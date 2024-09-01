Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Banggood

Промокоды Banggood (Бенгуд) на Август 2024

Сегодня в магазине Banggood доступно 17 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
9%
Промокод
Скидка 9% на заказ от 25 долларов для новых пользователей
Действует до До 1.9.2024
Применили 8 раз
Показать код
9%
70%
Акция
Игрушки, хобби и роботы со скидкой до 70%
Действует до До 2.11.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
70%
Banggood
Акция
До 6.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 1.3.2025
Применили 25 раз
Использовать скидку
65%
Акция
Спорт и туризм - скидки до 65%
Действует до До 2.11.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
65%
47%
Акция
Электроинструменты со скидкой до 47%
Действует до До 2.11.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
47%
63%
Акция
Скидка до 63% на деревообрабатывающие инструменты
Действует до До 2.11.2024
Применили 9 раз
Использовать скидку
63%
53%
Акция
Садовые инструменты со скидкой до 53%
Действует до До 2.11.2024
Применили 6 раз
Использовать скидку
53%
63%
Акция
Скидка до 63% на инструменты для измерения и анализа
Действует до До 2.11.2024
Применили 7 раз
Использовать скидку
63%
54%
Акция
Профессиональные инструменты со скидкой до 54%
Действует до До 2.11.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
54%
64%
Акция
Скидка до 64% на электрооборудование и материалы
Действует до До 2.11.2024
Применили 9 раз
Использовать скидку
64%
45%
Акция
Лазерное оборудование со скидкой до 45%
Действует до До 2.11.2024
Применили 11 раз
Использовать скидку
45%
46%
Акция
Ручные инструменты со скидкой до 46%
Действует до До 2.11.2024
Применили 5 раз
Использовать скидку
46%
70%
Акция
Станки и аксессуары со скидкой до 70%
Действует до До 2.11.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
70%
83%
Акция
Распродажа остатков со скидками до 83%
Действует до До 30.8.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
83%
Акция
Быстрая и удобная доставка от двери до двери
Действует до До 27.6.2025
Применили 1 раз
Использовать скидку
50%
Акция
Fans day: Скидка на покупки до 50%
Действует до До 11.11.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
50%
79%
Акция
Распродажа остатков со скидками до 79%
Действует до До 18.8.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
79%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

8%
Промокод
Скидка 8% на заказы от 83$
Действует до До 30.6.2024
Применили 9 раз
Показать код
8%
9%
Промокод
Купон на скидку 9% на заказ от 25$
Действует до До 30.6.2024
Применили 16 раз
Показать код
9%
8%
Промокод
Скидка для всего сайта: 8% при заказе 85$
Действует до До 30.4.2024
Применили 14 раз
Показать код
8%
9%
Промокод
Скидка 9% при заказе от 25$
Действует до До 30.4.2024
Применили 21 раз
Показать код
9%
30%
Промокод
Скидка 30% на видеорегистратор DDPAI Mola N3 Pro
Действует до До 31.3.2024
Применили 16 раз
Показать код
30%

Похожие магазины

Перекресток
Лента
Джум
Sima-land
Ашан
Галамарт
Leomax
Лемана ПРО (Леруа Мерлен)
AliExpress
Ozon.ru
Лента онлайн
Мегамаркет
Купер
Buy USA
Яндекс Маркет

Часто задаваемые вопросы про Banggood

Как открыть спор на Banggood?

В какой валюте оплачиваются заказы?

Сочетаются ли акции?

Как выбрать способ доставки на Banggood?

Где найти актуальные скидки Banggood?

Лучшие промокоды Banggood

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 9% на заказ от 25 долларов для новых пользователей BGS***
Скидка Игрушки, хобби и роботы со скидкой до 70% не требуется
Скидка До 6.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Спорт и туризм - скидки до 65% не требуется
Скидка Электроинструменты со скидкой до 47% не требуется
Скидка Скидка до 63% на деревообрабатывающие инструменты не требуется
Скидка Садовые инструменты со скидкой до 53% не требуется
Скидка Скидка до 63% на инструменты для измерения и анализа не требуется
Скидка Профессиональные инструменты со скидкой до 54% не требуется
Скидка Скидка до 64% на электрооборудование и материалы не требуется

Подробнее об онлайн-гипермаркете Banggood

Онлайн-гипермаркет Banggood — это китайская торговая платформа, предлагающая десятки тысяч товаров в сотнях категорий. В отличие от классических маркетплейсов, на которых свои предложения размещают независимые продавцы, компания действует централизованно. Она отбирает поставщиков со всего Китая, останавливаясь на лучших предложениях, и реализует их продукцию как обычный онлайн-магазин. Для покупателей подобный подход удобен отсутствием необходимости сравнивать десятки одинаковых позиций от разных компаний, чтобы выбрать наиболее привлекательное.

Сотрудники Бенггуд выбирают и размещают товары с лучшими ценами. Благодаря централизованному подходу и сети из более чем 30 складов в разных странах компания сочетает доступность продуктов и скорость их доставки. Она также часто проводит акции, организует распродажи, публикует скидочные купоны для покупателей. Здесь можно увидеть актуальные спецпредложения и промокоды магазина.

Популярные и актуальные предложения на Banggood

Каталог компании включает десятки тысяч продуктов китайских производителей, доступных с бесплатной доставкой. Периодически все они принимают участие в акциях и продаются со скидками. Нужно лишь вовремя сделать заказ, пока интересующая позиция доступна с дисконтом. Чаще всего скидки распространяются на такие категории:

  • мобильные телефоны, смартфоны;

  • компьютерная техника;

  • оборудование и инструменты;

  • мелкая и носимая электроника;

  • продукция для спорта и отдыха;

  • автомобильные и мототовары;

  • одежда и обувь;

  • товары для красоты и здоровья.

Каталог регулярно пополняется новинками, часто участвующими в акциях.

Программа лояльности для постоянных покупателей Banggood

Постоянные покупатели онлайн-гипермаркета автоматически участвуют в программе лояльности, в рамках которой получают бонусные баллы (поинты). Они начисляются за покупки по курсу 1:1 к потраченной сумме. Дополнительно баллы предоставляются за регистрацию, привязку электронной почты, публикацию отзывов с фото и видео.

Чтобы получить еще больше бонусов, можно ежедневно отмечаться на специальной странице. За каждый следующий день компания начисляет больше баллов, а также предлагает другие бонусы. Но, если не отметиться на странице акции, набирать подарочные баллы придется заново. 

Накопленные поинты используются для оплаты до 20% от суммы новых заказов. При этом их курс равен 100 очков за 1 доллар. Бонусные очки также можно обменивать на купоны, приобретая фиксированный дисконт или скидку в процентах от суммы заказа.

Как оплачивать покупки на Banggood

Магазин поддерживает большой выбор платежных средств и систем. Доступен расчет банковскими картами MasterCard, Visa, JCB и прочих эмитентов. Также поддерживается оплата с электронных кошельков WebMoney, QIWI и прочих систем, мобильные платежи, онлайн-переводы. Работает собственная система BGPay, которая позволяет пополнять счет и затем использовать эти средства для покупок.

Все заказы принимаются только по предоплате, расчет при получении не поддерживается. После оформления заказа клиенту дается 20 дней на оплату, а если этого не сделать — заявка аннулируется.

Доставка заказов с Banggood

Доставка покупок осуществляется международными почтовыми перевозчиками и курьерскими службами. Выбор доступных способов пересылки указывается в описании каждого предложения отдельно. Среди них как бесплатные (стандартная бандероль или посылка, с отслеживанием и без), так и за дополнительную плату.  При доступности нескольких альтернатив покупатель может выбрать подходящий для себя вариант.

Склады Бенггуд работают в Китае и более чем 30 странах мира на всех континентах, в том числе и в России. При наличии выбора можно указать наиболее удобный вариант. Если заказывать отправку с местного склада, доставка осуществляется локальными перевозчиками, а пошлина не взимается даже с товаров, цена которых превышает лимит беспошлинного ввоза (200 евро в России). С международных отправлений в таком случае могут взиматься таможенные сборы.

Сроки доставки варьируются в зависимости от склада и перевозчика. Локальная пересылка курьерскими службами занимает от 2–3 дней, а международные почтовые отправления могут находиться в пути месяц и более. Ориентировочный срок получения указывается при оформлении покупки.

Условия возврата на Бенггуд

Если посылка не пришла или товар в ней оказался ненадлежащего качества, покупатель может открыть спор. По его итогам принимается решение о выплате компенсации или возврате покупки с возмещением всех расходов покупателя. Сделать это можно в течение 7 дней с момента получения посылки.

Продукция без дефектов подлежит возврату при отсутствии следов эксплуатации, сохранении упаковки и комплектации. Нельзя вернуть купальники, нижнее белье и предметы гигиены. Покупателю дается 30 дней на оформление возврата, при этом почтовые расходы ложатся на него.

Вернуть деньги за еще не полученный заказ можно, отменив его до момента отправки. В таком случае магазин автоматически перечислит средства на счет, с которого они были уплачены. Процесс занимает от 3 до 6 рабочих дней. Если посылка уже была отправлена, отменить покупку не получится.

Как получить дисконт, применяя промокоды в онлайн-магазине Banggood

Дисконтный промокод — это специальная комбинация букв и цифр, ввод которой в окне оформления заказа открывает скидку. Для ее получения в онлайн-магазине Бенггуд нужно выбрать купон соответствующей акции и нажать его. Копирование комбинации и переадресации обычно происходят автоматически. Если клик не приводит ни к каким действиям, нужно выделить код купона вручную и перейти в магазин, а затем действовать по инструкции:

  1. Выбрать в каталоге продукт, участвующий в акции с промокодом.

  2. На странице выбранного товара указать нужные характеристики, склад отправки и страну доставки.

  3. Приступить к оформлению, нажав «Купить сейчас» или «Добавить в корзину».

  4. В меню заказа справа найти поле «Купоны» и кликнуть его для открытия строки ввода.

  5. В графу «Код купона» вставить дисконтный промокод и применить его, чтобы скорректировать цену.

  6. Закончить оформление покупки, оплатив ее.