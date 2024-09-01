Онлайн-гипермаркет Banggood — это китайская торговая платформа, предлагающая десятки тысяч товаров в сотнях категорий. В отличие от классических маркетплейсов, на которых свои предложения размещают независимые продавцы, компания действует централизованно. Она отбирает поставщиков со всего Китая, останавливаясь на лучших предложениях, и реализует их продукцию как обычный онлайн-магазин. Для покупателей подобный подход удобен отсутствием необходимости сравнивать десятки одинаковых позиций от разных компаний, чтобы выбрать наиболее привлекательное.

Сотрудники Бенггуд выбирают и размещают товары с лучшими ценами. Благодаря централизованному подходу и сети из более чем 30 складов в разных странах компания сочетает доступность продуктов и скорость их доставки. Она также часто проводит акции, организует распродажи, публикует скидочные купоны для покупателей. Здесь можно увидеть актуальные спецпредложения и промокоды магазина.

Популярные и актуальные предложения на Banggood

Каталог компании включает десятки тысяч продуктов китайских производителей, доступных с бесплатной доставкой. Периодически все они принимают участие в акциях и продаются со скидками. Нужно лишь вовремя сделать заказ, пока интересующая позиция доступна с дисконтом. Чаще всего скидки распространяются на такие категории:

мобильные телефоны, смартфоны;

компьютерная техника;

оборудование и инструменты;

мелкая и носимая электроника;

продукция для спорта и отдыха;

автомобильные и мототовары;

одежда и обувь;

товары для красоты и здоровья.

Каталог регулярно пополняется новинками, часто участвующими в акциях.

Программа лояльности для постоянных покупателей Banggood

Постоянные покупатели онлайн-гипермаркета автоматически участвуют в программе лояльности, в рамках которой получают бонусные баллы (поинты). Они начисляются за покупки по курсу 1:1 к потраченной сумме. Дополнительно баллы предоставляются за регистрацию, привязку электронной почты, публикацию отзывов с фото и видео.

Чтобы получить еще больше бонусов, можно ежедневно отмечаться на специальной странице. За каждый следующий день компания начисляет больше баллов, а также предлагает другие бонусы. Но, если не отметиться на странице акции, набирать подарочные баллы придется заново.

Накопленные поинты используются для оплаты до 20% от суммы новых заказов. При этом их курс равен 100 очков за 1 доллар. Бонусные очки также можно обменивать на купоны, приобретая фиксированный дисконт или скидку в процентах от суммы заказа.

Как оплачивать покупки на Banggood

Магазин поддерживает большой выбор платежных средств и систем. Доступен расчет банковскими картами MasterCard, Visa, JCB и прочих эмитентов. Также поддерживается оплата с электронных кошельков WebMoney, QIWI и прочих систем, мобильные платежи, онлайн-переводы. Работает собственная система BGPay, которая позволяет пополнять счет и затем использовать эти средства для покупок.

Все заказы принимаются только по предоплате, расчет при получении не поддерживается. После оформления заказа клиенту дается 20 дней на оплату, а если этого не сделать — заявка аннулируется.

Доставка заказов с Banggood

Доставка покупок осуществляется международными почтовыми перевозчиками и курьерскими службами. Выбор доступных способов пересылки указывается в описании каждого предложения отдельно. Среди них как бесплатные (стандартная бандероль или посылка, с отслеживанием и без), так и за дополнительную плату. При доступности нескольких альтернатив покупатель может выбрать подходящий для себя вариант.

Склады Бенггуд работают в Китае и более чем 30 странах мира на всех континентах, в том числе и в России. При наличии выбора можно указать наиболее удобный вариант. Если заказывать отправку с местного склада, доставка осуществляется локальными перевозчиками, а пошлина не взимается даже с товаров, цена которых превышает лимит беспошлинного ввоза (200 евро в России). С международных отправлений в таком случае могут взиматься таможенные сборы.

Сроки доставки варьируются в зависимости от склада и перевозчика. Локальная пересылка курьерскими службами занимает от 2–3 дней, а международные почтовые отправления могут находиться в пути месяц и более. Ориентировочный срок получения указывается при оформлении покупки.

Условия возврата на Бенггуд

Если посылка не пришла или товар в ней оказался ненадлежащего качества, покупатель может открыть спор. По его итогам принимается решение о выплате компенсации или возврате покупки с возмещением всех расходов покупателя. Сделать это можно в течение 7 дней с момента получения посылки.

Продукция без дефектов подлежит возврату при отсутствии следов эксплуатации, сохранении упаковки и комплектации. Нельзя вернуть купальники, нижнее белье и предметы гигиены. Покупателю дается 30 дней на оформление возврата, при этом почтовые расходы ложатся на него.

Вернуть деньги за еще не полученный заказ можно, отменив его до момента отправки. В таком случае магазин автоматически перечислит средства на счет, с которого они были уплачены. Процесс занимает от 3 до 6 рабочих дней. Если посылка уже была отправлена, отменить покупку не получится.