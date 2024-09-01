Промокоды Banggood (Бенгуд) на Август 2024
Сегодня в магазине Banggood доступно 17 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Banggood
Как открыть спор на Banggood?
В какой валюте оплачиваются заказы?
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Как выбрать способ доставки на Banggood?
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Лучшие промокоды Banggood
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Подробнее об онлайн-гипермаркете Banggood
Онлайн-гипермаркет Banggood — это китайская торговая платформа, предлагающая десятки тысяч товаров в сотнях категорий. В отличие от классических маркетплейсов, на которых свои предложения размещают независимые продавцы, компания действует централизованно. Она отбирает поставщиков со всего Китая, останавливаясь на лучших предложениях, и реализует их продукцию как обычный онлайн-магазин. Для покупателей подобный подход удобен отсутствием необходимости сравнивать десятки одинаковых позиций от разных компаний, чтобы выбрать наиболее привлекательное.
Сотрудники Бенггуд выбирают и размещают товары с лучшими ценами. Благодаря централизованному подходу и сети из более чем 30 складов в разных странах компания сочетает доступность продуктов и скорость их доставки. Она также часто проводит акции, организует распродажи, публикует скидочные купоны для покупателей. Здесь можно увидеть актуальные спецпредложения и промокоды магазина.
Популярные и актуальные предложения на Banggood
Каталог компании включает десятки тысяч продуктов китайских производителей, доступных с бесплатной доставкой. Периодически все они принимают участие в акциях и продаются со скидками. Нужно лишь вовремя сделать заказ, пока интересующая позиция доступна с дисконтом. Чаще всего скидки распространяются на такие категории:
мобильные телефоны, смартфоны;
компьютерная техника;
оборудование и инструменты;
мелкая и носимая электроника;
продукция для спорта и отдыха;
автомобильные и мототовары;
одежда и обувь;
товары для красоты и здоровья.
Каталог регулярно пополняется новинками, часто участвующими в акциях.
Программа лояльности для постоянных покупателей Banggood
Постоянные покупатели онлайн-гипермаркета автоматически участвуют в программе лояльности, в рамках которой получают бонусные баллы (поинты). Они начисляются за покупки по курсу 1:1 к потраченной сумме. Дополнительно баллы предоставляются за регистрацию, привязку электронной почты, публикацию отзывов с фото и видео.
Чтобы получить еще больше бонусов, можно ежедневно отмечаться на специальной странице. За каждый следующий день компания начисляет больше баллов, а также предлагает другие бонусы. Но, если не отметиться на странице акции, набирать подарочные баллы придется заново.
Накопленные поинты используются для оплаты до 20% от суммы новых заказов. При этом их курс равен 100 очков за 1 доллар. Бонусные очки также можно обменивать на купоны, приобретая фиксированный дисконт или скидку в процентах от суммы заказа.
Как оплачивать покупки на Banggood
Магазин поддерживает большой выбор платежных средств и систем. Доступен расчет банковскими картами MasterCard, Visa, JCB и прочих эмитентов. Также поддерживается оплата с электронных кошельков WebMoney, QIWI и прочих систем, мобильные платежи, онлайн-переводы. Работает собственная система BGPay, которая позволяет пополнять счет и затем использовать эти средства для покупок.
Все заказы принимаются только по предоплате, расчет при получении не поддерживается. После оформления заказа клиенту дается 20 дней на оплату, а если этого не сделать — заявка аннулируется.
Доставка заказов с Banggood
Доставка покупок осуществляется международными почтовыми перевозчиками и курьерскими службами. Выбор доступных способов пересылки указывается в описании каждого предложения отдельно. Среди них как бесплатные (стандартная бандероль или посылка, с отслеживанием и без), так и за дополнительную плату. При доступности нескольких альтернатив покупатель может выбрать подходящий для себя вариант.
Склады Бенггуд работают в Китае и более чем 30 странах мира на всех континентах, в том числе и в России. При наличии выбора можно указать наиболее удобный вариант. Если заказывать отправку с местного склада, доставка осуществляется локальными перевозчиками, а пошлина не взимается даже с товаров, цена которых превышает лимит беспошлинного ввоза (200 евро в России). С международных отправлений в таком случае могут взиматься таможенные сборы.
Сроки доставки варьируются в зависимости от склада и перевозчика. Локальная пересылка курьерскими службами занимает от 2–3 дней, а международные почтовые отправления могут находиться в пути месяц и более. Ориентировочный срок получения указывается при оформлении покупки.
Условия возврата на Бенггуд
Если посылка не пришла или товар в ней оказался ненадлежащего качества, покупатель может открыть спор. По его итогам принимается решение о выплате компенсации или возврате покупки с возмещением всех расходов покупателя. Сделать это можно в течение 7 дней с момента получения посылки.
Продукция без дефектов подлежит возврату при отсутствии следов эксплуатации, сохранении упаковки и комплектации. Нельзя вернуть купальники, нижнее белье и предметы гигиены. Покупателю дается 30 дней на оформление возврата, при этом почтовые расходы ложатся на него.
Вернуть деньги за еще не полученный заказ можно, отменив его до момента отправки. В таком случае магазин автоматически перечислит средства на счет, с которого они были уплачены. Процесс занимает от 3 до 6 рабочих дней. Если посылка уже была отправлена, отменить покупку не получится.
Как получить дисконт, применяя промокоды в онлайн-магазине Banggood
Дисконтный промокод — это специальная комбинация букв и цифр, ввод которой в окне оформления заказа открывает скидку. Для ее получения в онлайн-магазине Бенггуд нужно выбрать купон соответствующей акции и нажать его. Копирование комбинации и переадресации обычно происходят автоматически. Если клик не приводит ни к каким действиям, нужно выделить код купона вручную и перейти в магазин, а затем действовать по инструкции:
Выбрать в каталоге продукт, участвующий в акции с промокодом.
На странице выбранного товара указать нужные характеристики, склад отправки и страну доставки.
Приступить к оформлению, нажав «Купить сейчас» или «Добавить в корзину».
В меню заказа справа найти поле «Купоны» и кликнуть его для открытия строки ввода.
В графу «Код купона» вставить дисконтный промокод и применить его, чтобы скорректировать цену.
Закончить оформление покупки, оплатив ее.