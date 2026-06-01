Озон — крупнейший российский маркетплейс с более чем 150 миллионами товаров: электроника, одежда, бытовая техника, продукты питания, товары для дома и детей. Платформа объединяет 180 тысяч продавцов и обслуживает покупателей во всех регионах России с доставкой курьером, в пункты выдачи и постаматы.​

Промокоды Ozon позволяют получить скидку от 5% до 90% при оформлении заказа на маркетплейсе. На Июнь 2026 действует 46 актуальных купонов: для новых пользователей на первую покупку, универсальные коды на любой заказ, специальные предложения на электронику, одежду, косметику и другие категории.

Промокоды обновляются ежедневно, работают на сайте и в мобильном приложении, суммируются с бонусными баллами и кэшбэком.