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Промокоды OZON на Июнь 2026

Актуальные промокоды Озон на Июнь 2026. Cкидка на первый заказ, купоны на любой заказ и коды для пользователей Ozon Select. Список обновлён редактором 20 июня — только рабочие коды.

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-15% на весь ассортимент бренда Healthis
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Скидка 10% на товары брендов Carte Blanche, GALA на каждый заказ
Действует доДо 30.06.2026
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Скидка 10% на товары брендов Cozy Home на каждый заказ
Действует доДо 30.06.2026
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Скидка 7% на всю продукцию бренда SYNERGETIC на первый и все повторные заказы
Действует доДо 30.06.2026
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MIXIT — дополнительная скидка 6%
Действует доДо 30.06.2026
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15%
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Дополнительная скидка 15% на товары бренда DutyBox
Действует доДо 30.06.2026
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Дополнительная скидка 15% на товары бренда Ambree
Действует доДо 30.06.2026
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La Fabrique – Доп. скидка 15% для всех пользователей
Действует доДо 21.06.2026
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15%
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Скидка 15% на первый и все повторные заказы из подборки ТРЕСеммé
Действует доДо 10.07.2026
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15%
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Скидка 15% на первый и все повторные заказы из подборки Клиар
Действует доДо 15.07.2026
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Скидка 15% на первый и все повторные заказы из подборки Клиар Derma Therapy
Действует доДо 15.07.2026
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Скидка 12% на весь ассортимент бренда Revyline
Действует доДо 05.07.2026
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Магазин JONR на весь ассортимент скидка 10%
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-10% на все товары при оплате по купону
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20%
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Часто задаваемые вопросы про Ozon.ru

Можно ли использовать несколько промокодов на один заказ?

Нет, система Озон позволяет применить только один промокод за транзакцию. Если вы введете второй код, первый автоматически отменится — последний введенный купон заменит предыдущий. Однако промокод суммируется с другими способами экономии: бонусными баллами (до 25% от суммы), кэшбэком от Ozon Карты (до 30%), скидками подписки Premium и акционными ценами от продавцов. Такая комбинация позволяет получить итоговую экономию до 50-60% на заказ.

Где взять промокод Ozon?

Все актуальные промокоды Озон собраны на этой странице и обновляются ежедневно нашими редакторами. Мы проверяем работоспособность каждого кода, удаляем истекшие купоны и добавляем новые предложения сразу после их публикации маркетплейсом. Промокоды разделены по типам: на первый заказ для новых пользователей, универсальные коды на любой заказ, категорийные купоны на электронику, одежду, косметику и другие товары.

Промокод на первый заказ работает только один раз?

Да, промокоды для новых пользователей действуют строго на первую покупку на маркетплейсе. После оформления первого заказа такие коды становятся недоступны — система фиксирует использование на уровне аккаунта. Попытка применить "первый" промокод повторно на том же профиле или с тем же номером телефона будет отклонена. Если вы хотите получить скидку на второй и последующие заказы, используйте универсальные промокоды на любой заказ или категорийные купоны.

Сколько действует промокод Озон?

Срок действия промокода указан в его описании и варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев. Промокоды обновляются ежедневно, поэтому на смену истекшим приходят новые купоны.

Работают ли промокоды на товары по акции?

Да, универсальные промокоды можно применять к товарам, которые уже имеют акционную цену от продавца. Скидка по промокоду вычитается из текущей цены товара, даже если она снижена в рамках распродажи.

Действуют ли промокоды в мобильном приложении?

Да, большинство промокодов работают как на сайте ozon.ru, так и в мобильном приложении для iOS и Android. Процесс активации идентичен: добавьте товары в корзину, перейдите к оформлению, найдите поле "Промокод" под списком позиций и введите код. Некоторые купоны эксклюзивны для приложения — они помечены как "Только в приложении" и не сработают на десктопной версии сайта. Мобильные промокоды обычно дают чуть большую скидку (на 2-5% выше) как стимул использовать приложение.

Лучшие промокоды Ozon.ru

Тип Описание Код
ПромокодСкидки на отели до 30% и -1500 рублей по купонуSUN***
ПромокодДополнительная скидка 20% на товары бренда GrassS44***
ПромокодСкидка 20% на первый и все повторные заказы линеек Librederm из подборки по ссылкеD6B***
ПромокодДополнительная скидка 20% на косметические товары от GrassF47***
ПромокодДополнительная скидка 20% на товары автохимии бренда GrassSBE***
ПромокодДоп. скидка 15% на весь ассортимент бренда Kottur на OZON!BF5***
Промокод-15% на весь ассортимент бренда HealthisBE1***
ПромокодСкидка 10% на товары брендов Carte Blanche, GALA на каждый заказSZH***
ПромокодСкидка 10% на товары брендов Cozy Home на каждый заказSZH***
ПромокодСкидка 7% на всю продукцию бренда SYNERGETIC на первый и все повторные заказыAEB***

Маркетплейс Озон

Озон — крупнейший российский маркетплейс с более чем 150 миллионами товаров: электроника, одежда, бытовая техника, продукты питания, товары для дома и детей. Платформа объединяет 180 тысяч продавцов и обслуживает покупателей во всех регионах России с доставкой курьером, в пункты выдачи и постаматы.​

Промокоды Ozon позволяют получить скидку от 5% до 90% при оформлении заказа на маркетплейсе. На Июнь 2026 действует 46 актуальных купонов: для новых пользователей на первую покупку, универсальные коды на любой заказ, специальные предложения на электронику, одежду, косметику и другие категории.

Промокоды обновляются ежедневно, работают на сайте и в мобильном приложении, суммируются с бонусными баллами и кэшбэком.

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Какие бывают промокоды Озон

Промокоды различаются по условиям применения, целевой аудитории и размеру скидки. Выбор кода зависит от вашего статуса на платформе, суммы заказа и категории товаров в корзине.

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Промокоды для новых пользователей

Если вы впервые регистрируетесь на Ozon, платформа предлагает приветственные купоны со скидками от 10% до 25% или фиксированной суммой до 1000 рублей. Коды для новичков действуют только на первую покупку и требуют подтверждения номера телефона при регистрации.

Типичные предложения: скидка 500 рублей при заказе от 2000₽, 15% на электронику или 20% на одежду. После первой покупки такие промокоды становятся недоступны — система фиксирует использование на уровне аккаунта.

Промокоды на любой заказ Озон

Универсальные купоны подходят всем пользователям независимо от количества предыдущих покупок. Они дают скидку от 3% до 20% на заказ от определенной суммы — обычно от 1000 до 5000 рублей.

Такие промокоды работают на все категории товаров без ограничений: электронику, одежду, продукты, товары для дома, детские товары. Часть универсальных кодов действует без минимального порога, позволяя экономить даже на небольших покупках.


Промокоды на конкретные категории

Специализированные купоны дают более высокую скидку, но работают только на определенные группы товаров или бренды. На Июнь 2026 действуют коды на косметику (до -30%), средства для уборки (до -20%), технику конкретных производителей (до -2000₽), одежду выбранных брендов (до -15%).

Такие промокоды публикуются в рамках партнерских акций между маркетплейсом и производителями.

Сезонные промокоды

Во время крупных распродаж (Черная пятница, 11.11, Новогодний sale, День рождения Озон) появляются временные купоны с максимальными скидками до 50-90%. Эти коды действуют от нескольких часов до 3 дней и часто имеют ограниченное количество активаций — первые 100-1000 пользователей. Flash-промокоды дают наибольшую выгоду, но требуют быстрой реакции.​

Важный момент: за одну транзакцию можно применить только один промокод. Если вы попытаетесь ввести второй код, первый автоматически отменится. Однако купоны суммируются с бонусными баллами Ozon (до 25% от суммы), кэшбэком от Ozon Карты (до 30%) и скидками подписки Premium — это позволяет получить итоговую экономию до 60% на заказ.

Как применить промокод на Озон

Промокод активируется на этапе оформления заказа — процесс занимает несколько секунд и доступен как на сайте ozon.ru, так и в мобильном приложении. Система автоматически проверяет код и пересчитывает итоговую сумму с учетом скидки.

  • Добавьте нужные товары в корзину через поиск или каталог категорий на главной странице маркетплейса

ozon промокод

  • Нажмите на значок корзины в правом верхнем углу и перейдите к оформлению заказа

  • Авторизуйтесь через номер телефона (если ещё не вошли в аккаунт) или зарегистрируйтесь, если покупаете впервые

  • На странице оформления найдите поле "Введите промокод или сертификат"

промокод озон 2026

  • Скопируйте выбранный код и вставьте его в это поле (не вводите вручную, чтобы избежать опечаток)

  • Нажмите кнопку "Применить" — система проверит код за 1-2 секунды

  • Убедитесь, что скидка отобразилась: старая цена зачеркнута, новая сумма показана ниже

  • Выберите способ доставки (курьером, в пункт выдачи или постамат) и метод оплаты

  • Подтвердите заказ — промокод зафиксируется автоматически

Почему промокод Озон не работает

Промокод может не срабатывать по нескольким причинам — большинство из них связаны с условиями применения конкретного купона. Перед повторной попыткой проверьте основные параметры кода и вашего заказа.​

  1. Срок действия истек

Каждый промокод имеет ограниченный период активности — от нескольких дней до нескольких месяцев. Если код истек, система отклонит его с сообщением "Промокод недействителен" или "Срок действия купона завершен". Проверьте дату окончания действия в описании промокода — если она прошла, найдите актуальный купон из свежей подборки.​

  1. Минимальная сумма заказа не достигнута

Большинство промокодов требуют покупку на определенную сумму: 1000₽, 1500₽, 3000₽ или 5000₽. Если стоимость товаров в корзине ниже минимального порога, код не применится. Добавьте дополнительные товары до нужной суммы или выберите другой промокод без минимального ограничения.​

  1. Товары не подходят под условия

Категорийные промокоды работают только на определенные группы товаров: электронику, одежду, косметику, конкретные бренды. Если в вашей корзине нет подходящих позиций, система не активирует код. Проверьте описание купона — там указано, на какие товары распространяется скидка. Универсальные промокоды на любой заказ не имеют таких ограничений.​

  1. Промокод уже использован

Один купон можно применить только один раз на аккаунт. Если вы уже активировали этот код в предыдущем заказе, повторное использование невозможно — система запомнила применение на уровне профиля. Это касается как промокодов для новых пользователей (только на первую покупку), так и универсальных кодов с однократным использованием.​

  1. Ограничения по региону или платформе

Некоторые промокоды действуют только в мобильном приложении Ozon или на сайте — но не в обоих местах одновременно. Другие коды работают для определенных регионов доставки. Если вы пытаетесь активировать "мобильный" купон на десктопе, он не сработает — попробуйте через приложение на смартфоне.​​

  1. Исчерпан лимит активаций

Flash-промокоды с ограниченным количеством использований (первые 100-1000 человек) перестают работать после достижения лимита. В этом случае система сообщит "Промокод исчерпан" или "Превышено количество активаций". Следите за новыми купонами — они публикуются ежедневно.​

Если проблема не решается после проверки всех условий, обратитесь в поддержку Озон через чат на сайте (значок "Помощь" внизу справа) или по телефону горячей линии — оператор проверит статус кода и поможет разобраться.

Дополнительные способы сэкономить на Озон

Промокоды — основной, но не единственный инструмент экономии на Озоне. Маркетплейс предлагает несколько механик снижения стоимости покупок, которые работают параллельно и суммируются друг с другом.​

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  • Бонусные баллы Ozon

За каждую покупку и участие в акциях платформа начисляет баллы — 1 балл равен 1 рублю. Баллы активны в течение года с момента зачисления и позволяют оплачивать до 25% стоимости большинства товаров. Накопленные баллы можно комбинировать с промокодами: сначала применяется купон, затем баллы вычитаются из уже сниженной суммы. Дополнительные баллы начисляются за отзывы с фото (до 50 баллов), за заполнение профиля (100 баллов), за покупку товаров с пометкой "Повышенные баллы" (от 5% до 20% от стоимости).​​

  • Ozon Карта с кэшбэком

Фирменная банковская карта маркетплейса возвращает до 30% баллами на покупки в Озон и до 7% в партнерских магазинах. Кэшбэк начисляется автоматически после оплаты заказа Ozon Картой — баллы можно тратить на следующие покупки. Карта бесплатна в обслуживании, выпускается онлайн за 5-7 дней, доставка курьером по адресу. Держатели Ozon Карты первыми узнают о новых акциях и получают доступ к закрытым промокодам.​​

  • Подписка Ozon Premium

За 199 рублей в месяц подписчики получают комплекс преимуществ. Бесплатная доставка заказов от 499₽ (кроме крупногабаритных товаров) экономит от 150 до 500 рублей на каждой покупке. Ранний доступ к распродажам за 24-48 часов до публичного старта позволяет успеть купить товары по максимальным скидкам до распродажи основного тиража. Увеличенный срок возврата до 60 дней вместо стандартных 14-30 дает больше времени на оценку покупки.

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  • Акции и распродажи

Следите за сезонными распродажами: Черная пятница (ноябрь), Киберпонедельник (декабрь), 11.11 (ноябрь), Новогодний sale (декабрь-январь), День рождения Озон (сентябрь). В эти периоды скидки достигают 90%, а количество доступных промокодов увеличивается в 5-10 раз. Товары с пометкой "Суперцена" уже имеют максимальную скидку от продавца — на них можно дополнительно применить универсальный промокод.​

  • Рассрочка без переплат

Озон предлагает рассрочку до 6 месяцев на сумму до 300000₽ без процентов и первоначального взноса. Это не скидка в прямом смысле, но позволяет распределить платежи и купить дорогие товары (технику, мебель) без единовременной нагрузки на бюджет. Рассрочка оформляется онлайн за несколько минут при наличии паспорта.

Промокод Ozon Select на первый заказ

Ozon Селект — отдельное приложение внутри экосистемы Ozon для покупки брендовых товаров с гарантией подлинности: обувь, одежда, спортивные товары и косметика от официальных брендов и авторизованных поставщиков. Каждый заказ поступает с фирменной пломбой на упаковке — подтверждение того, что товар не вскрывался после проверки. Аккаунт единый с основным Ozon — отдельная регистрация не требуется.

Промокод Ozon Селект на первый заказ даёт скидку 10% без ограничений по минимальной сумме — применяется при оформлении первого заказа в приложении Ozon Селект или на select.ozon.ru. Код действует однократно на один аккаунт. Актуальный промокод Озон Селект на Июнь 2026 опубликован в таблице выше.