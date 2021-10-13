Промокод может не срабатывать по нескольким причинам — большинство из них связаны с условиями применения конкретного купона. Перед повторной попыткой проверьте основные параметры кода и вашего заказа.​

Срок действия истек

Каждый промокод имеет ограниченный период активности — от нескольких дней до нескольких месяцев. Если код истек, система отклонит его с сообщением "Промокод недействителен" или "Срок действия купона завершен". Проверьте дату окончания действия в описании промокода — если она прошла, найдите актуальный купон из свежей подборки.​

Минимальная сумма заказа не достигнута

Большинство промокодов требуют покупку на определенную сумму: 1000₽, 1500₽, 3000₽ или 5000₽. Если стоимость товаров в корзине ниже минимального порога, код не применится. Добавьте дополнительные товары до нужной суммы или выберите другой промокод без минимального ограничения.​

Товары не подходят под условия

Категорийные промокоды работают только на определенные группы товаров: электронику, одежду, косметику, конкретные бренды. Если в вашей корзине нет подходящих позиций, система не активирует код. Проверьте описание купона — там указано, на какие товары распространяется скидка. Универсальные промокоды на любой заказ не имеют таких ограничений.​

Промокод уже использован

Один купон можно применить только один раз на аккаунт. Если вы уже активировали этот код в предыдущем заказе, повторное использование невозможно — система запомнила применение на уровне профиля. Это касается как промокодов для новых пользователей (только на первую покупку), так и универсальных кодов с однократным использованием.​

Ограничения по региону или платформе

Некоторые промокоды действуют только в мобильном приложении Ozon или на сайте — но не в обоих местах одновременно. Другие коды работают для определенных регионов доставки. Если вы пытаетесь активировать "мобильный" купон на десктопе, он не сработает — попробуйте через приложение на смартфоне.​​

Исчерпан лимит активаций

Flash-промокоды с ограниченным количеством использований (первые 100-1000 человек) перестают работать после достижения лимита. В этом случае система сообщит "Промокод исчерпан" или "Превышено количество активаций". Следите за новыми купонами — они публикуются ежедневно.​

Если проблема не решается после проверки всех условий, обратитесь в поддержку Озон через чат на сайте (значок "Помощь" внизу справа) или по телефону горячей линии — оператор проверит статус кода и поможет разобраться.

