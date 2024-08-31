AliExpress является самым популярным в мире интернет-магазином. Такой известности послужило наличие в ассортименте любых товаров, возможность доставки в любую точку мира, а также интерфейс переведенный на большинство популярных языков.

Алиэкспресс работает с 2010 года. Изначально здесь продавались товары только китайского производства, но с 2018 года на страницах интернет-магазина появилась продукция некоторых европейских брендов.

В 2024 году в ассортименте AliExpress можно найти все, что только может понадобиться. Основными категориями товаров являются:

Электроника — смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также периферия, комплектующие и аксессуары.

Бытовая техника.

Одежда и обувь для мужчин, женщин и детей, а также аксессуары, предметы имиджа и украшения.

Косметика для лица и тела.

Товары для спорта и здоровья.

Товары для автомобиля.

Предметы интерьера.

И многое другое.

В интернет-магазине AliExpress покупателю предоставляется возможность познакомиться с ассортиментом товаров в удобном каталоге, разделенном на категории, с фильтрами для поиска. В карточке каждого продукта можно ознакомиться с отзывами покупателей. А также можно выбирать продукцию, ориентируясь на рейтинг продавца. Аудитория магазина растет еще и благодаря возможности использовать промокоды на скидку при покупке.

Весь набор функций магазина доступен как через официальный сайт, так и через мобильное приложение.