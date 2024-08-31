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Промокоды AliExpress (Алиэкспресс) на Август

Сегодня в магазине AliExpress доступно 29 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про AliExpress

Какой будет размер скидки по промокоду?

Есть ли на AliExpress служба поддержки?

Как формируется подборка товаров на главной странице?

Где можно получить информацию об особенностях предметов из каталога магазина?

У доставки из России есть преимущества, кроме быстроты?

Лучшие промокоды AliExpress

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Промокод До -893 рублей на товары для дома в магазине Ausoon Direct Store КУП***
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Промокод До -536 рублей при покупке женской одежды в магазине DeFashionClothesFactory Store КУП***
Промокод Скидки до 446 рублей на обувь в магазине HUMTTO Store КУП***
Промокод Спорт.одежда для женщин в SWELTERING Store со скидками до 446 рублей КУП***

О магазине AliExpress

AliExpress является самым популярным в мире интернет-магазином. Такой известности послужило наличие в ассортименте любых товаров, возможность доставки в любую точку мира, а также интерфейс переведенный на большинство популярных языков.

Алиэкспресс работает с 2010 года. Изначально здесь продавались товары только китайского производства, но с 2018 года на страницах интернет-магазина появилась продукция некоторых европейских брендов. 

В 2024 году в ассортименте AliExpress можно найти все, что только может понадобиться. Основными категориями товаров являются:

  • Электроника — смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, а также периферия, комплектующие и аксессуары.

  • Бытовая техника.

  • Одежда и обувь для мужчин, женщин и детей, а также аксессуары, предметы имиджа и украшения. 

  • Косметика для лица и тела.

  • Товары для спорта и здоровья.

  • Товары для автомобиля.

  • Предметы интерьера.

  • И многое другое.

В интернет-магазине AliExpress покупателю предоставляется возможность познакомиться с ассортиментом товаров в удобном каталоге, разделенном на категории, с фильтрами для поиска. В карточке каждого продукта можно ознакомиться с отзывами покупателей. А также можно выбирать продукцию, ориентируясь на рейтинг продавца. Аудитория магазина растет еще и благодаря возможности использовать промокоды на скидку при покупке.

Весь набор функций магазина доступен как через официальный сайт, так и через мобильное приложение.

Как воспользоваться скидочным купоном на AliExpress

Для того чтобы покупать в Август со скидкой, можно использовать на AliExpress промокод. Условия купона могут распространяться на товары из определенной категории или даже на весь ассортимент. Для того чтобы активировать промокод магазина AliExpress, нужно сделать следующее:

  1. Найдите в каталоге товар, который хотите приобрести. Откройте его и нажмите на кнопку «Добавить в корзину».

  2. Затем следует перейти в корзину, для этого нужно нажать на соответствующую кнопку вверху справа.

  3. Вы окажетесь в списке товаров, которые собираетесь приобрести. Отметьте галочками те товары в корзине, которые сейчас хотите купить с промокодом AliExpress. А затем нажмите на кнопку «Купить».

  4. На следующей странице нужно ввести код купона в специальном поле, а затем нажать кнопку «Применить».

  5. Произойдет активация купона. Сумма заказа будет уменьшена согласно проценту скидки промокода.

Аналогично можно активировать на Алиэкспресс промокод и в мобильном приложении. Действия те же самые: выбрать товар и добавить его в корзину, затем поставить галочки на нужных товарах в списке корзины и перейти на страницу оформления заказа. На ней нужно тапнуть на надпись «Введите код».

И появится поле для ввода кода купона. Укажите здесь код и нажмите кнопку «Применить», чтобы активировать скидку промокода.

Как еще сэкономить на AliExpress

Использование скидочных купонов — это далеко не единственный способ покупать на Алиэкспресс  2024 дешевле. Кроме промокодов, есть еще несколько интересных и выгодных вариантов.

Скидки на первую покупку

Каждый, кто создаст новый аккаунт на Алиэкспресс, может воспользоваться скидочным купоном на первую покупку. Промокод с него можно активировать в личном кабинете во время оформления заказа по пошаговой инструкции, приведенной выше.

Скидки при покупке в мобильном приложении

Иногда можно получить скидку, используя мобильные промоды, если покупать не через сайт, а через приложение. В мобильном приложении AliExpress есть все те же товары, что и в веб-версии. Приложение магазина разработано для Android и iOS.

Кэшбэк

Можно сэкономить и без промокодов. В самом AliExpress возможности кэшбэка нет, зато есть множество сервисов, которые могут помочь реализовать это. Для того чтобы покупать с кэшбэком, нужно зарегистрироваться в таком сервисе, а затем сделать покупку не по прямой ссылке на товар на AliExpress, а по той ссылке, что сгенерирует кэшбэк-сервис. 

Затем после покупки и успешного получения товара на счету кэшбэк-сервиса появятся деньги в виде определенного процента от сделанного заказа. Обратите внимание, что не все продавцы работают с кэшбэком и процент возврата денег будет у всех разный. 

Сезонные скидки

Подпишитесь на рассылку магазина Алиэкспресс и получайте информацию о сезонных скидках. Такие скидки действуют в течение определенного времени, поэтому нужно успеть. Акции и распродажи могут проводиться по поводу праздников и других знаменательных дат. Также информацию о скидках можно увидеть на страницах интернет-магазина или в мобильном приложении. Иногда такие скидки можно получить, активировав промокоды, а иногда цена просто снижается без использования купона.

Мониторинг цен

Еще один способ экономии без промокодов — это мониторинг цен. Цены на товары всегда меняются. Особенно это заметно в международном интернет-магазине, ведь цена зависит от курса валюты и условий логистики. Чтобы мониторить цену и находить момент, когда появляются самые выгодные приложения, можно воспользоваться специальными сервисами. Многие из них представляют собой расширения для браузера, что очень удобно.

Оптовые покупки

На AliExpress можно делать покупки не только в розницу, но и мелким оптом. Если есть необходимость в большой партии какого-либо товара, то можно отыскать продавца, который готов сделать скидку при условии мелкого опта. Но использовать промокоды здесь уже, скорее всего, не получится.

Как оформить заказ на AliExpress

Оформление заказа в интернет-магазине Алиэкспресс не представляет собой ничего сложного. 

Первым делом нужно выбрать товары, которые необходимо купить, и добавить их в корзину. После этого нужно отметить галочками те товары в корзине, которые будете покупать сейчас, и продолжить оформление заказа, нажав на кнопку «Оформить заказ». Если у вас еще нет аккаунта на Алиэкспресс, то на этом этапе его нужно будет создать.

На следующей странице вы увидите информацию о заказе и здесь сможете ввести промокод на скидку, если он у вас есть. 

Затем остается только указать адрес для доставки заказа и метод оплаты. После оплаты заказ отправится в обработку, и в ближайшем времени продавец отправит его по указанному адресу. Вы сможете отслеживать доставку по специальному коду.

Способы оплаты и доставки на AliExpress

Оплатить свой заказ в интернет-магазине AliExpress можно разными способами. Во-первых, картами международных платежных систем Visa, MasterCard, UnionPay, а также доступна оплата картами Мир. Во-вторых, можно использовать электронные кошельки Qiwi и ЮMoney.

Покупателям доступно выбирать и способ доставки заказа. Можно воспользоваться бесплатной доставкой средствами обычной государственной почты. Но это займет много времени, обычно такие посылки приходят в течение месяца. Также можно заказать доставку через платные экспресс-службы, такие как EMS, Fedex и DHL. Такая доставка работает в течение нескольких дней.