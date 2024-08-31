Промокоды Лента (Lenta) на Август
Сегодня в магазине Лента доступно 13 купонов.
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Лучшие промокоды Лента
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 20% на один повторный заказ от 1500 рублей
|POV***
|Промокод
|Дарим скидку 15% на первый заказ от 1900 рублей с самовывозом по купону
|ПЕР***
|Промокод
|Скидка 500 рублей на первый заказ от 1500 рублей
|ADP***
|Промокод
|Скидка 30% от 1800 рублей на первые два заказа + бесплатная доставка
|FLA***
|Скидка
|Товары для дачи, пикника и отдыха со скидками до -55%
|не требуется
|Скидка
|8 уток-сквишей в коллекции в магазинах и с доставкой
|не требуется
|Скидка
|Кэшбэк до 30% за любимые категории
|не требуется
|Скидка
|Баллы за отзывы
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|Скидка
|Купоны на скидки в телеграмм-канале
|не требуется
|Скидка
|Скидка до 5% по программе лояльности
|не требуется
Информация об интернет-магазине Лента
Гипермаркет Лента — это множество товаров в одном приложении. Клиенты могут заказать доставку на дом или забрать покупку самостоятельно в одной из торговых точек. В приложении можно найти продукты, товары для дома, бытовую химию, вещи, питание для детей и др. Всего в каталоге более 10 000 наименований, на большую часть которых регулярно действуют скидки.
Все актуальные предложения с купонами и промокодами для Ленты находятся на этой странице. Они регулярно обновляются, чтобы клиенты могли использовать предложения в любой удобный момент.
Ассортимент товаров
Лента Онлайн — это интернет-магазин с разнообразным каталогом товаров. Через сайт или мобильное приложение можно выбрать любой из адресов сети гипермаркетов для самовывоза или указать адрес проживания, чтобы курьер привез заказ на дом. Клиенты могут заказать следующую продукцию:
детскую одежду, питание;
товары для дома, дачи и сада;
зоотовары;
канцтовары,
продукцию собственного производства от Ленты;
спортивную продукцию — питание, одежду;
туристические принадлежности;
продукты питания;
инструменты;
бытовую химию;
уходовую косметику.
Все торговые точки реализуют товары собственного производства под торговой маркой Лента. Это кулинария, хлеб, выпечка, напитки и продукция быстрого питания. Их всегда можно найти на страницах каталога в разделе «Продукция собственного производства», когда клиент решит воспользоваться услугой доставки Ленты.
Скидки и акции магазина
На первый заказ в мобильном приложении действует скидка 10–15%. Размер дисконта варьируется, потому что периодически условия акции от магазина Онлайн Лента меняются. Например, на заказ от 1000 рублей предоставляется промокод на выгоду в 10%, от 1500 рублей — в 15%.
Программа лояльности доступна всем зарегистрированным пользователям. За каждую покупку онлайн или в магазине на личный счет начисляются баллы. При достижении определенного уровня накоплений открывается доступ к большему количеству категорий, на которых можно сэкономить. Например, при покупке на общую сумму от 1600 можно выбрать 5 категорий товаров с кэшбэком до 30%.
Купон на скидку в 7% + бесплатная доставка с услугой Лента Доставка. Такие акции действуют ограниченное время — до месяца. Но одни предложения сменяют другие, поэтому размер дисконта и дополнительное поощрение может заменяться. Важный момент: акция действует при заказе на сумму от 3000 рублей. Им могут воспользоваться новые и постоянные клиенты интернет-магазина.
Как активировать промокод
Перед активацией промокода нужно войти в аккаунт пользователя. Если этот шаг выполнен, можно переходить к оформлению заказа с применением дисконта. Чтобы использовать код купона, нужно следовать инструкции:
Перейти в раздел каталога.
Под продуктами нажать на кнопку «В корзину».
Нажать на изображение корзины на сайте интернет-магазина.
Кликнуть на «Продолжить оформление».
Выбрать адрес доставки, указать контактные данные.
Найти поле «Промокод».
Вставить скопированный ранее код.
Кликнуть на «Применить».
Страница обновится, отобразится новая цена на онлайн-заказ с учетом примененной скидки.
Важная деталь: вставить промокод на сайте не получится, если выбрана опция самовывоза. Купоны с кодами можно применить только при заказе доставки на дом.