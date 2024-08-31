Гипермаркет Лента — это множество товаров в одном приложении. Клиенты могут заказать доставку на дом или забрать покупку самостоятельно в одной из торговых точек. В приложении можно найти продукты, товары для дома, бытовую химию, вещи, питание для детей и др. Всего в каталоге более 10 000 наименований, на большую часть которых регулярно действуют скидки.

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