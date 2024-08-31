Парфюмерная сеть Летуаль работает на российском рынке уже более четверти века. За этот период она стала крупнейшим игроком в парфюмерно-косметической индустрии. В ассортименте компании представлена продукция более тысячи брендов, как региональных, так и с мировым именем. Она сертифицирована и транспортируется в соответствии с ГОСТами, что гарантирует её сохранность для клиентов.

Сеть Letual охватывает всю территорию России: от Калининграда до Владивостока работает более 1000 стационарных магазинов, клиентами которых стали миллионы простых людей и бьюти-экспертов. Такая популярность магазина обусловлена прежде всего широким ассортиментом, высоким уровнем сервиса, разнообразными скидками, уникальными бьюти-пространствами, профессиональными консультантами.

На парфюмерию и косметику в сети магазинов распространяются эксклюзивные предложения и купоны Летуаль. Воспользоваться выгодными предложениями по промокоду могут как новые клиенты, так и постоянные покупатели. Также действует программа лояльности.