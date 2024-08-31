Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Все магазины Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. ЛЭТУАЛЬ

Промокоды ЛЭТУАЛЬ на Август-Сентябрь 2024

Скидки на косметику и парфюмерию на letu.ru. Сегодня в магазине Летуаль доступно 34 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
8%
Промокод
-8% на любой заказ по купону
Действует до До 31.8.2024
Применили 1540 раз
Показать код
8%
20%
Промокод
-20% при заказе от 8000 рублей
Действует до До 8.8.2024
Применили 867 раз
Показать код
20%
ЛЭТУАЛЬ
Акция
До 3.6% кешбэка и welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 26.3.2025
Применили 1072 раза
Использовать скидку
15%
Промокод
Купон на скидку 15% при заказе от 5500 рублей
Действует до До 8.8.2024
Применили 661 раз
Показать код
15%
10%
Промокод
Cкидка 10% при заказе от 4500 рублей
Действует до До 8.8.2024
Применили 383 раза
Показать код
10%
20%
Промокод
-20% при заказе от 8000 рублей
Действует до До 8.8.2024
Применили 477 раз
Показать код
20%
15%
Промокод
При заказе от 5500 рублей - скидка 15%
Действует до До 8.8.2024
Применили 428 раз
Показать код
15%
10%
Промокод
Скидка 10% при заказе от 4000 рублей
Действует до До 8.8.2024
Применили 350 раз
Показать код
10%
35%
Промокод
По купону кешбэк 35% при оплате Яндекс Пэй
Действует до До 8.8.2024
Применили 281 раз
Показать код
35%
22%
Промокод
Скидка 22% от 4500 рублей на первый заказ
Действует до До 25.9.2024
Применили 3205 раз
Показать код
22%
20%
Промокод
При заказе от 8000 рублей - скидка 20%
Действует до До 25.9.2024
Применили 2071 раз
Показать код
20%
15%
Промокод
Купон на скидку 15% от 5500 рублей
Действует до До 25.9.2024
Применили 1307 раз
Показать код
15%
10%
Промокод
-10% при заказе от 4000 рублей
Действует до До 25.9.2024
Применили 1164 раза
Показать код
10%
8%
Промокод
По купону скидка 8% на покупки
Действует до До 31.12.2024
Применили 3857 раз
Показать код
8%
1500р
Промокод
Купон на скидку 1500 от 4000 рублей на первый заказ в интернет-магазине
Действует до До 31.12.2024
Применили 9912 раз
Показать код
1500р
10%
Промокод
Дополнительная скидка 10% на подборку средств для тона NARS
Действует до До 23.8.2024
Применили 1024 раза
Показать код
10%
Акция
300 welcome-бонусов в подарок за регистрацию в мобильном приложении
Действует до До 31.12.2024
Применили 416 раз
Использовать скидку
Акция
200 бонусов в подарок в честь дня рождения
Действует до До 31.12.2024
Применили 4800 раз
Использовать скидку
Акция
Х2 бонусов при покупке в мобильном приложении
Действует до До 31.1.2025
Применили 2914 раз
Использовать скидку
70%
Акция
Большой выбор товаров со скидками до 70%
Действует до До 14.8.2024
Применили 54 раза
Использовать скидку
70%
50%
Акция
Выделенный ассортимент L'Occitane Au Brésil со скидками до 50% онлайн
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
50%
45%
Акция
Купон на скидку до 45% на выделенный средства GREEN SKINCARE
Действует до До 31.8.2024
Применили 5 раз
Использовать скидку
45%
45%
Акция
Подборка средств MINUS 417 со скидками до 45%
Действует до До 31.8.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
45%
40%
Акция
-40% на выделенный ассортимент бренда THALGO
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
40%
40%
Акция
Скидки до 40% на выделенные средства CAUDALIE
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
40%
35%
Акция
-35% онлайн на выделенные средства бренда VALMONT
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
35%
35%
Акция
Косметика CHRISTIAN BRETON из подборки со скидкой 35% онлайн
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
35%
30%
Акция
Подборка косметики ERBORIAN со скидкой 30%
Действует до До 31.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
30%
30%
Акция
Скидки до 30% на подборку бренда ELEMIS
Действует до До 11.8.2024
Использовать скидку
30%
30%
Акция
-30% на выделенный ассортимент ERBORIAN
Действует до До 11.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
30%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

10%
Промокод
Контактные линзы с дополнительной скидкой 10%
Действует до До 4.8.2024
Применили 12 раз
Показать код
10%
4000р
Промокод
При заказе от 10000 рублей - скидка 4000 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 271 раз
Показать код
4000р
2000р
Промокод
Купон на скидку 2000 рублей от 6000 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 329 раз
Показать код
2000р
1500р
Промокод
Скидка 1500 рублей при заказе от 4500 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 181 раз
Показать код
1500р
8%
Промокод
Скидка 8% на любой заказ
Действует до До 31.7.2024
Применили 6501 раз
Показать код
8%

Похожие магазины

Vichy
Aroma-butik
Mixit
Иль де ботэ
Erborian
Подружка
Shophair
MAKnails
Beauty Patches
Pharmacosmetica.ru
BBcream
Sephora
Teana
KRASOTKAPRO
РИВ ГОШ
Randewoo
Foreo
Socolor
Loccitane
Evita
Professional Hair
Elemis
Yves Rocher
Beauty Discount
Созвездие красоты
La Roche Posay
NewBeautyBox
The Body Shop
KIKO MILANO
Adria
Аравия
Галерея косметики
Foam
Pompadoo
Золотое яблоко
9 монахов
Beloris

Часто задаваемые вопросы про ЛЭТУАЛЬ

Как найти подходящий товар на сайте?

Как узнать, духи каких фирм есть на ресурсе Л'Этуаль?

Как отложить товар, который нужно купить позже?

Сколько хранится посылка от Л'Этуаль на почте?

Можно отказаться от части заказа?

Лучшие промокоды ЛЭТУАЛЬ

Тип купона Описание Код
Промокод -8% на любой заказ по купону PPF***
Промокод -20% при заказе от 8000 рублей АВГ***
Скидка До 3.6% кешбэка и welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Купон на скидку 15% при заказе от 5500 рублей АВГ***
Промокод Cкидка 10% при заказе от 4500 рублей АВГ***
Промокод -20% при заказе от 8000 рублей АВГ***
Промокод При заказе от 5500 рублей - скидка 15% АВГ***
Промокод Скидка 10% при заказе от 4000 рублей АВГ***
Промокод По купону кешбэк 35% при оплате Яндекс Пэй АВГ***
Промокод Скидка 22% от 4500 рублей на первый заказ PRO***

Л'этуаль — лидер на рынке парфюмерии и косметики

Парфюмерная сеть Летуаль работает на российском рынке уже более четверти века. За этот период она стала крупнейшим игроком в парфюмерно-косметической индустрии. В ассортименте компании представлена продукция более тысячи брендов, как региональных, так и с мировым именем. Она сертифицирована и транспортируется в соответствии с ГОСТами, что гарантирует её сохранность для клиентов.

Сеть Letual охватывает всю территорию России: от Калининграда до Владивостока работает более 1000 стационарных магазинов, клиентами которых стали миллионы простых людей и бьюти-экспертов. Такая популярность магазина обусловлена прежде всего широким ассортиментом, высоким уровнем сервиса, разнообразными скидками, уникальными бьюти-пространствами, профессиональными консультантами.

На парфюмерию и косметику в сети магазинов распространяются эксклюзивные предложения и  купоны Летуаль. Воспользоваться выгодными предложениями по промокоду могут как новые клиенты, так и постоянные покупатели. Также действует программа лояльности.

Ассортимент магазина

В каталоге Летуаль собраны тысячи наименований косметики и парфюмерии. Некоторые позиции представлены только онлайн, а на некоторые можно получить скидку при заказе в интернет-магазине. Для удобства навигации каталог разбит на тематические разделы:

  • парфюмерия: от миниатюр и тестеров до полноразмерных версий популярных ароматов;

  • все для make up: от декоративной косметики до аксессуаров;

  • уходовая косметика для кожи: кремы, лосьоны, тоники, маски для вех типов кожи;

  • уходовая косметика для волос: шампуни, бальзамы, спреи и т.  д.;

  • подарочные сертификаты;

  • подарки: тематические наборы к праздникам и особым событиям.

В отдельную категорию собрана косметика и парфюмерия, которую можно получить в кратчайшие сроки. Это продукция, имеющаяся на складе или в ближайшей точке продаж. 

Товары со скидками собраны в разделе «Специальные предложения» и «Акции». Используя промокод из основного каталога, можно покупать брендовую косметику и парфюмерию с выгодой. При наличии акционных товаров на складе активировать промокод Летуаль можно уже на первый заказ.

Как выгодно покупать в Л'этуаль

Получить скидку на косметику и парфюмерию в интернет-магазине можно, используя купон, став участником программы лояльности или участвуя в актуальных промопредложениях от магазина. Рассмотрим каждый из вариантов.

Промокод от Летуаль дает гарантированный дисконт в виде фиксированной суммы или процента, имеет ограниченный срок активации и действует на определенную косметику и парфюмерию. Скидкой по промокоду можно воспользоваться в интернет-магазине при оформлении заказа. Условия его активации прописаны в правилах акции.

Программа лояльности предусматривает регистрацию клиента в системе интернет-магазина с присвоением ему виртуальной карты. По персональному номеру (указан на дисконтной карте) происходит накопление суммы покупок в сети Летуаль. В зависимости от накопленного баланса по карте клиент получает скидку от 10 до 25% на все последующие заказы. При достижении суммы, необходимой для перехода на следующий уровень скидки, номинал карты обновляется в приложении автоматически. Держатели карты лояльности могут воспользоваться дополнительной скидкой ко дню рождения. Карта не действует при покупке подарочного сертификата.

Специальные предложения Летуаль на скидку объединены в отдельном разделе каталога. Выбирая косметику и парфюмерию по акции, пользователь может получить дисконт до 90%. Наблюдайте за обновлениями акций на сайте, чтобы совершать выгодные покупки со скидками.

Как активировать промокод на Letu.ru

Активируя код на скидку на сайте Letu.ru, необходимо совершить следующие действия:

  1. На этой странице выбрать промокоды на интересующие вас товары с сайта Letu.ru.

  2. Скопировать код, всплывающий при активации акции.

  3. В интернет-магазине парфюмерии и косметики добавить в заказ товары, подходящие под действие промокода.

  4. На странице оформления покупки указать способ доставки, карту клиента и перейти на этап оплаты.

  5. Опуститься вниз страницы до раздела «Способ оплаты», вставить значение промокода в специальное поле. Чтобы воспользоваться скидкой, нажать «Применить».

  1. Оплатить покупку со скидкой.

Как оформить заказ на Letu.ru

Чтобы оформить покупку в интернет-магазине Letu.ru, пройдите авторизацию в интернет-магазине (регистрацию, если вы новый клиент) и добавьте необходимые товары в заказ. Затем перейдите в корзину, чтобы указать способ доставки и данные карты клиента. 

Перепроверьте данные получателя (адрес, персональные данные и телефон), переходите на этап оплаты. Здесь покупателю доступно несколько вариантов: оплатить подарочным сертификатом или платежной картой, а также получить скидку по купону от Летуаль. При наличии активного промокода необходимо вставить его значение в активационное поле, чтобы сумма заказа была пересчитана с учетом дисконта. Когда обязательные поля будут заполнены, оплатите покупку и ждите подтверждения заказа на электронную почту или по телефону.