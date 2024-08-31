Промокоды ЛЭТУАЛЬ на Август-Сентябрь 2024
Скидки на косметику и парфюмерию на letu.ru. Сегодня в магазине Летуаль доступно 34 купонов.
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Лучшие промокоды ЛЭТУАЛЬ
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Л'этуаль — лидер на рынке парфюмерии и косметики
Парфюмерная сеть Летуаль работает на российском рынке уже более четверти века. За этот период она стала крупнейшим игроком в парфюмерно-косметической индустрии. В ассортименте компании представлена продукция более тысячи брендов, как региональных, так и с мировым именем. Она сертифицирована и транспортируется в соответствии с ГОСТами, что гарантирует её сохранность для клиентов.
Сеть Letual охватывает всю территорию России: от Калининграда до Владивостока работает более 1000 стационарных магазинов, клиентами которых стали миллионы простых людей и бьюти-экспертов. Такая популярность магазина обусловлена прежде всего широким ассортиментом, высоким уровнем сервиса, разнообразными скидками, уникальными бьюти-пространствами, профессиональными консультантами.
На парфюмерию и косметику в сети магазинов распространяются эксклюзивные предложения и купоны Летуаль. Воспользоваться выгодными предложениями по промокоду могут как новые клиенты, так и постоянные покупатели. Также действует программа лояльности.
Ассортимент магазина
В каталоге Летуаль собраны тысячи наименований косметики и парфюмерии. Некоторые позиции представлены только онлайн, а на некоторые можно получить скидку при заказе в интернет-магазине. Для удобства навигации каталог разбит на тематические разделы:
парфюмерия: от миниатюр и тестеров до полноразмерных версий популярных ароматов;
все для make up: от декоративной косметики до аксессуаров;
уходовая косметика для кожи: кремы, лосьоны, тоники, маски для вех типов кожи;
уходовая косметика для волос: шампуни, бальзамы, спреи и т. д.;
подарочные сертификаты;
подарки: тематические наборы к праздникам и особым событиям.
В отдельную категорию собрана косметика и парфюмерия, которую можно получить в кратчайшие сроки. Это продукция, имеющаяся на складе или в ближайшей точке продаж.
Товары со скидками собраны в разделе «Специальные предложения» и «Акции». Используя промокод из основного каталога, можно покупать брендовую косметику и парфюмерию с выгодой. При наличии акционных товаров на складе активировать промокод Летуаль можно уже на первый заказ.
Как выгодно покупать в Л'этуаль
Получить скидку на косметику и парфюмерию в интернет-магазине можно, используя купон, став участником программы лояльности или участвуя в актуальных промопредложениях от магазина. Рассмотрим каждый из вариантов.
Промокод от Летуаль дает гарантированный дисконт в виде фиксированной суммы или процента, имеет ограниченный срок активации и действует на определенную косметику и парфюмерию. Скидкой по промокоду можно воспользоваться в интернет-магазине при оформлении заказа. Условия его активации прописаны в правилах акции.
Программа лояльности предусматривает регистрацию клиента в системе интернет-магазина с присвоением ему виртуальной карты. По персональному номеру (указан на дисконтной карте) происходит накопление суммы покупок в сети Летуаль. В зависимости от накопленного баланса по карте клиент получает скидку от 10 до 25% на все последующие заказы. При достижении суммы, необходимой для перехода на следующий уровень скидки, номинал карты обновляется в приложении автоматически. Держатели карты лояльности могут воспользоваться дополнительной скидкой ко дню рождения. Карта не действует при покупке подарочного сертификата.
Специальные предложения Летуаль на скидку объединены в отдельном разделе каталога. Выбирая косметику и парфюмерию по акции, пользователь может получить дисконт до 90%. Наблюдайте за обновлениями акций на сайте, чтобы совершать выгодные покупки со скидками.
Как активировать промокод на Letu.ru
Активируя код на скидку на сайте Letu.ru, необходимо совершить следующие действия:
На этой странице выбрать промокоды на интересующие вас товары с сайта Letu.ru.
Скопировать код, всплывающий при активации акции.
В интернет-магазине парфюмерии и косметики добавить в заказ товары, подходящие под действие промокода.
На странице оформления покупки указать способ доставки, карту клиента и перейти на этап оплаты.
Опуститься вниз страницы до раздела «Способ оплаты», вставить значение промокода в специальное поле. Чтобы воспользоваться скидкой, нажать «Применить».
Оплатить покупку со скидкой.
Как оформить заказ на Letu.ru
Чтобы оформить покупку в интернет-магазине Letu.ru, пройдите авторизацию в интернет-магазине (регистрацию, если вы новый клиент) и добавьте необходимые товары в заказ. Затем перейдите в корзину, чтобы указать способ доставки и данные карты клиента.
Перепроверьте данные получателя (адрес, персональные данные и телефон), переходите на этап оплаты. Здесь покупателю доступно несколько вариантов: оплатить подарочным сертификатом или платежной картой, а также получить скидку по купону от Летуаль. При наличии активного промокода необходимо вставить его значение в активационное поле, чтобы сумма заказа была пересчитана с учетом дисконта. Когда обязательные поля будут заполнены, оплатите покупку и ждите подтверждения заказа на электронную почту или по телефону.