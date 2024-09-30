Косметическая продукция VICHY уже не один десяток лет успешно продается в 64 странах мира, поскольку является гипоаллергенной и позволяет успешно бороться с ранними морщинами, кожными проблемами, выпадением волос, перхотью и целлюлитом.

Официальный онлайн-магазин VICHY ориентирован как на женщин, так и на мужчин, давая возможность всем своим посетителям найти высококачественное и безопасное средство по уходу за кожей. Косметика данного бренда отличается новаторскими и эффективными способами приготовления. Например, вся она синтезирована на основе богатой минеральными соединениями воды из термальных источников.

Удобный интерфейс сайта позволяет подобрать подходящий комплекс косметики и произвести онлайн-заказ всего за несколько минут. Кроме того, полезный совет относительно покупки подходящей косметики всегда можно получить у консультанта интернет-магазина VICHY, обратившись к нему по телефону. Также Виши предлагает прямо на сайте выполнить онлайн-тест, позволяющий подобрать косметические средства для получения идеальной кожи всего за сто дней.

Интернет-портал предлагает массу возможностей для экономии при покупке: скидки по промокодам, поощрение за регистрацию, бонус за подписку и т. д. Актуальные промокоды можно найти на этой странице.

Популярные товары на сайте VICHY

Внешние факторы не самым лучшим образом влияют на внешность: избыток солнца слишком быстро старит кожу, а некачественная вода и сухой воздух могут влиять на волосы. Поэтому ожидаемо, что именно защита от солнца, а также средства от перхоти, выпадения и истончения волос пользуются наибольшим спросом среди посетителей интернет-магазина VICHY.

Однако продукцией данной категории большой ассортимент онлайн-площадки не ограничивается: в нем также присутствуют разнообразные дезодоранты, средства для макияжа, наборы для полноценного ухода за телом и прочее. На многие популярные предложения компания предлагает скидки по промокодам. Это удобный способ экономии благодаря использованию уникальной комбинации цифр и букв. Она вводится в специальное поле. После этого ценник товара отображается с учетом заявленной скидки.

Перед его использованием важно убедиться, что он все еще действителен, а выбранный товар отвечает акционным условиям. Действующие промокоды можно найти непосредственно на этой странице. Их актуальность регулярно проверяется менеджерами сайта.

Программа лояльности онлайн-магазина косметики VICHY

Интернет-магазин Виши радует своих клиентов отличной возможностью экономить благодаря специальной программе лояльности. Зарегистрированные клиенты онлайн-магазина могут присоединиться к программе лояльности VICHY буквально в один клик. Она гарантирует специальные бонусные баллы за каждую произведенную на сайте торговой интернет-площадки покупку. Причем они начисляются в соответствии с текущим уровнем покупателя на сайте сразу после доставки заказа клиенту.

Кроме того, баллы можно получать в подарок за выполнение специальных заданий: авторизацию на сайте через социальную сеть (“Вконтакте” или “Фэйсбук”), подписку на рассылку (в случае отписки подаренные баллы сгорают) и т. д. За семь дней до дня рождения пользователя и в течение семи дней после него, покупатель получает удвоенное количество баллов за сделанный заказ. Дата рождения указывается в специальном поле персонального профиля. После внесения она уже больше не подлежит изменению.

Впоследствии ими можно воспользоваться для оплаты до 50% от цены покупки. Также их можно обменивать на подарки от магазина. Помимо того, участники данной программы лояльности получают эксклюзивные приглашения для VIP-пользователей.

Способы оплаты покупки

Интернет-магазин позволяет оплатить приобретенный в нем товар как наличными, так и банковской картой. В первом случае оплата осуществляется при доставке продукции курьером или же в точке самовывоза. Оплату картой можно выполнить прямо на сайте.

Доставка косметики

Доставка доступна по всей территории России. Она может как быть курьерской, так и предполагать самовывоз. При заказе от 3 тысяч рублей она бесплатна для любого региона Российской Федерации.

Условия возврата товара

На протяжении первых семи дней после получения товара его можно вернуть в случае сохранности товарного вида и потребительских характеристик. Также потребуется и документ для подтверждения факта покупки.

Компания обязуется вернуть деньги не позднее чем через десять дней после оформления возврата.

В случае же обнаружения повреждения заказанного товара соответствующую помощь можно получить у сотрудников интернет-магазина по телефону горячей линии. В таком случае абсолютно бесплатно будет осуществлена повторная доставка товара или возвращена его полная стоимость.