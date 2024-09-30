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Промокоды Vichy (Виши) на Август

Сегодня в магазине Vichy доступно 13 купонов.

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Promoland VICHY
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Скидки на косметику для мужчин
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Применили 1 раз
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Скидки на средства для защиты от солнца
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-25% при покупке товаров от 3500 рублей
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Часто задаваемые вопросы про Vichy

Где взять код купона на скидку в VICHY?

Зачем использовать промокоды?

Как воспользоваться купонами на скидку?

Как часто обновляются дисконтные предложения?

Какие из предложенных купонов Виши сегодня актуальны?

Лучшие промокоды Vichy

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland VICHY СКИ***
Промокод Бесплатный блог о косметике и здоровье не требуется
Промокод Скидки и подарки в аптеках не требуется
Промокод Скидки на косметику для мужчин не требуется
Промокод Скидка на продукты для заботы о волосах не требуется
Промокод Скидка на средства дял ухода за лицом не требуется
Промокод Скидки на средства для защиты от солнца не требуется
Скидка -25% при покупке товаров от 3500 рублей PI***
Скидка Август - лучшие предложения в Виши не требуется
Скидка Правила приёма заказов интернет-магазином VICHY не требуется

Официальный онлайн-магазин VICHY

Косметическая продукция VICHY уже не один десяток лет успешно продается в 64 странах мира, поскольку является гипоаллергенной и позволяет успешно бороться с ранними морщинами, кожными проблемами, выпадением волос, перхотью и целлюлитом.

Официальный онлайн-магазин VICHY ориентирован как на женщин, так и на мужчин, давая возможность всем своим посетителям найти высококачественное и безопасное средство по уходу за кожей. Косметика данного бренда отличается новаторскими и эффективными способами приготовления. Например, вся она синтезирована на основе богатой минеральными соединениями воды из термальных источников.

Удобный интерфейс сайта позволяет подобрать подходящий комплекс косметики и произвести онлайн-заказ всего за несколько минут. Кроме того, полезный совет относительно покупки подходящей косметики всегда можно получить у консультанта интернет-магазина VICHY, обратившись к нему по телефону. Также Виши предлагает прямо на сайте выполнить онлайн-тест, позволяющий подобрать косметические средства для получения идеальной кожи всего за сто дней.

Интернет-портал предлагает массу возможностей для экономии при покупке: скидки по промокодам, поощрение за регистрацию, бонус за подписку и т. д. Актуальные промокоды можно найти на этой странице.

Популярные товары на сайте VICHY

Внешние факторы не самым лучшим образом влияют на внешность: избыток солнца слишком быстро старит кожу, а некачественная вода и сухой воздух могут влиять на волосы. Поэтому ожидаемо, что именно защита от солнца, а также средства от перхоти, выпадения и истончения волос пользуются наибольшим спросом среди посетителей интернет-магазина VICHY.

Однако продукцией данной категории большой ассортимент онлайн-площадки не ограничивается: в нем также присутствуют разнообразные дезодоранты, средства для макияжа, наборы для полноценного ухода за телом и прочее. На многие популярные предложения компания предлагает скидки по промокодам. Это удобный способ экономии благодаря использованию уникальной комбинации цифр и букв. Она вводится в специальное поле. После этого ценник товара отображается с учетом заявленной скидки.

Перед его использованием важно убедиться, что он все еще действителен, а выбранный товар отвечает акционным условиям. Действующие промокоды можно найти непосредственно на этой странице. Их актуальность регулярно проверяется менеджерами сайта.

Программа лояльности онлайн-магазина косметики VICHY

Интернет-магазин Виши радует своих клиентов отличной возможностью экономить благодаря специальной программе лояльности. Зарегистрированные клиенты онлайн-магазина могут присоединиться к программе лояльности VICHY буквально в один клик. Она гарантирует специальные бонусные баллы за каждую произведенную на сайте торговой интернет-площадки покупку. Причем они начисляются в соответствии с текущим уровнем покупателя на сайте сразу после доставки заказа клиенту. 

Кроме того, баллы можно получать в подарок за выполнение специальных заданий: авторизацию на сайте через социальную сеть (“Вконтакте” или “Фэйсбук”), подписку на рассылку (в случае отписки подаренные баллы сгорают) и т. д. За семь дней до дня рождения пользователя и в течение семи дней после него, покупатель получает удвоенное количество баллов за сделанный заказ. Дата рождения указывается в специальном поле персонального профиля. После внесения она уже больше не подлежит изменению.

Впоследствии ими можно воспользоваться для оплаты до 50% от цены покупки. Также их можно обменивать на подарки от магазина. Помимо того, участники данной программы лояльности получают эксклюзивные приглашения для VIP-пользователей. 

Способы оплаты покупки

Интернет-магазин позволяет оплатить приобретенный в нем товар как наличными, так и банковской картой. В первом случае оплата осуществляется при доставке продукции курьером или же в точке самовывоза. Оплату картой можно выполнить прямо на сайте.

Доставка косметики

Доставка доступна по всей территории России. Она может как быть курьерской, так и предполагать самовывоз. При заказе от 3 тысяч рублей она бесплатна для любого региона Российской Федерации.

Условия возврата товара

На протяжении первых семи дней после получения товара его можно вернуть в случае сохранности товарного вида и потребительских характеристик. Также потребуется и документ для подтверждения факта покупки.

Компания обязуется вернуть деньги не позднее чем через десять дней после оформления возврата.

В случае же обнаружения повреждения заказанного товара соответствующую помощь можно получить у сотрудников интернет-магазина по телефону горячей линии. В таком случае абсолютно бесплатно будет осуществлена повторная доставка товара или возвращена его полная стоимость.

Как воспользоваться скидочным купоном VICHY

Для получения дисконта требуется выполнить дальнейшие шаги:

  1. Подобрать интересное предложение.

  2. Кликнуть на него и скопировать в появившемся окне промокод.

  3. Перейти на vichyconsult.ru и авторизоваться/зарегистрироваться.

  4. Добавить в корзину нужный товар.

  5. Перейти в нее и ввести в специальное поле код для скидки.

  6. Нажать на кнопку «Применить».

После этого стоимость товара будет показана уже с учетом дисконта.