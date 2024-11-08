Промокоды La Roche Posay (Ля Рош Позе) на Август
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Подробнее об интернет-магазине La Roche-Posay
La Roche-Posay — это компания, которая существует с 1975 года и основана фармацевтом из франции Рене Левайером. Она занимается выпуском уходовой, декоративной и лечебной косметики для кожи лица всех типов: от нормальной до сухой.
Сейчас под маркой производится больше 20 линеек средств. В их состав входит термальная вода. Она обладает множеством полезных микроэлементов, среди них, например, селен, который восстанавливает эпидермис и защищает его клетки от окисления.
Еще компания является экспертом в исследованиях микробиомы кожи. Благодаря им в лаборатории производства был создан активный ингредиент Aqua Posae Filiformis. Благодаря ему восстанавливается баланс микрофлоры и укрепляется защитный барьер эпидермиса.
Продукты разрабатываются при полном контроле профессиональных дерматологов. Средства тестируются на людях — для исследований отбираются 300 человек. Они подают заявки добровольно.
Популярные товары и категории в магазине La Roche-Posay
Для клиентов интернет-магазина La Roche-Posay доступны разделы:
Лицо — самая большая категория на сайте, где найдутся кремы, гели, мицелярная вода и еще 5 категорий продуктов.
Акне — продукты для проблемной кожи.
Антивозрастной уход — сыворотки и кремы для женщин и мужчин от 35 лет.
Тело — косметика для ухода и восстановления кожного покрова людей с разной кожей.
От солнца — представлены средства разных уровней защиты, видов и ориентированные на разные возрасты.
Для детей — представлены разные линейки средств.
Наборы — готовый пакет средств для разных типов кожи и целей по уходу за ней.
О марке — основная информация о компании и ее разработках.
В каждом из разделов с продуктами их можно отсортировать. Например, по гамме, состоянию кожи, степени защиты, типу продукта и стоимости. Еще в каждом из разделов есть полезные статьи по выбору косметики, чтобы посетителям сайта было легче определиться с выбором.
Программа лояльности на сайте Ля Рош Позе
У компании Ля Рош Позе есть собственная программа лояльности для своих клиентов. По ее условиям на аккаунт пользователя начисляется 5–10% от стоимости покупки баллами. После ими можно оплатить до 50% от общей цены продуктов в корзине. Размер начисления баллов зависит от уровня клиента в системе поощрений.
Баллы начисляются не только за покупки на сайте, но и за выполнение заданий. Например, верно указаны контактные данные в зарегистрированном аккаунте, написаны отзывы о товарах, заполнен онлайн-опросник NPS и пройдена онлайн-диагностика кожи в разделе «Академия здоровой кожи».
В программе лояльности клиенту не должно быть меньше 18 лет. Допускаются пользователи от 14 лет, но только с согласия законных представителей. Также в личном кабинете нужно заполнить форму подтверждения согласия на присоединение к программе.
Присвоение статуса происходит сразу после выполнения условий разных уровней системы. Например, для перехода на 2-й нужно купить полноразмерный продукт, а на третий — приобрести косметику на общую сумму больше 7000 рублей за 12 месяцев.
Методы оплаты на сайте La Roche-Posay
Для более удобного заказа можно зарегистрироваться на сайте. Через личный кабинет доступно передвижение посылки по стране. Предложена оплата картой Visa, MasterCard, с помощью электронных кошельков, при получении или в постамате.
Способы доставки продукции интернет-магазина
Клиентам Ля Рош Позе доступна доставка курьерской службой или самовывоз в одном из магазинов компании, в постаматах. Отслеживание статуса покупки осуществляется в личном кабинете или на одном из сайтов компаний PickPoint или DPD.
Стоимость доставки зависит от региона проживания: чем удаленнее от Москвы, тем дороже (200–500 рублей). Если заказ сделан на сумму больше 3000 рублей, то магазин привезет его бесплатно. Промокоды и акции на доставку не распространяются.
Возврат товара в онлайн-магазин
Клиент может отказаться от посылки до ее передачи и после, но в течение 7 дней. Если товар надлежащего вида, должны быть сохранены его потребительские качества и чек. Если документа не будет, то вернуть деньги не получится.
Для отказа от товара нужно написать заявление и отправить его на почту магазина. Его сотрудника должны ответить не позднее, чем через 10 дней с момента подачи документа. Деньги должны вернуть в течение 10 суток наличными курьером или банковским переводом. Срок перевода средств через обслуживающую компанию зависит от ее внутреннего регламента.
Как на сайте La Roche-Posay применить коды купонов
Применение промокодов доступно для всех категорий товаров на сайте. Они действуют для всех клиентов — новых и постоянных. Применение доступно по инструкции:
Кликнуть на действующее предложение на странице. Набор цифр и букв скопируется автоматически, а пользователь будет перенаправлен на сайт интернет-магазина.
Просмотреть список товаров и добавить понравившиеся в корзину.
Перейти в корзину и пролистать в самый низ страницы.
Вставить промокод в строку и нажать на кнопку «Применить».
После этого на странице отобразится итоговая сумма покупки без учета доставки.