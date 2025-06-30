Форео — шведский интернет-бутик, где можно купить различные средства для ухода за кожей. В каталоге ритейлера собраны наборы, состоящие из патентованных щеток, масок и уходовых лосьонов. Каждый из них предназначен для решения своих узкоспециальных задач: омоложения, тонизирования, увлажнения. Сэкономить на косметических средствах бренда можно путем активации промокода при совершении покупки. Есть и другие способы получить дисконт: участие в акциях, оформление заказа во время распродажи, использование купонов компании.