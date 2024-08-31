Промокоды Sephora (Сефора) на Август
Сегодня в магазине Sephora доступно 5 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Sephora
Можно ли использовать промокоды вместе со скидками по акциям и карте постоянного покупателя?
Сколько косметики и парфюмерии можно заказать за один раз?
Как узнать о сроке годности косметики Сефора?
Какие подарки компания положит в заказ?
Действует ли в онлайн-магазине Сефора возможность частичного выкупа?
Лучшие промокоды Sephora
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|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Sephora
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|До -15% на тревел-флаконы
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|Маски для лица со скидкой до 20%
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|До -10% на аксессуары для волос
|не требуется
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|Скидка до 15% на средства для ухода за ногтями
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Об интернет-магазине Сефора
Sephora — онлайн-магазин косметики, уходовых средств и парфюмерии популярного французского бренда. Он предлагает выгодные цены, удобную доставку и огромный ассортимент товаров. Сэкономить при оформлении покупки на сайте продавца можно, активировав промокод Сефора. Найти скидочный код или бесплатный купон не составит труда — все действующие акционные предложения компании собраны здесь. Информация о текущих скидках постоянно обновляется, тут исключительно актуальные данные, которые помогут сэкономить на косметике.
Ассортимент товаров на сайте Сефора
Онлайн-магазин предлагает большой ассортимент профессиональной косметики, парфюмерии и средств для ухода за кожей, волосами, ногтями по доступным ценам. В каталоге Sephora несколько тысяч наименований товаров. Все они удобно рассортированы по категориям. Доступна фильтрация и поиск по названию, благодаря которым покупатель без труда найдет нужное косметическое средство. На всей косметике из ассортимента онлайн-магазина бренда можно экономить с помощью промокодов.
Как приобрести продукцию Сефора с выгодной скидкой
Французский бренд косметики дает возможность сэкономить на покупках путем участия в программе лояльности. Чтобы присоединиться к ней, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте ритейлера. После этого клиенту присвоят статус Black и он сможет получать кэшбэк за каждую покупку. Его размер зависит от заказанного товара. При тратах свыше ₽70 000 в год покупатель получает уровень Gold. Он дает право на дополнительные бонусы и повышенный кэшбэк. Накопленные в рамках программы баллы можно обменять на выгодную скидку.
Другой способ уменьшить сумму заказа — акции компании. Их условия отличаются — обычно это снижение цены на отдельную категорию косметики. Например, летом выгоднее покупать средства для защиты от солнца и другие сезонные товары. О текущих акциях можно узнать в специальном разделе на сайте онлайн-магазина.
На ресурсе Sephora есть отдельная страница с наиболее выгодными предложениями, которая называется «Outlet». Там собраны товары с хорошими скидками. Их первоначальная стоимость может быть уменьшена на 20–30%. Общее число предложений в разделе может превышать сотню, поэтому подобрать подходящую косметику не составит труда.
В магазине бренда предусмотрены подарочные карты на предъявителя. Верхнего предела по сумме нет, есть только нижний — ₽500. Пользоваться карточками можно не только в Sephora, но и в ее дочерней торговой сети — Иль Де Ботэ.
Пожалуй, самый выгодный способ получения скидки в онлайн-магазине бренда — использование промокодов. Они не требуют выполнения дополнительных условий — достаточно активации при оформлении покупки. Коды есть почти всегда — как только действие старых заканчивается, магазин выпускает новые. А главное, скидочные промокоды позволяют уменьшить сумму заказа до 50% (а иногда даже больше).
Как активировать промокод Sephora
Чтобы активировать промокод Сефора, понадобится:
Ознакомиться с представленными здесь акционными предложениями онлайн-магазина.
Найти нужный скидочный код и скопировать его.
Открыть ресурс Сефора.
Добавить интересующий товар в корзину.
Кликнуть по символу сумки вверху экрана.
Ввести скидочный код в специальное поле.
Закончить оформление покупки.
После этого сумма заказа будет уменьшена по использованному промокоду. Величина предоставляемой покупателю скидки зависит от ценности кода, которая определяется условиями акционного предложения.
Иногда купоны Сефора необходимо активировать по-другому. Для их использования надо найти подходящее по условиям выгодное акционное предложение отсюда и щелкнуть по нему. Далее произойдет переадресация на сайт онлайн-магазина. Там необходимо просто оформить покупку косметики французского бренда — скидка будет активирована автоматически, ввод промокода не требуется.
Как оформить заказ в Sephora
Для покупки на ресурсе онлайн-магазина бренда необходимо:
Выбрать интересующий товар с помощью фильтров сайта и поиска.
Кликнуть по нему.
На открывшейся странице нажать «Добавить в корзину».
Кликнуть по символу сумки вверху экрана.
Указать способ расчета и место доставки.
Оплатить товар.
Оплата возможна картой любого банка на сайте или наличными деньгами курьеру при передаче заказа. Действует бесплатная доставка, которая осуществляется Почтой России и ТК РЭД Экспресс, DPD и IML. Товар привозят бесплатно, независимо от суммы покупки.