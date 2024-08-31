Французский бренд косметики дает возможность сэкономить на покупках путем участия в программе лояльности. Чтобы присоединиться к ней, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте ритейлера. После этого клиенту присвоят статус Black и он сможет получать кэшбэк за каждую покупку. Его размер зависит от заказанного товара. При тратах свыше ₽70 000 в год покупатель получает уровень Gold. Он дает право на дополнительные бонусы и повышенный кэшбэк. Накопленные в рамках программы баллы можно обменять на выгодную скидку.

Другой способ уменьшить сумму заказа — акции компании. Их условия отличаются — обычно это снижение цены на отдельную категорию косметики. Например, летом выгоднее покупать средства для защиты от солнца и другие сезонные товары. О текущих акциях можно узнать в специальном разделе на сайте онлайн-магазина.

На ресурсе Sephora есть отдельная страница с наиболее выгодными предложениями, которая называется «Outlet». Там собраны товары с хорошими скидками. Их первоначальная стоимость может быть уменьшена на 20–30%. Общее число предложений в разделе может превышать сотню, поэтому подобрать подходящую косметику не составит труда.

В магазине бренда предусмотрены подарочные карты на предъявителя. Верхнего предела по сумме нет, есть только нижний — ₽500. Пользоваться карточками можно не только в Sephora, но и в ее дочерней торговой сети — Иль Де Ботэ.

Пожалуй, самый выгодный способ получения скидки в онлайн-магазине бренда — использование промокодов. Они не требуют выполнения дополнительных условий — достаточно активации при оформлении покупки. Коды есть почти всегда — как только действие старых заканчивается, магазин выпускает новые. А главное, скидочные промокоды позволяют уменьшить сумму заказа до 50% (а иногда даже больше).