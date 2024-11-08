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Промокоды The Body Shop (Боди Шоп) на Август

Сегодня в магазине The Body Shop доступно 8 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про The Body Shop

Нужна ли для покупок регистрация?

Как связаться со службой поддержки интернет-магазина при появлении проблем?

Где найти информацию о правильном применении косметики The Body Shop?

Как узнавать о новых поступлениях?

Можно ли купить косметические средства для мужчин?

Лучшие промокоды The Body Shop

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Скидка Бонусный клуб The Body Shop — накопительные баллы и скидки до 100% не требуется
Скидка Все акции и скидки в The Body Shop не требуется
Скидка Подарочные сертификаты The Body Shop не требуется
Скидка Адвент-календари со средствами от The Body Shop не требуется
Скидка Экономьте в The Body Shop! Акции на Сентябрь уже доступны не требуется
Скидка The Body Shop временно не принимает заказы из России не требуется

Интернет-магазин косметических средств The Body Shop

Ресурс The Body Shop — это официальный сайт британского косметического бренда. В каталоге представлены продукты по уходу за лицом, телом, волосами, а также парфюмерия и декоративные средства. Главное преимущество компании в том, что они не тестируют свои продукты на животных и бережно относятся к природе. 

Для новых и постоянных клиентов магазин предлагает воспользоваться скидками по промокодам и купонам, которые действуют от 1 дня. Найти актуальные предложения со скидками можно на этой странице сайта. Есть бессрочные акции, например программа лояльности.

Ассортимент товара в Body Shop

Наиболее популярны товары интернет-магазина из раздела «Тело», на них же чаще всего действуют скидочные предложения. Здесь представлены гели, масла и скрабы, кремы, йогурты, бомбочки для ванн и др. Также есть средства для мужчин, которые помещены в отдельный подраздел с выгодными предложениями. 

Второй по популярности раздел в интернет-магазине — «Лицо». В нем клиенты найдут эссенции и сыворотки, средства для демакияжа со скидками, кремы и маски, SPF средства и другую продукцию от косметического бренда.

Скидки и промокоды на косметику и парфюмерию

Тотальные распродажи со скидками до 70% распространяются на весь ассортимент. Обычно такая выгода предлагается на сезонных или приуроченных к праздникам распродажах. Выгодное предложение относится к типу непродолжительных и действует от недели до месяца. Чтобы воспользоваться им, нужен промокод для The Body Shop. 

Скидки на n-ную сумму в Боди Шоп распространяются на отдельные категории товаров. Чаще всего предложения действуют на уходовые товары для лица. Минимальный размер выгоды по купону — 1000 рублей.

При оплате заказа через интернет действует скидка 3% для новых и постоянных клиентов. Для того чтобы принять участие в акции, регистрироваться на сайте необязательно. 

Скидка определенного размера предоставляется при оформлении заказа в магазине на n-ную сумму. Акция относится к типу краткосрочных и действует 1–5 дней. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, нужно собрать корзину на указанную сумму и применить промокод. 

При участии в клубной программе понадобится установить мобильное приложение и зарегистрироваться. За каждые 100 рублей в заказе магазин начисляет клиенту 10 баллов, а за каждые 500 баллов — 1000 бонусов. 

При оформлении заказа в магазине по клубной карте достаточно назвать номер телефона для начисления баллов на счет. Дополнительная выгода — скидка 30% в день рождения.

Как применить промокод на сайте

Для активации кода купона на странице ресурса, его нужно скопировать. Достаточно кликнуть на предложение на этой странице и произойдет перенаправление на сайт британского бренда. 

Чтобы оформить заказ, применив промокод, рекомендуется следовать инструкции: 

  1. После перенаправления на сайт компании добавить товары в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа, нажав на изображение корзины. 

  2. Пролистать до конца страницы и найти пункт «У вас есть промокод?».

  3. Вставить действующий промокод в отведенное поле и нажать на кнопку «Применить». 

Страница автоматически обновится и отобразится цена со скидкой от магазина. 

Если ввод промокода The Body Shop для использования выгодного предложения не требуется, достаточно кликнуть на один из купонов на этой странице. Произойдет перенаправление в раздел со скидками. Все, что останется — добавить товары в корзину и оформить заказ.

Как оформить заказ в The Body Shop

Чтобы оформить заказ в The Body Shop, регистрироваться необязательно. Но для получения баллов по бонусной программе желательно авторизоваться в мобильном приложении или на сайте косметической компании. 


Для покупки продуктов в The Body Shop нужно выполнить действия: 

  1. Добавить понравившиеся товары в корзину.

  1. Нажать на кнопку «В корзину». 

  2. Интернет-магазин предложит продолжить покупки или перейти к оформлению заказа. 

  3. Открыть корзину и перепроверить, все ли продукты собраны. 

  1. Использовать один из промокодов, предварительно скопировав его на этой странице сайта. 

  2. Нажать на кнопку «Продолжить оформление».

  3. На следующей странице магазина указать контактные данные.

  4. Ниже выбрать способ получения и оплаты. 

При онлайн-оплате в Боди Шоп потребуется ввести данные карты и внести полную предоплату. После этого на электронную почту придет письмо с детальной информацией о заказе и сроках доставки.