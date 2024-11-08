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Скидки на n-ную сумму в Боди Шоп распространяются на отдельные категории товаров. Чаще всего предложения действуют на уходовые товары для лица. Минимальный размер выгоды по купону — 1000 рублей.

При оплате заказа через интернет действует скидка 3% для новых и постоянных клиентов. Для того чтобы принять участие в акции, регистрироваться на сайте необязательно.

Скидка определенного размера предоставляется при оформлении заказа в магазине на n-ную сумму. Акция относится к типу краткосрочных и действует 1–5 дней. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, нужно собрать корзину на указанную сумму и применить промокод.

При участии в клубной программе понадобится установить мобильное приложение и зарегистрироваться. За каждые 100 рублей в заказе магазин начисляет клиенту 10 баллов, а за каждые 500 баллов — 1000 бонусов.

При оформлении заказа в магазине по клубной карте достаточно назвать номер телефона для начисления баллов на счет. Дополнительная выгода — скидка 30% в день рождения.