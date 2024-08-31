Aravia — официальный интернет-магазин косметического бренда, продукцией которого пользуется больше 194 000 салонов красоты и косметологов. В его ассортименте есть косметика для лица, включая наборы кремов, маски и пилинги, профессиональный и домашний уход за телом и волосами, а также товары для педикюра и маникюра. Особое место в линейке занимают антицеллюлитные обертывания, пасты для шугаринга и аксессуары для специалистов. Чтобы заказывать все это со скидкой, пользуйтесь бонусами, кэшбэком компании, а также промокодами на нашем сайте.