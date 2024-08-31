Сайт Красотка про — это мультибрендовый магазин с товарами для волос, тела, ногтей. У него есть сеть розничных магазинов по всей России.

Клиентам предлагают не только покупку товаров, но и обучающие статьи. В них описаны правила использования некоторой продукции, представленной на сайте. Ознакомиться со статьями можно в соответствующем разделе.

На сайте размещены только те продукты, которые прошли все этапы тестирования и имеют соответствующие сертификаты качества. Все поставщики и производители официальные, что исключает возможность покупки подделок.

Ресурс дает гарантии качества, доставки и возврата заказов. Также по продуктам предоставляется максимально возможная информация — к каждому прикрепляется фото, видео-мастер-класс и инструкция для использования.

В интернет-магазине работают сертифицированные мастера, которые могут дать профессиональные советы, они снимают видео по правильным технологиям, пишут статьи и обзоры. На YouTube-канал проекта подписано больше 80 000 человек, где каждый может пообщаться с другими пользователями и получить ответы на вопросы.

Популярные категории товаров на сайте Krasotkapro

Клиентам сайта предлагаются следующие популярные категории товаров:

Гель-лаки, лаки;

Маникюр;

Волосы;

Уход за кожей;

Макияж.

В каждой из категорий товар можно отсортировать по популярности и цене.

Программа лояльности на сайте Krasotkapro

Клиентам предлагается поучаствовать в программе лояльности на сайте Красотка про. Она предусмотрена для мастеров, которые хотят получить выгоду от покупки.

Пользователям предлагается два уровня сотрудничества — Marketing и Closer. На первом работают веб-мастера с активным источником трафика, которые могут привлечь новых клиентов. У них развитые социальные площадки, с которых могут прийти пользователи.

Второй статус — Closer, или мастера с пассивными источниками трафика. Это могут быть новые клиенты, непроверенные или нарушившие правила ресурса пользователи. Чтобы перевестись с подобного аккаунта, клиенту нужно обратиться в службу поддержки ресурса Krasotkapro.

Способы оплаты товара на Krasotkapro

Предусмотрено несколько способов оплаты товара: наличными курьеру, в пункте самовывоза, наложенным платежом, через ЮMoney, картой на сайте.

К оплате принимаются банковские карты Visa, MasterCard. Все платежи проводятся по защищенным шлюзам. Для подтверждения оплаты может потребоваться ввести одноразовый защитный код.

Доставка в Казахстан и Беларусь возможна только по 100% предоплате. Уточнить минимальную стоимость заказа можно по телефону на сайте.

Доставка товара на сайте Krasotkapro

Доставка осуществляется по всей России, а также в крупные города Беларуси и Казахстана. Если заказ принят позднее 15:00, то к сроку примерного получения добавляется еще 1 день.

Есть курьерская доставка, которая в среднем занимает 3–4 дня. Ее стоимость — от 330 рублей. Также посылку можно забрать самостоятельно. Это можно сделать в одном из постаматов PickPoint, Связного, Почты России, EMS. Цена на доставку стартует от 230 рублей. Заказы хранятся в течение 7–15 дней в отделениях компаний.

Еще один способ, как можно забрать заказ, — самовывоз из пунктов одного из партнеров компании Hermes.

Возврат товара в интернет-магазин

Все претензии о качестве товара принимаются в течение 14 дней после его получения. Магазин должен провести проверку, чтобы выявить дефект. Для этого он забирает продукт на экспертизу и все расходы на ее проведение берет на себя.

Если в ходе экспертизы выяснится, что товар продавался бракованным, то клиенту либо вернут деньги, либо отправят новый продукт надлежащего качества. В случае поломки техники (например, плоек или сухожаровых шкафов) до прошествия гарантийного срока магазин отремонтирует ее в сервисном центре.

Последний вариант — поломка произошла не по вине производителя. В этом случае все затраты на пересылку и починку ложатся на клиента.

Вернуть заказ надлежащего качества в магазин Krasotkapro можно в случае, если сохранены его товарные свойства, потребительские качества и чек о покупке. Но в заявке может быть отказано, потому что каждая ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.