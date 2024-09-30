Компания была основана в 2007 году двумя представительницами совершенно разных культур: корейской ученой Ходжунг Ли (Hojung Lee) и французской бизнесвумен Каталин Береньи (Katalin Berenyi). Женщин объединяло желание создать косметику с учетом традиционных секретов восточного ухода и отражающую европейский тип кожи.

В 2009 году компания первой среди европейских косметических брендов выпустила BB Cream. По сравнению с азиатскими, он получился гораздо более легким и менее укрывистым, не так отбеливал кожу. В дальнейшем бренд не раз выступал первооткрывателем на рынке, взяв за основу корейские продукты и адаптировав их под европейские реалии. Такой подход компании позволил быстро популяризовать продукты, и сегодня продукция Эрбориан продается в 80 странах мира.

Бренд не останавливается на достигнутом и постоянно выпускает новые продукты. Чтобы покупатели могли выбирать товары со скидкой, в магазине постоянно проходят акции, действует программа лояльности и раздаются промокоды. Экономить можно уже с первой покупки, так что особые условия ждут всех, кто решит попробовать эту косметику.

Самые популярные продукты и категории товаров в Erborian

Бренд предлагает продукты, соответствующие разным потребностям кожи. Для простоты поиска в каталоге они отсортированы как по типу продукта, так и по назначению. Отдельно представлены коллекции и линии на основе отдельных ингредиентов: бамбука, кунжутного масла, угля и других составляющих. Особенность косметики в том, что она изготавливается из натурального сырья и обеспечивает коже сбалансированный уход в любом возрасте.

Самые популярные продукты вынесены в отдельную категорию — «Бестселлеры». Это ухаживающие и косметические средства, чаще всего попадающие в корзину покупателей. Их перечень постоянно дополняется. Например, в летнее время здесь чаще всего встречаются солнцезащитные средства, а в зимнее — питательные кремы и маски. Среди хитов продаж — кремы, сыворотки, очищающие средства, пилинги, эликсиры и другие продукты. Они отлично подходят для знакомства с косметикой бренда, ведь именно их чаще всего выбирают покупатели.

Клубная карта Erborian и особенности получения скидки

При регистрации на сайте или заполнении анкеты в одном из фирменных магазинов покупатели получают клубную карту. Она дает право на дополнительную скидку. Процент снижения цены зависит от суммы накоплений и может достигать 15%. Скидки по программе лояльности суммируются с акциями и промокодами, что позволяет максимально экономить на покупках.

Размер скидки зависит от общей суммы заказов. Как только покупатель совершит покупок на сумму более 50 тыс. рублей, он переходит на самый высокий уровень программы лояльности. Увеличение скидки происходит автоматически. Держатели клубных карт всех уровней получают в интернет-магазине фиксированный дисконт в размере 10%, в то время как при покупках в оффлайн-магазинах размер экономии варьируется в пределах 5–15%. Программа лояльности бренда представляет собой дисконтную систему. Бонусные баллы на счету не накапливаются.

Как оплатить заказ на сайте

Покупатели могут оплатить заказ в момент его оформления или при получении. В первом случае принимаются банковские карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro, Мир, JCB. Для проведения платежа понадобится указать номер, код безопасности и срок действия, после чего пользователь будет переадресован на страницу подтверждения платежа. Внести деньги также можно с помощью сервисов ApplePay и GooglePay. К оплате при получении принимаются наличные и карты.

Способы доставки покупок клиентам

Посылки доставляются курьерскими службами и транспортными компаниями по всей России. Забрать заказ можно самовывозом из ближайшего фирменного магазина.

Процесс возврат товара

Возврат товаров надлежащего качества не предусмотрен. Покупателю нужно внимательно проверить содержимое посылки при получении, поскольку после ее приема претензии не принимаются. Возврату подлежат только товары ненадлежащего качества. Чтобы вернуть такую покупку, нужно заполнить соответствующую форму на сайте магазина или связаться с консультантами, а затем организовать доставку товаров на склад бренда, отправив их транспортными компаниями.