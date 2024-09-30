Промокоды Erborian (Эрбориан) на Август
Сегодня в магазине Erborian доступно 12 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Скидка 30% только на товары Erborian, кроме тревел-форматов, аксессуаров, наборов, подарочных сертификатов, не суммируется с др.скидками и промокодами, отменяет др.акции, не действует на продукцию Elemis, Thim и Grown Alchemist.
Стоимость набора вне акции - 2257 рублей.
При покупке от 2000 рублей крем для лица SKIN HERO 5 мл в подарок.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Не суммируется с другими скидками и промокодами. Отменяет действие других акций.
*Эрбориан. Корейские ритуалы красоты. **В интернет-магазине www.erborian.ru 22.03-30.04.24г включительно по промокоду при покупке на сумму от 4000 р. в одном чеке после применения всех скидок. Скидка 30% на весь ассортимент, кроме тревел-форматов, аксессуаров, подарочных сертификатов, товаров и наборов по спец.ценам. Состав подарка: CC RED Корректирующий крем для лица 5 мл, SUPER BB крем для лица, тон Светлый 5 мл, СС крем Совершенное сияние Cветлый 5 мл. Подарок может отличаться от изображенного. Компания оставляет за собой право на замену подарка. Не суммируется с другими скидками и промокодами, отменяет все другие акции. ООО «Л’Окситан Рус»,119049,г.Москва,ул.Шаболовка,д. 10,к.2,1эт., пом.№I,ч.ком.№2,ОГРН1067746721239. Не является офертой. Реклама. Товар сертифицирован.
Эрбориан. Корейские ритуалы красоты. **В интернет-магазине www.erborian.ru 05.02-15.03.24г включительно по промокоду при покупке на сумму от 4000 р. в одном чеке. Скидка 30% на весь ассортимент, кроме тревел-форматов, аксессуаров, подарочных сертификатов, товаров и наборов по спец.ценам. Состав подарка: CC RED Корректирующий крем для лица 5 мл, SUPER BB крем для лица, тон Светлый 5 мл, СС крем Совершенное сияние Cветлый 5 мл. Подарок может отличаться от изображенного. Компания оставляет за собой право на замену подарка. Не суммируется с другими скидками и промокодами, отменяет все другие акции. ООО «Л’Окситан Рус»,119049,г.Москва,ул.Шаболовка,д. 10,к.2,1эт., пом.№I,ч.ком.№2,ОГРН1067746721239. Не является офертой. Реклама. Товар сертифицирован.
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Erborian
Какие преимущества дает карта программы лояльности Эрбориан?
Как в Эрбориан применить скидочный код?
Нужно ли регистрироваться для оформления заказа в Erborian?
Можно ли забрать заказ с сайта Erborian в фирменном магазине?
На сайте Erborian действуют те же акции, что и в магазинах?
Лучшие промокоды Erborian
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 30% на все, кроме мини-форматов, аксессуаров и спец. цен
|PRO***
|Промокод
|Скидка -20% на всё, кроме тревел-форматов, аксессуаров, наборов, подарочных сертификатов
|HIT***
|Скидка
|До 5.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Подборка товаров со скидкой 50%
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный набор образцов с любой покупкой
|не требуется
|Скидка
|Хлопковые маски для лица в подарок при покупке любого набора
|не требуется
|Скидка
|Набор-знакомство «Совершенный тон» всего за 900 рублей при покупке от 3000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Витринные подарки при покупке от 2000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 55% на эксклюзивные наборы
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка при заказе от 4 000 рублей
|не требуется
О магазине французско-корейского бренда косметики Erborian
Компания была основана в 2007 году двумя представительницами совершенно разных культур: корейской ученой Ходжунг Ли (Hojung Lee) и французской бизнесвумен Каталин Береньи (Katalin Berenyi). Женщин объединяло желание создать косметику с учетом традиционных секретов восточного ухода и отражающую европейский тип кожи.
В 2009 году компания первой среди европейских косметических брендов выпустила BB Cream. По сравнению с азиатскими, он получился гораздо более легким и менее укрывистым, не так отбеливал кожу. В дальнейшем бренд не раз выступал первооткрывателем на рынке, взяв за основу корейские продукты и адаптировав их под европейские реалии. Такой подход компании позволил быстро популяризовать продукты, и сегодня продукция Эрбориан продается в 80 странах мира.
Бренд не останавливается на достигнутом и постоянно выпускает новые продукты. Чтобы покупатели могли выбирать товары со скидкой, в магазине постоянно проходят акции, действует программа лояльности и раздаются промокоды. Экономить можно уже с первой покупки, так что особые условия ждут всех, кто решит попробовать эту косметику.
Самые популярные продукты и категории товаров в Erborian
Бренд предлагает продукты, соответствующие разным потребностям кожи. Для простоты поиска в каталоге они отсортированы как по типу продукта, так и по назначению. Отдельно представлены коллекции и линии на основе отдельных ингредиентов: бамбука, кунжутного масла, угля и других составляющих. Особенность косметики в том, что она изготавливается из натурального сырья и обеспечивает коже сбалансированный уход в любом возрасте.
Самые популярные продукты вынесены в отдельную категорию — «Бестселлеры». Это ухаживающие и косметические средства, чаще всего попадающие в корзину покупателей. Их перечень постоянно дополняется. Например, в летнее время здесь чаще всего встречаются солнцезащитные средства, а в зимнее — питательные кремы и маски. Среди хитов продаж — кремы, сыворотки, очищающие средства, пилинги, эликсиры и другие продукты. Они отлично подходят для знакомства с косметикой бренда, ведь именно их чаще всего выбирают покупатели.
Клубная карта Erborian и особенности получения скидки
При регистрации на сайте или заполнении анкеты в одном из фирменных магазинов покупатели получают клубную карту. Она дает право на дополнительную скидку. Процент снижения цены зависит от суммы накоплений и может достигать 15%. Скидки по программе лояльности суммируются с акциями и промокодами, что позволяет максимально экономить на покупках.
Размер скидки зависит от общей суммы заказов. Как только покупатель совершит покупок на сумму более 50 тыс. рублей, он переходит на самый высокий уровень программы лояльности. Увеличение скидки происходит автоматически. Держатели клубных карт всех уровней получают в интернет-магазине фиксированный дисконт в размере 10%, в то время как при покупках в оффлайн-магазинах размер экономии варьируется в пределах 5–15%. Программа лояльности бренда представляет собой дисконтную систему. Бонусные баллы на счету не накапливаются.
Как оплатить заказ на сайте
Покупатели могут оплатить заказ в момент его оформления или при получении. В первом случае принимаются банковские карты платежных систем Visa, MasterCard, Maestro, Мир, JCB. Для проведения платежа понадобится указать номер, код безопасности и срок действия, после чего пользователь будет переадресован на страницу подтверждения платежа. Внести деньги также можно с помощью сервисов ApplePay и GooglePay. К оплате при получении принимаются наличные и карты.
Способы доставки покупок клиентам
Посылки доставляются курьерскими службами и транспортными компаниями по всей России. Забрать заказ можно самовывозом из ближайшего фирменного магазина.
Процесс возврат товара
Возврат товаров надлежащего качества не предусмотрен. Покупателю нужно внимательно проверить содержимое посылки при получении, поскольку после ее приема претензии не принимаются. Возврату подлежат только товары ненадлежащего качества. Чтобы вернуть такую покупку, нужно заполнить соответствующую форму на сайте магазина или связаться с консультантами, а затем организовать доставку товаров на склад бренда, отправив их транспортными компаниями.
Как получить скидку по промокоду в магазине Erborian
Среди акций магазина встречаются скидочные купоны, дающие дополнительную скидку при покупке определенных продуктов. Независимо от типа промокода, применить его можно в корзине покупок, следуя инструкции:
Скопируйте код купона. Для этого нужно кликнуть по подходящему предложению на этой странице. Откроется новое окно, в нем отобразится цифро-буквенная комбинация и появится уведомление о том, что код скопирован. Затем произойдет переадресация и пользователь попадет в каталог Erborian.
Выберите товары. Каждый отдельный продукт имеет детальное описание состава, принадлежности и свойств. После выбора товара нужно переместить его в корзину, нажав кнопку покупки. Когда список покупок будет полностью сформирован, можно перейти к оформлению заказа.
Примените промокод. Нажав кнопку «Моя корзина», можно открыть список покупок. Под списком товаров находится поле для ввода. В него следует вставить скопированный ранее код и нажать кнопку «Воспользоваться».
Далее останется добавить к каталогу бесплатные пробники и завершить оформление.