Интернет-магазин регулярно публикует выгодные предложения, делающие профессиональную косметику более доступной. Многие скидки можно суммировать, получая итоговый дисконт до 100%. Найти самые привлекательные предложения можно на этой странице. Для их активации нужно использовать предоставленный магазином SoColor промокод.

Ежемесячно компания проводит неделю суперскидок, в рамках которых на определенный ассортимент товаров устанавливается дисконт до 30%. Также в магазине периодически действуют специальные цены на товары избранных брендов и категорий. Обычно скидка достигает от 10 до 30%.

При заказе избранных товаров, помимо дисконта, клиентам доступна бесплатная доставка. Она позволяет получить еще больше выгоды, избегая расходов на пересылку. Эти товары представлены в отдельной рубрике на главной странице. Рядом с ней можно найти раздел «Уценка», в котором собраны продукты со сниженной стоимостью.

Для постоянных клиентов действует программа лояльности, позволяющая накапливать бонусы. Они зачисляются за публикацию отзывов о косметике на сайте магазина. Ими можно оплатить до 20% от суммы заказа.