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Промокоды Socolor (Соколор) на Август

Сегодня в магазине Socolor доступно 15 купонов.

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Подробнее о магазине SoColor

Магазин SoColor — это место, где можно заказать профессиональные косметические средства для ухода за волосами, лицом и кожей, а также другие продукты для здоровья и красоты. В ассортименте компании представлены только товары проверенных производителей, прошедшие строгий контроль качества. Заказать их можно онлайн с бесплатной доставкой.

Для клиентов магазина постоянно действуют акции, позволяющие купить профессиональную косметику со скидками. Действующие предложения компании для выгодных покупок собраны в этом разделе. Помимо разных видов дисконта, доступных всем безусловно, здесь также можно найти промокод на скидку, предоставленный эксклюзивно для читателей.

Выбор профессиональных косметических средств в каталоге SoColor

Каталог на сайте интернет-магазина Соколор содержит широкий ассортимент профессиональной косметики. Здесь доступна продукция для ухода за волосами известных производителей, таких как L'Oreal Professionnel, Matrix, Redken. Это товары профессионального класса, активно используемые парикмахерами и стилистами во всем мире. Ассортимент продукции для волос представлен:

  • средствами для ухода (шампуни, гели, маски и т. д.);

  • продукцией для окрашивания волос;

  • средствами для выпрямления и химической завивки;

  • товарами для укладки и стайлинга;

  • аксессуарами для волос;

  • техникой.

Помимо средств для волос, относящихся к профессиональной категории, в интернет-магазине представлена косметика для лица и тела, маникюрные принадлежности, товары для дома и др.

Акции и выгодные предложения магазина косметики Соколор

Интернет-магазин регулярно публикует выгодные предложения, делающие профессиональную косметику более доступной. Многие скидки можно суммировать, получая итоговый дисконт до 100%. Найти самые привлекательные предложения можно на этой странице. Для их активации нужно использовать предоставленный магазином SoColor промокод.

Ежемесячно компания проводит неделю суперскидок, в рамках которых на определенный ассортимент товаров устанавливается дисконт до 30%. Также в магазине периодически действуют специальные цены на товары избранных брендов и категорий. Обычно скидка достигает от 10 до 30%.

При заказе избранных товаров, помимо дисконта, клиентам доступна бесплатная доставка. Она позволяет получить еще больше выгоды, избегая расходов на пересылку. Эти товары представлены в отдельной рубрике на главной странице. Рядом с ней можно найти раздел «Уценка», в котором собраны продукты со сниженной стоимостью.

Для постоянных клиентов действует программа лояльности, позволяющая накапливать бонусы. Они зачисляются за публикацию отзывов о косметике на сайте магазина. Ими можно оплатить до 20% от суммы заказа.

Как использовать промокод на скидку в магазине Соколор

Если скидка предоставляется на условиях активации промокода SoColor, для ее получения нужно:

  1. Скопировать код из описания выгодного предложения.

  2. Перейти на сайт интернет-магазина и приступить к выбору косметики из каталога.

  3. Добавить интересующие товары в корзину и открыть ее для оформления заказа.

  4. Заполнить форму заказа и найти в нижней ее части поле «Промокод».

  1. Вставить и применить промокод на скидку.

После активации промокода сумма заказа изменится — и можно завершать подачу заявки.