Промокоды Подружка на Август
Сегодня в магазине Подружка доступно 11 купонов.
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Подробная информация о магазине Подружка
Сайт Магазин Подружка — это интернет-портал, где продается косметика, парфюмерия, уходовые и другие средства. Общее число наименований — больше 10 000 от отечественных компаний и брендов с мировым именем. Помимо официального портала, есть мобильное приложение, где удобно делать заказы в любое время. Доставка осуществляется по всей стране.
Для новых и постоянных клиентов действуют специальные скидочные предложения. Они находятся на этой странице и представлены в виде купонов с промокодами и без них.
Ассортимент ресурса Подружка
В интернет-портале Подружка каждая девушка найдет подходящее средство для ее типа кожи, помаду нужного оттенка и другие товары. Наибольшим спросом пользуются следующие разделы:
Азия;
Уход за кожей;
Макияж;
Волосы;
Парфюмерия;
Для дома;
Подарки;
Личная гигиена.
Есть специальный раздел «Акции», где собраны специальные предложения с ограниченным сроком действия. Они обновляются каждые 1–7 дней, и на них выставлен максимальный размер скидки. Ее нельзя уменьшить, даже если попытаться использовать промокод.
Еще один раздел магазина Подружка с дисконтными ценами — «Sale». В нем находится больше 1500 товаров из всех категорий интернет-магазина. Они также заменяются каждые 1–7 дней. В распродаже, на которую выдается специальный купон Подружка, участвуют только старые коллекции.
Как сэкономить в интернет-магазине
Акция «Колесо удачи» проводится на сайте интернет-магазина на регулярной основе. Вращая его, клиенты могут выиграть косметические, уходовые средства и скидку до 30% либо до 300 рублей. Выигранный код для ее активации во время покупки сохранится в личном кабинете.
На специальную подборку товаров в магазине Подружка действует дисконт до 50%. Она пополняется каждые 1–10 дней. Активировать промокод в корзине не требуется, размер дисконта будет рассчитан автоматически.
Выгода до 25% на весь ассортимент по промокоду. Можно зайти в любой раздел, набрать корзину и использовать купон для магазина Подружка во время оформления заказа. Предложение согласно условиям акции будет применено моментально.
Программа лояльности действует для всех клиентов магазина. Рассчитывается согласно сумме покупок в прошлом месяцев: базово — 3%, от 1000 рублей — 10%, от 1500 рублей — 15%. Перерасчет происходит каждые 30 дней.
Скидки на отдельные бренды достигают 30%. Достаточно открыть раздел с товарами-участниками акции и положить их в корзину. Купон с кодом использовать не нужно потому что выгода будет рассчитана для каждой единицы продукта.
Как активировать промокод на сайте Подружка
Перед тем как активировать промокод, следует авторизоваться на сайте или в приложении интернет-портала. Так на личный счет начислятся баллы после совершения покупки.
Для применения кода купона в магазине нужно следовать инструкции:
Найти на главной странице один из интересующих разделов.
Кликнуть по понравившимся товарам, с уже действующей скидкой или без.
Добавить их в корзину нажатием на одноименную кнопку.
Для перехода к списку товаров выбрать «Оформить заказ» в магазине Подружка.
Повторно нажать на кнопку «Оформить заказ».
Найти строку «Промокод» и вставить в нее скопированный ранее код.
На завершающем этапе оформления заказа в магазине останется указать контактные данные и оплатить покупку или выбрать вариант «При получении».