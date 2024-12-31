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Промокоды Подружка на Август

Сегодня в магазине Подружка доступно 11 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Подружка

Как получить дисконтную карту Подружка?

Как получить дополнительную скидку?

Можно ли использовать дисконтную карту при покупке подарочной карты?

Можно ли использовать подарочный сертификат, оплачивая заказ со скидкой по дисконту или скидочному купону?

Можно ли оплачивать заказ несколькими подарочными сертификатами?

Лучшие промокоды Подружка

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 33% от 3000 рублей 7DA***
Промокод Скидка 20% на первый и все повторные заказы онлайн и в розничных магазинах 292***
Скидка Повышенная скидка по дисконтной карте в День Рождения не требуется
Скидка Скидка 30% на первый заказ в мобильном приложении не требуется
Скидка Каждый день с 9:00 до 12:00 скидка по дисконтной карте увеличивается на 5% не требуется
Скидка Каждый месяц 15-го числа для всех покупателей действует скидка 15% на всё, с 9:00 до 12:00 – 20% не требуется
Скидка При покупке от 599 рублей гель для бровей суперсильной фиксации в подарок не требуется
Скидка Подарок при покупке бренда Мiss Organic не требуется
Скидка Подарок при покупке бренда Catric не требуется
Скидка При покупке от 1290 рублей крем для рук в подарок не требуется

Подробная информация о магазине Подружка

Сайт Магазин Подружка — это интернет-портал, где продается косметика, парфюмерия, уходовые и другие средства. Общее число наименований — больше 10 000 от отечественных компаний и брендов с мировым именем. Помимо официального портала, есть мобильное приложение, где удобно делать заказы в любое время. Доставка осуществляется по всей стране.

Для новых и постоянных клиентов действуют специальные скидочные предложения. Они находятся на этой странице и представлены в виде купонов с промокодами и без них.

Ассортимент ресурса Подружка

В интернет-портале Подружка каждая девушка найдет подходящее средство для ее типа кожи, помаду нужного оттенка и другие товары. Наибольшим спросом пользуются следующие разделы: 

  • Азия;

  • Уход за кожей;

  • Макияж;

  • Волосы;

  • Парфюмерия;

  • Для дома;

  • Подарки;

  • Личная гигиена. 

Есть специальный раздел «Акции», где собраны специальные предложения с ограниченным сроком действия. Они обновляются каждые 1–7 дней, и на них выставлен максимальный размер скидки. Ее нельзя уменьшить, даже если попытаться использовать промокод. 

Еще один раздел магазина Подружка с дисконтными ценами — «Sale». В нем находится больше 1500 товаров из всех категорий интернет-магазина. Они также заменяются каждые 1–7 дней. В распродаже, на которую выдается специальный купон Подружка, участвуют только старые коллекции.

Как сэкономить в интернет-магазине

Акция «Колесо удачи» проводится на сайте интернет-магазина на регулярной основе. Вращая его, клиенты могут выиграть косметические, уходовые средства и скидку до 30% либо до 300 рублей. Выигранный код для ее активации во время покупки сохранится в личном кабинете. 

На специальную подборку товаров в магазине Подружка действует дисконт до 50%. Она пополняется каждые 1–10 дней. Активировать промокод в корзине не требуется, размер дисконта будет рассчитан автоматически. 

Выгода до 25% на весь ассортимент по промокоду. Можно зайти в любой раздел, набрать корзину и использовать купон для магазина Подружка во время оформления заказа. Предложение согласно условиям акции будет применено моментально. 

Программа лояльности действует для всех клиентов магазина. Рассчитывается согласно сумме покупок в прошлом месяцев: базово — 3%, от 1000 рублей — 10%, от 1500 рублей — 15%. Перерасчет происходит каждые 30 дней. 

Скидки на отдельные бренды достигают 30%. Достаточно открыть раздел с товарами-участниками акции и положить их в корзину. Купон с кодом использовать не нужно потому что выгода будет рассчитана для каждой единицы продукта.

Как активировать промокод на сайте Подружка

Перед тем как активировать промокод, следует авторизоваться на сайте или в приложении интернет-портала. Так на личный счет начислятся баллы после совершения покупки. 

Для применения кода купона в магазине нужно следовать инструкции: 

  1. Найти на главной странице один из интересующих разделов.

  2. Кликнуть по понравившимся товарам, с уже действующей скидкой или без.

  3. Добавить их в корзину нажатием на одноименную кнопку. 

  4. Для перехода к списку товаров выбрать «Оформить заказ» в магазине Подружка.

  5. Повторно нажать на кнопку «Оформить заказ». 

  6. Найти строку «Промокод» и вставить в нее скопированный ранее код.

На завершающем этапе оформления заказа в магазине останется указать контактные данные и оплатить покупку или выбрать вариант «При получении».