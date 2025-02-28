Foam — интернет-магазин, специализирующийся на продаже уходовой косметики для тела и волос. Его создатели — блогер Адель Мифтахова и редактор Мария Ворслав. Несмотря на то, что бренд создан в 2018 году как онлайн-портал, он быстро набрал популярность, и уже в 2019 году открылась первая офлайн-точка.

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