Adria — интернет-магазин средств контактной коррекции зрения. В его каталоге представлены однодневные, месячные и квартальные линзы, аксессуары для них. В ассортименте также цветные модели для изменения цвета или визуального увеличения размера глаз. Среди средств для ухода за глазами и линзами представлены растворы, капли, гели. Все товары выпускаются под собственным брендом компании. Купить их онлайн со скидкой помогут акции и промокоды интернет-магазина Adria. Дополнительную выгоду несет программа лояльности для постоянных клиентов.