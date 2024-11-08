Maknails — сайт, на котором можно найти все необходимое для профессионального маникюра, а также косметические средства для ухода за кожей и волосами, бытовую химию, одноразовую продукцию (маски, перчатки, салфетки и многое другое). Компания реализует только сертифицированные товары от популярных международных брендов. Клиенты могут получать скидки, участвуя в акциях продавца. Магазин регулярно выпускает бесплатные купоны, предъявителям которых полагается индивидуальный бонус в виде дисконта или подарка.