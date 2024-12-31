Beauty Patches — это интернет-магазин азиатской косметики, который предлагает большой выбор товаров для макияжа, ухода за лицом и телом, волосами, а также аксессуаров и инструментов. Он работает более 6 лет и за это время выполнил заказы более чем 140 тыс. клиентов, многие из которых стали постоянными.

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