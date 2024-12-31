Промокоды Beauty Patches на Август 2024
Сегодня в магазине Beauty Patches доступно 21 купонов.
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В корзину можно добавить лишь один товар за 99 рублей. Без минимальной суммы заказа.
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Лучшие промокоды Beauty Patches
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|При заказе от 1500 рублей товар из подборки всего за 1 рубль
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов от 4500 рублей
|не требуется
|Скидка
|Подарки в каждом заказе
|не требуется
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|При оплате онлайн дарим скидку и тканевую маску для лица
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 2000 рублей до 3000 рублей 1 подарок на выбор
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 3000 рублей до 4000 рублей 2 подарка на выбор
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 4000 рублей до 4500 рублей 3 подарка на выбор
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 4500 рублей до 5000 рублей 4 подарка на выбор и бесплатная доставка
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 5000 рублей до 5500 рублей 5 подарков на выбор и бесплатная доставка
|не требуется
|Скидка
|При заказе от 5500 рублей до 6000 рублей 6 подарков на выбор и бесплатная доставка
|не требуется
Акции магазина косметики Beauty Patches
Beauty Patches — это интернет-магазин азиатской косметики, который предлагает большой выбор товаров для макияжа, ухода за лицом и телом, волосами, а также аксессуаров и инструментов. Он работает более 6 лет и за это время выполнил заказы более чем 140 тыс. клиентов, многие из которых стали постоянными.
Магазин заботится о покупателях, поэтому предлагает только качественные товары по привлекательным ценам. Здесь постоянно проходят акции, распродажи и другие промомероприятия, позволяющие покупать косметику с дополнительной выгодой. Сделать ее максимальной помогут промокоды Beauty Patches, которые можно найти у нас на сайте.
Ассортимент азиатской косметики в Beauty Patches
Среди предложений интернет-магазина — тысячи товаров из Кореи, Японии, Китая и других стран Азии. В его каталоге можно найти:
продукты для макияжа;
средства для ухода за лицом и телом;
солнцезащитные средства;
товары для волос;
аксессуары и инструменты;
стоматологические средства;
детская косметика;
косметику для мужчин.
Каталог постоянно пополняется новыми продуктами по выгодным ценам. Заказать их можно онлайн с бесплатной доставкой по России, Казахстану и Беларуси.
Акции Beauty Patches: промокоды и другие специальные предложения
Для постоянных покупателей в интернет-магазине действует накопительная программа лояльности. Размер скидки по ней зависит от общей цены заказов, сделанных клиентом. При покупках на сумму от 1 тыс. рублей дисконт составляет 3%. По мере роста количества заказов он увеличивается, достигая 17%, когда набранная сумма превысит 80 тыс. рублей. Участниками программы лояльности становятся все клиенты, а для накопления скидок нужно лишь авторизоваться, прежде чем как оформить покупку.
Помимо дисконтной программы, магазин проводит другие промо мероприятия. Новые клиенты могут получить персональный промокод на первый заказ, пройдя регистрацию. Такие же коды доступны и постоянным покупателям, подписавшимся на рассылку магазина. Также найти промокоды Beauty Patches, доступные всем, можно найти у нас на сайте.
Клиентов магазина порадует бесплатная доставка при покупке на сумму от 4,5 тыс. рублей и подарки в каждой посылке. Чем больше сумма в чеке — тем больше приятных презентов дарит компания. Среди подарков — маски, патчи, кремы, скрабы, шампуни и другие косметические средства.
Как воспользоваться в магазине Beauty Patches промокодом для дисконта
Чтобы воспользоваться промокодом для активации дисконта на азиатскую косметику, нужно:
Найти на этой странице описание акции и скопировать оттуда код купона.
Перейти на сайт Beauty Patches и выбрать в каталоге магазина нужные товары.
Добавить в корзину интересующие позиции и открыть ее для оформления заказа.
Вставить промокод в поле «Введите код» и применить его для получения скидки.
Выбрать способы оплаты и доставки, а затем завершить оформление заказа.
Если сумма превышает 4,5 тыс. рублей, доставка будет бесплатной. В некоторых городах доступна ускоренная курьерская пересылка, осуществляемая за доплату.