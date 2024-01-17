Evita — интернет-магазин, в котором можно приобрести продукцию ведущих косметических брендов. Компания сотрудничает с AUTHENTICA, Ersta, WELLA, Шарм и многими другими известными марками. Здесь есть декоративная косметика, средства ухода за кожей и волосами. Доставка по России сегодня бесплатная. Получить скидку можно уже на первую покупку, подписавшись на рассылку. В разделе Outlet собраны дисконтные предложения магазина. Бонусная программа сайта включает поощрения за лояльность, разовые подарки по акциям и промокодам.