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Скидки к выпускному вечеру 2025

Скидки к выпускному вечеру 2025

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Бесплатная доставка при заказе от 5,000 рублей
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Выпускной 2025

Выпускной 2025 — праздник, который знаменует переход в новую жизнь и окончательное прощание с детством. Это повод вручить выпускникам подарки. Сэкономить на них помогут покупки со скидкой, которые можно делать с помощью промокодов, купонов, акций и распродаж.

Популярные товары со скидками на выпускной

В преддверии выпускного можно купить следующие подарки со скидкой:

  • Сувениры. Символические предметы и особо оформленные аксессуары — отличные подарки для выпускников. Перед выпускным на них часто устанавливают скидки. Это могут быть брелоки, необычные флеш-карты, кружки с логотипом. Также можно заказать эксклюзив, вещь с индивидуальным дизайном — многие компании тоже делают к выпуску дисконт на такую услугу.
  • Одежда. К выпускному стараются купить красивые вещи, поэтому магазины и маркетплейсы часто устанавливают на них специальные цены. Обычно скидки распространяются не только на костюмы и вечерние платья, но и на остальную одежду, что позволяет выгодно купить ее.
  • Книги. Для большинства выпуск из школы не означает окончание учебы — она продолжится в вузе, колледже или техникуме. Из-за этого приходится покупать учебную литературу, поэтому на нее летом и в начале осени многие ритейлеры предлагают скидку.
  • Гаджеты. На смартфоны, планшеты, ноутбуки, электронные книги почти всегда есть промокоды, в крупных торговых сетях на них часто распространяются акции, поэтому они отлично подходят для покупки со скидкой в качестве подарка на выпускной, тем более они точно пригодятся выпускнику в дальнейшем.

Это далеко не все товары, которые можно приобрести со скидкой. Дисконт часто предлагают и на другие вещи.

Категории товаров, часто продающихся со скидкой

Как правило, к впускному приурочивают скидки на товары, которые могут пригодиться выпускникам в дальнейшей учебе. Это канцелярские принадлежности, учебная литература, различные гаджеты. Но ритейлеры предлагают дисконт не только на эти вещи: часто в акциях участвуют и другие категории — здесь все зависит от конкретного продавца.

Как сэкономить на подарках на выпускной

Вот несколько рекомендаций, которые помогут максимально сэкономить при покупке подарков выпускникам:

  • Участие в акциях. Многие ритейлеры объявляют акции, приуроченные к выпуску из школы и поступлению в вузы или техникумы. Обычно они распространяются на канцелярские товары и книги. Такие промо иногда позволяют сэкономить до 30–40% от стоимости покупки.
  • Применение купонов на скидку и промокодов. Как правило, они действуют круглый год, но к выпускному ритейлеры предлагают коды с особыми условиями. Как и в случае с акциями, обычно они действуют в отношении товаров, связанных с учебой, но есть и исключения.
  • Покупка на распродажах. К выпуску часто приурочены распродажные мероприятия, на которых цены на отдельные товары могут снизиться на 40–50%. Если есть цель сэкономить, лучше покупать подарки на них.
  • Участие в программе лояльности. Для экономии на покупках можно использовать баллы лояльности, которые дают магазины и банки за покупки. Они позволяют значительно снизить цену, а иногда и вовсе получить вещь бесплатно или за символическую стоимость.

Если продуманно подходить к покупкам и следовать этим советам, не возникнет проблем с тем, как получить максимальную выгоду по промокодам и акциям при покупке подарков на выпускной.

Часто задаваемые вопросы

Какой подарок купить на выпускной?

Лучше купить подарок, который будет полезен в дальнейшей учебе, например качественные канцелярские принадлежности, ноутбук или электронную книгу.

Где найти список магазинов, которые предлагают скидки на выпускной?

Его можно найти на нашем сайте. У нас собраны все ритейлеры, у которых есть дисконт к выпускному.

Как применить промокод при покупке подарка на выпускной?

Процесс использования промокода отличается в зависимости от магазина. Обычно его нужно вставить в специальное поле при оформлении заказа.

Какие категории товаров со скидками доступны для покупки на выпускной?

Почти все крупные ритейлеры делают скидки к выпускному, поэтому на него можно выгодно купить самые разные категории товаров: электронику, одежду, книги, канцелярские принадлежности.