Промокоды Читай-город на Август
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Подробнее о книжной сети Читай-город
Книжная сеть Читай-город — крупнейший ритейлер литературы в России. Компания содержит более 500 розничных торговых точек и большой интернет-супермаркет, в котором можно заказать книги онлайн. В магазине также доступны другие товары, в том числе сувениры и подарки.
Сеть напрямую сотрудничает с крупными издателями, поэтому читатели всегда найдут здесь новинки и бестселлеры русской и мировой литературы по выгодным ценам. Благодаря акциям книжного магазина можно покупать качественную литературу еще дешевле. Дополнительный дисконт предоставляется по промокодам, которые доступны здесь.
Большой выбор книг, сувениров и канцтоваров онлайн
Магазин предлагает клиентам большой ассортимент книг и других изданий. Здесь есть художественная, детская, научная и научно-популярная, техническая, деловая, философская и другая литература. В отдельную категорию вынесены издания, подписанные авторами. Книга с автографом станет не только увлекательным чтивом, но и ценным подарком для поклонников писателя.
Широкий ассортимент товаров представлен в разделе канцтоваров. В сети книжных магазинов можно приобрести бумагу, упаковку, письменные принадлежности, инвентарь для чертежных работ, блокноты, тетради.
В разделе сувениров можно найти игрушки, поздравительную атрибутику, открытки, товары для дома, брелоки. Часть этих товаров производится эксклюзивно для Читай-города и имеет фирменный дизайн. В других местах купить такие сувениры не получится.
Сеть книжных магазинов также предлагает выбор игрушек и игр. Среди них — пазлы, конструкторы, сборные модели, интеллектуальные наборы. Ассортимент игрушек включает большое количество продукции для детей всех возрастов.
Любителям искусств и творчества посвящена специальная рубрика. В ней представлены наборы для рукоделия для детей и взрослых, художественные товары, бижутерия, материалы для декорирования и прочие продукты.
Акции и другие выгодные предложения компании Читай-город
Чтобы сделать книги и другие позиции в каталоге доступнее и привлечь аудиторию, магазин Читай-город устраивает акции. В числе специальных предложений — распродажи, подарки к заказам, скидки на литературу избранных жанров или писателей, дисконт для студентов и школьников. Периодически компания проводит акции с промокодами, предоставляющими дополнительную выгоду. Используя их, можно активировать увеличенные скидки. Все актуальные акции компании и коды купонов публикуются в этом разделе.
Для постоянных читателей работает программа лояльности, позволяющая экономить на покупках в компании Читай-город. Чтобы стать ее участником, нужно оформить карту «Любимого Покупателя». На нее за каждый заказ начисляются бонусные баллы в размере до 15% от потраченной суммы. Чем больше покупок уже сделал клиент, тем больше и процент кэшбэка. Максимальных размеров он достигает, когда сумма заказов за все время превысит 40 тыс. рублей. Накопленные бонусы используются для получения скидок на оплату новых покупок. Ими можно погасить до 100% от суммы в чеке, получая таким образом книги бесплатно.
Как использовать промокоды для активации дисконтных предложений
Чтобы воспользоваться купоном сети Читай-город для активации дисконтного предложения, нужно:
Выбрать интересующую акцию и копировать код купона из карточки ее описания.
Открыть сайт супермаркета книжной сети и найти в онлайн-каталоге литературу или другие продукты, участвующие в акции.
Добавить нужные продукты в корзину, после чего перейти к оформлению покупки.
Внизу на странице корзины найти графу «Введите промокод» и вставить или переписать туда код, скопированный ранее.
Активировать купон для пересчета суммы заказа.
Дисконт по купонам акций Читай-города сочетается с прочими выгодными предложениями, если в описании промомероприятия не сказано обратное.
Как делать покупки в Читай-городе онлайн
Чтобы покупать книги и другие товары из ассортимента онлайн-каталога, необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно использовать номер телефона. Порядок оформления заказа будет таким:
Открыть меню регистрации и указать в нем телефон, ФИО и электронную почту.
Нажать «Получить СМС-код» для отправки подтверждения на указанный номер.
Вставить пришедший код из СМС в отведенное для этого поле.
Завершить регистрацию и авторизоваться в личном кабинете.
Найти в каталоге товары и добавить их в корзину.
Использовать промокод для получения дисконта.
Активировать скидку, предоставляемую по купону сети Читай-город.
Подобрать удобный способ доставки.
Указать способ оплаты.
Ввести контактные данные.
Подтвердить введенную информацию и оформить заказ.
Способы оплаты заказов и виды доставки
Клиентам Читай-города доступна бесплатная доставка в любую розничную точку сети. Посмотреть адрес ближайшего представительства можно на карте. Поддерживается также отправка в пункты выдачи, почтовая пересылка и доставка курьерами на адрес. Стоимость транспортных услуг зависит от размера посылки и местоположения получателя.
Оплата покупок доступна на сайте онлайн и при получении. Компания принимает карты Visa, MasterCard и Мир всех российских банков. При самовывозе из розничной точки книжной сети и при курьерской доставке рассчитаться можно как наличными, так и с помощью карты.