Магазин предлагает клиентам большой ассортимент книг и других изданий. Здесь есть художественная, детская, научная и научно-популярная, техническая, деловая, философская и другая литература. В отдельную категорию вынесены издания, подписанные авторами. Книга с автографом станет не только увлекательным чтивом, но и ценным подарком для поклонников писателя.

Широкий ассортимент товаров представлен в разделе канцтоваров. В сети книжных магазинов можно приобрести бумагу, упаковку, письменные принадлежности, инвентарь для чертежных работ, блокноты, тетради.

В разделе сувениров можно найти игрушки, поздравительную атрибутику, открытки, товары для дома, брелоки. Часть этих товаров производится эксклюзивно для Читай-города и имеет фирменный дизайн. В других местах купить такие сувениры не получится.

Сеть книжных магазинов также предлагает выбор игрушек и игр. Среди них — пазлы, конструкторы, сборные модели, интеллектуальные наборы. Ассортимент игрушек включает большое количество продукции для детей всех возрастов.

Любителям искусств и творчества посвящена специальная рубрика. В ней представлены наборы для рукоделия для детей и взрослых, художественные товары, бижутерия, материалы для декорирования и прочие продукты.