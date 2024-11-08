Промокоды ЛитРес (Litres) на Август
Сегодня в магазине ЛитРес доступно 52 купонов.
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Подробнее о ЛитРес
ЛитРес — крупнейший магазин электронных и аудиокниг в России и на постсоветском пространстве. Бумажные издания на сайте компании недоступны. LitRes предлагает удобные способы оплаты покупки и дает возможность быстро и комфортно скачать приобретенную книгу.
Снизить сумму заказа при оформлении покупки на ресурсе ритейлера можно по акционному промокоду, который нужно активировать в специальном разделе магазина. Актуальные бесплатные купоны и скидочные коды собраны тут. Информация об акциях и специальных предложениях компании постоянно обновляется, поэтому здесь только последние данные для максимально выгодной покупки.
Ассортимент интернет-магазина ЛитРес
На сайте книжного магазина можно найти практически любую книгу. На нем собрана литература самых разных жанров — от легкой беллетристики до научной. Все товары в каталоге удобно рассортированы по категориям. Также их можно сортировать по времени поступления в магазин, популярности, другим параметрам. Предусмотрен поиск по названию, издательству, серии. Благодаря этому покупатель может быстро найти любую книгу. К любому товару из каталога книжного магазина можно получить хорошую скидку путем активации бонусного кода в специальном разделе сайта.
Бесплатные дополнительные книги, коды, купоны и акции ЛитРес
Магазин дает возможность сэкономить на покупках несколькими способами. Первая и самая простая — оформление абонемента. Он дает бесплатный доступ к любому изданию до ₽600, а также к трем книгам из персональных рекомендаций независимо от цены. При этом минимальная стоимость подписки — всего ₽299. Это позволяет получать товары магазина на максимально выгодных условиях. После окончания срока абонемента у пользователя сохраняется доступ к книгам, которые он приобрел на льготных условиях.
Для изданий, которые можно приобрести по предзаказу, действуют специальное предложение. Оно позволяет купить любую книгу из этой категории со скидкой в размере 30%. Привилегированные условия покупки возможны только до релиза издания — после условия меняются на стандартные.
В магазине предусмотрены подарочные сертификаты. Их номинал может составлять ₽199, 799, 1590 или 2990. Правда, приобрести с их помощью товары из каталога нельзя — доступна только оплата абонемента.
На сайте магазина можно получить скидку к любым книгам из каталога, оплатив их баллами программ лояльности крупных российских компаний. Прямо на сайте LitRes доступно подключение бонусных карт Связной Плюс, Билайн, Магнит и ряда других. Оно производится в специальном разделе личного кабинета покупателя.
В 2024 году действует акция, в рамках которой можно получить бесплатные книги. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо купить три любых товара из каталога ритейлера, четвертую дадут в подарок. Цена не имеет значения — в ЛитРес бесплатно можно получить любую книгу.
Еще одна возможность сэкономить — использование скидочных кодов. Промокоды и бонусные купоны ЛитРес вводятся в специальном разделе сайта компании, а их условия применяются к любым книгам. Выгода может достигать 30–40% от цены товара.
Как использовать промокод ЛитРес
Для активации промокода на сайте ЛитРес необходимо:
Изучить выгодные акционные предложения магазина отсюда.
Выбрать подходящий промокод и скопировать его.
Перейти на сайт компании и авторизоваться.
Кликнуть по ссылке «Промокод».
Ввести скидочный код в специальное поле и нажать «Применить».
После выполнения этих действий пользователь получает доступ к скидке при оформлении следующего заказа (применяется к любым книгам). Ее размер зависит от ценности использованного клиентом кода, а она определяется условиями акции, в рамках которой тот был выпущен.
Активация промокода в приложении книжного магазина немного отличается. Чтобы получить скидку по бонусному коду, необходимо:
Изучить выгодные акционные предложения магазина отсюда.
Переписать куда-то выбранный код.
Запустить приложение и авторизоваться.
Кликнуть по значку профиля.
Нажать на пункт «Активация промокода».
Ввести код и подтвердить действие.
В отдельных случаях купоны на скидки в магазине активируются иначе. Для их использования необходимо выбрать подходящее выгодное акционное предложение LitRes отсюда и кликнуть на него. После этого произойдет переход на официальный сайт ритейлера. Там нужно оформить покупку книги — скидка к добавленным в корзину книгам будет применена автоматически, ввод кода для ее получения не требуется.