Магазин дает возможность сэкономить на покупках несколькими способами. Первая и самая простая — оформление абонемента. Он дает бесплатный доступ к любому изданию до ₽600, а также к трем книгам из персональных рекомендаций независимо от цены. При этом минимальная стоимость подписки — всего ₽299. Это позволяет получать товары магазина на максимально выгодных условиях. После окончания срока абонемента у пользователя сохраняется доступ к книгам, которые он приобрел на льготных условиях.

Для изданий, которые можно приобрести по предзаказу, действуют специальное предложение. Оно позволяет купить любую книгу из этой категории со скидкой в размере 30%. Привилегированные условия покупки возможны только до релиза издания — после условия меняются на стандартные.

В магазине предусмотрены подарочные сертификаты. Их номинал может составлять ₽199, 799, 1590 или 2990. Правда, приобрести с их помощью товары из каталога нельзя — доступна только оплата абонемента.

На сайте магазина можно получить скидку к любым книгам из каталога, оплатив их баллами программ лояльности крупных российских компаний. Прямо на сайте LitRes доступно подключение бонусных карт Связной Плюс, Билайн, Магнит и ряда других. Оно производится в специальном разделе личного кабинета покупателя.

В 2024 году действует акция, в рамках которой можно получить бесплатные книги. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо купить три любых товара из каталога ритейлера, четвертую дадут в подарок. Цена не имеет значения — в ЛитРес бесплатно можно получить любую книгу.

Еще одна возможность сэкономить — использование скидочных кодов. Промокоды и бонусные купоны ЛитРес вводятся в специальном разделе сайта компании, а их условия применяются к любым книгам. Выгода может достигать 30–40% от цены товара.