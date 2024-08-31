История популярного издательства началась в 2005 году с выпуска литературы бизнес-тематики. Сегодня в официальном интернет-магазине Манн Иванов и Фербер предлагается широкий ассортимент книг самых разных направлений, включая мировые бестселлеры и новинки для взрослых и детей.

Все бумажные издания имеют эстетичное оформление, приятную на ощупь обложку и привлекательный запах. А для тех, кто привык слушать или читать романы и развивающую литературу на мобильных устройствах, МИФ предлагает аудио- и электронный форматы книг.

Покупать в магазине выгодно и приятно, так как здесь всегда есть скидки и в каждую посылку продавец вкладывает дополнительную подарочную книгу и письмо читателю. При заказе на сумму от 3000 до 10 000 рублей любые книги доставляются бесплатно, при этом доставка возможна в более чем 300 населенных пунктов по всей территории России.

Кроме того, на сайте МИФ есть блог с обзорами и подборками интересных книг, раздел с увлекательными играми, тестами и челленджами и афиша мероприятий. Компания регулярно проводит встречи с авторами, курсы, лекции и мастер-классы.