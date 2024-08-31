Промокоды Издательство МИФ на Август
Сегодня в магазине Издательство МИФ доступно 11 купонов.
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Если ваши друзья закажут бумажных книг на 1500₽ по вашему промокоду, мы подарим вам 500₽ (а друзья получат скидку 30% на свой первый заказ).
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О магазине Издательство МИФ
История популярного издательства началась в 2005 году с выпуска литературы бизнес-тематики. Сегодня в официальном интернет-магазине Манн Иванов и Фербер предлагается широкий ассортимент книг самых разных направлений, включая мировые бестселлеры и новинки для взрослых и детей.
Все бумажные издания имеют эстетичное оформление, приятную на ощупь обложку и привлекательный запах. А для тех, кто привык слушать или читать романы и развивающую литературу на мобильных устройствах, МИФ предлагает аудио- и электронный форматы книг.
Покупать в магазине выгодно и приятно, так как здесь всегда есть скидки и в каждую посылку продавец вкладывает дополнительную подарочную книгу и письмо читателю. При заказе на сумму от 3000 до 10 000 рублей любые книги доставляются бесплатно, при этом доставка возможна в более чем 300 населенных пунктов по всей территории России.
Кроме того, на сайте МИФ есть блог с обзорами и подборками интересных книг, раздел с увлекательными играми, тестами и челленджами и афиша мероприятий. Компания регулярно проводит встречи с авторами, курсы, лекции и мастер-классы.
Ассортимент магазина МИФ
В каталоге МИФ представлено более 4700 бумажных книг и изданий в аудио и электронном формате. Среди них вы найдете прозу, научпоп, комиксы, детскую литературу, пособия по бизнесу, маркетингу и психологии, а также интересные книги по культуре, саморазвитию, лайфстайлу и творчеству. Выбор книг огромен: от «Грозового перевала» Эмили Бронте и сборника стихов Ланы Дель Рей до гидов по здоровому сну, улучшению самооценки и увеличению продаж.
Также официальный интернет-магазин издательства предлагает широкий ассортимент подарков. Здесь можно выбрать книги, открытки и приятные мелочи, чтобы продавец красиво упаковал их и доставил нужному адресату. Здесь же можно купить подарочные карты на любую сумму от 500 до 10 000 рублей. Еще на сайте продаются книжные боксы — тематические наборы для детей, любителей комиксов, тех, кто увлекается детективами, хочет перемен в жизни и т. д.
Кроме любых книг, в МИФ есть настольные игры для всей семьи, дневники, блокноты, значки и другие милые аксессуары. Также здесь можно записаться на платные и бесплатные курсы по писательству, психологии, отношениям, здоровью, созданию уюта, карьере и другим темам.
Как можно сэкономить на покупке книг
Используйте несколько видов специальных предложений, чтобы с выгодой покупать книги в официальном интернет-магазине МИФ.
Программа лояльности. Получайте за каждую покупку до 10% кэшбэка в виде книжных фишек и тратьте их на любые книги и мерч, а также оплату доставки.
Подписка. Подпишитесь на рассылку книжного магазина, ведь его письма содержат не только информацию о новинках, но и персональные скидки.
Бонусы за друзей. Поделитесь личным промокодом с другом. Если он закажет по этому коду бумажные книги на 1500 рублей, то сможет получить скидку 30%, а вы — бонусные 500 рублей.
Дисконт за оплату картой. Оплачивайте покупки картой Мир, VISA или MasterCard, чтобы воспользоваться дополнительной скидкой в размере 2%.
Партнерская программа. Разместите ссылку на книги издательства на своем сайте или в соцсетях и получайте процент с заказанных по ней бумажных и электронных книг.
Купоны МИФ. Используйте публикуемые нами акции и промокоды, чтобы еще дешевле покупать любые книги. Промокод уменьшит стоимость вашего заказа — для этого нужно указать его в корзине при оформлении покупки.
Как активировать промокод на скидку
Чтобы приобрести книгу по промокоду, следуйте простой инструкции:
Просмотрите все актуальные купоны на этой странице.
Нажмите на предложение, которое содержит максимальную скидку, и скопируйте содержащееся в нем кодовое слово.
Перейдите на страницу официального интернет-магазина МИФ, чтобы выбрать нужные бумажные или электронные книги и другие товары.
Откройте корзину и пролистайте страницу в самый низ, чтобы под контактными данными найти строку «Промокод».
Вставьте в нее код, скопированный из купона. В разделе «Чек» будет отображена сумма к оплате с учетом скидки.
Чтобы успешно воспользоваться промокодом, учтите условия его применения. Дисконт может действовать как на весь ассортимент, так и только на бумажные издания или скачивание конкретной электронной книги.
Также можно сэкономить при помощи купона с акцией книжного магазина. Он расскажет вам об условиях выгодного предложения и перенаправит на страницу с подборкой книг, участвующих в распродаже.