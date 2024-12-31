Популярная литературная платформа предоставляет пользователям несколько возможностей сэкономить на изданиях из своей электронной библиотеки. Периодически сайт запускает акции, которые помогают получить дополнительные скидки. Они могут распространиться на подписку и на покупку книги. При использовании этого способа можно сэкономить до 40–50% от первоначальной стоимости издания. Иногда размер дисконта бывает и больше.

Второй вариант получения выгоды — это использование подписки литературной платформы для чтения. Если оформить ее, появляется доступ к книгам, находящимся в процессе написания.

Стоимость ниже, чем у готового издания. Этот способ позволяет получить дополнительную выгоду 10–20%.

Время от времени авторы популярной литературной платформы раздают свои книги совершенно бесплатно. Они делают это, чтобы привлечь новую аудиторию. Свободным доступом к произведениям из электронной библиотеки можно пользоваться.

Но выгоднее всего экономить, используя купоны или промокоды сервиса Литнет. Это не требует соблюдения дополнительных условий — достаточно активировать специальное предложения литературной платформы при покупке издания или оформлении подписки. Действие кодов распространяется на весь контент и на все платные услуги электронной библиотеки. Величина экономии может составлять до 50–60% от первоначальной цены, а иногда даже превышает эти цифры.

Первый промокод электронной библиотеки получить очень просто — его выдают за регистрацию на популярной литературной платформе. Он дает право на фиксированный дисконт, размер которого составляет ₽10.