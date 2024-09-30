На сайте Labirint каждый покупатель может сделать выгодную покупку. Интернет-магазин предлагает массу возможностей сэкономить: с помощью промокодов (секретных слов), специальных предложений, подарков и приятных бонусов. Постоянно проходят акции и распродажи, выпускаются новые секретные коды "Лабиринт" на скидку. Магазин привлекает покупателей бонусными программами для постоянных покупателей и новых клиентов. Расскажем вам о самых интересных.

Накопительная скидка и дополнительная - ко дню рождения

Для постоянных покупателей есть возможность сэкономить благодаря накопительной программе и скидке ко дню рождения. Первая доступна всегда, для любой суммы заказа, вторая — раз в год, к дате вашего рождения, при этом она суммируется с вашей накопительной. Все, что нужно, — зарегистрироваться на сайте, делать покупки (чем больше вы их сделаете, тем больше будет размер скидки) и указать дату вашего рождения.

Кодовые слова "Лабиринт"

На сайте Labirint традиция промокодов появилась очень давно, в числе первых среди книжных интернет-магазинов. Их называют также секретными словами, кодовыми словами или купонами “Лабиринта”.

Секретные слова представляют собой слова, по смыслу соответствующие проводимой акции, написанные кириллицей или латиницей, или набор букв и цифр, не имеющий смысла. В последнем случае им больше соответствует как раз название "промокоды". Их активация на сайте Labirint дает право на скидки или подарки.

Где найти промокоды?

Магазин активно распространяет кодовые слова: в социальных сетях, рассылке, на медийных площадках. Мы постарались собрать все промокоды на этой странице, а также представить всю актуальную информацию о действующих акциях и других выгодных предложениях книжного маркета.

Выберите понравившийся купон и нажмите кнопку на нем. Произойдет переход на страницу акции, в акционный каталог или на главную страницу магазина. Во время перехода на "Лабиринт" промокод появится в небольшом окне на экране. Вы сможете его запомнить и использовать при заказе. Кроме того, секретное слово для сайта "Лабиринт" автоматически скопируется в буфер обмена вашего устройства.

Если вы кликнете по купону "Лабиринта" на обычную акцию, кодового слова в окошке не будет, так как он в этом случае не нужен.

Каждый промокод сайта "Лабиринт" на нашей странице содержит условия акции и срок действия предложения.

Бонусы для новых покупателей

Для всех новых клиентов действует скидка на первый заказ. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на сайте и сделать первую покупку на определенную сумму.

Как получить подарок

Для этого нужно воспользоваться подарочным промокодом сайта "Лабиринт". То есть таким, который позволяет получить именно подарок, а не скидку.

Второй вариант — принять участие в специальной акции. Необходимо отслеживать актуальную информацию, чтобы не пропустить ее запуск, так как обычно срок действия предложения составляет всего 1-2 дня.

В зависимости от условий акции либо можно выбрать подарок из специального подарочного каталога, либо он будет предопределен заранее.

Акции

В "Лабиринте" постоянно проходят акции — к учебному году, Рождеству, 8 Марта и т. д. Для участия в них не требуются кодовые слова. Просто заходите в акционный каталог и приобретайте книги по самым выгодным ценам (или другие товары).

Получайте бонусы за рецензии

Одна из бонусных программ на сайте Labirint позволяет получить бонусы за рецензии на книги. Бонусы зачисляются на ваш баланс в магазине, ими можно оплатить часть суммы ваших заказов.

Чтобы получить бонусы за рецензии, необходимо быть зарегистрированным на сайте и для отзыва выбирать те книги, которые не сняты с продажи.