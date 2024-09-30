Промокоды Лабиринт (Labirint) на Август
Сегодня в магазине Лабиринт доступно 17 купонов.
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При регистрации на сайте с помощью адреса электронной почты вы получаете разовый купон на 50 рублей, который можно использовать для оплаты заказа на сумму от 500 рублей в течение 15 дней. Срок актуальности спецпредложения ограничен.
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Часто задаваемые вопросы про Лабиринт
Суммируется ли дисконт магазина книг с купонами?
Действует ли в онлайн-магазине Лабиринт бесплатная доставка?
Можно ли предварительно заказать в книжном магазине издания, которые только готовятся к выходу?
Будет ли посылка с книгами из Лабиринта доставлена точно в срок?
Могут ли измениться цены на книги и размер скидок после оформления заказа?
Лучшие промокоды Лабиринт
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|50 рублей скидка на первый заказ
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|Скидка 50 рублей к заказу от 500 рублей всем новым покупателям
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|Книги про путешествия со скидкой до 70%
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|Тест на проверку своих бизнес-навыков
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|Комиксы, Манга, Артбуки со скидкой до 45%
|не требуется
|Скидка
|До 45% на книги на иностранном языке
|не требуется
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|Литтест по русскому языку
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|Бесплатный тест "Нужно ли мне идти в IT?"
|не требуется
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|Бесплатная доставка в любой регион России в пункт самовывоза Л-Пост и курьером Л-Пост
|не требуется
|Скидка
|Списки на лето на внеклассное чтение со 2 по 11 классы
|не требуется
Лабиринт — крупнейший книжный интернет-магазин
Labirint.ru — один из старейших (создан в 2005 году), самых популярных и больших книжных интернет-магазинов в России. Принадлежит одноименному холдингу, в который входят издательство и сеть книжных магазинов в крупных городах РФ.
Магазин известен огромным выбором книжной продукции и "секретными словами" — промокодами сайта "Лабиринт", которые дают возможность сэкономить на заказе практически каждому покупателю.
Особенности доставки
Интернет-магазин предлагает довольно быструю доставку покупок. В среднем книги приезжают к покупателю в течение суток по Москве, трех суток — по территории РФ. Есть возможность получить бесплатную доставку.
Клиенты магазина могут выбрать удобный способ доставки, вариантов много: отправка в отделения "Почты России", Boxberry, 5post, пункты самовывоза. Можно заказать курьерскую доставку, в том числе DHL.
Ассортимент Лабиринта
В интернет-магазине Labirint вы найдете не только книги, выпущенные в его собственном издательстве. Здесь огромный ассортимент книжной продукции лучших издательств страны: "Манн, Иванов и Фербер", "ЭКСМО", "АСТ" и других. Представлены все жанры художественной литературы: фантастика, детективы, поэзия, всевозможная проза (историческая, современная, сентиментальная и пр.), приключения, фольклор.
В каталоге интернет-магазина "Лабиринт" вы сможете найти также:
детскую литературу;
книги для подростков и молодежи;
учебную литературу;
огромный ассортимент книг категории нон-фикшн;
книги на религиозную тематику;
подарочные издания.
Представлены и такие редкие категории, как комиксы, манга, книги на иностранных языках и билингвы.
"Лабиринт" отличается также огромным выбором электронных книг и аудиокниг. Кроме того, здесь можно купить канцтовары, игрушки, диски.
Поиск книг на сайте Labirint
Для удобства поиска в каталоге интернет-магазина вы найдете несколько специальных разделов:
книжные хиты, в том числе среди книг для детей;
книжные новинки;
интересные книжные подборки на разные темы от читателей;
подборки книг по издательствам, авторам, сериям.
Не пропустите подборку книг со скидками — ее можно найти в разделе "Акции". Там собраны все издания, по которым есть действующие акции.
Варианты выгодных предложений и промокодов магазина Лабиринт
На сайте Labirint каждый покупатель может сделать выгодную покупку. Интернет-магазин предлагает массу возможностей сэкономить: с помощью промокодов (секретных слов), специальных предложений, подарков и приятных бонусов. Постоянно проходят акции и распродажи, выпускаются новые секретные коды "Лабиринт" на скидку. Магазин привлекает покупателей бонусными программами для постоянных покупателей и новых клиентов. Расскажем вам о самых интересных.
Накопительная скидка и дополнительная - ко дню рождения
Для постоянных покупателей есть возможность сэкономить благодаря накопительной программе и скидке ко дню рождения. Первая доступна всегда, для любой суммы заказа, вторая — раз в год, к дате вашего рождения, при этом она суммируется с вашей накопительной. Все, что нужно, — зарегистрироваться на сайте, делать покупки (чем больше вы их сделаете, тем больше будет размер скидки) и указать дату вашего рождения.
Кодовые слова "Лабиринт"
На сайте Labirint традиция промокодов появилась очень давно, в числе первых среди книжных интернет-магазинов. Их называют также секретными словами, кодовыми словами или купонами “Лабиринта”.
Секретные слова представляют собой слова, по смыслу соответствующие проводимой акции, написанные кириллицей или латиницей, или набор букв и цифр, не имеющий смысла. В последнем случае им больше соответствует как раз название "промокоды". Их активация на сайте Labirint дает право на скидки или подарки.
Где найти промокоды?
Магазин активно распространяет кодовые слова: в социальных сетях, рассылке, на медийных площадках. Мы постарались собрать все промокоды на этой странице, а также представить всю актуальную информацию о действующих акциях и других выгодных предложениях книжного маркета.
Выберите понравившийся купон и нажмите кнопку на нем. Произойдет переход на страницу акции, в акционный каталог или на главную страницу магазина. Во время перехода на "Лабиринт" промокод появится в небольшом окне на экране. Вы сможете его запомнить и использовать при заказе. Кроме того, секретное слово для сайта "Лабиринт" автоматически скопируется в буфер обмена вашего устройства.
Если вы кликнете по купону "Лабиринта" на обычную акцию, кодового слова в окошке не будет, так как он в этом случае не нужен.
Каждый промокод сайта "Лабиринт" на нашей странице содержит условия акции и срок действия предложения.
Бонусы для новых покупателей
Для всех новых клиентов действует скидка на первый заказ. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на сайте и сделать первую покупку на определенную сумму.
Как получить подарок
Для этого нужно воспользоваться подарочным промокодом сайта "Лабиринт". То есть таким, который позволяет получить именно подарок, а не скидку.
Второй вариант — принять участие в специальной акции. Необходимо отслеживать актуальную информацию, чтобы не пропустить ее запуск, так как обычно срок действия предложения составляет всего 1-2 дня.
В зависимости от условий акции либо можно выбрать подарок из специального подарочного каталога, либо он будет предопределен заранее.
Акции
В "Лабиринте" постоянно проходят акции — к учебному году, Рождеству, 8 Марта и т. д. Для участия в них не требуются кодовые слова. Просто заходите в акционный каталог и приобретайте книги по самым выгодным ценам (или другие товары).
Получайте бонусы за рецензии
Одна из бонусных программ на сайте Labirint позволяет получить бонусы за рецензии на книги. Бонусы зачисляются на ваш баланс в магазине, ими можно оплатить часть суммы ваших заказов.
Чтобы получить бонусы за рецензии, необходимо быть зарегистрированным на сайте и для отзыва выбирать те книги, которые не сняты с продажи.
Активация купона
Кодовые слова дают вам скидку или подарок в момент активации при заказе. Активировать промокод сайта "Лабиринт" можно в “Корзине” или на втором этапе оформления заказа.
Как использовать активацию в “Корзине”
Соберите в “Корзину” планируемые к покупке книги и другие товары как обычно. После этого кликните по значку “Корзины” в правом верхнем углу и зайдите на ее страницу.
Справа вы увидите блок с суммами, где будет надпись-ссылка "Сертификаты и купоны".
Кликните по ней, откроется окно, в котором будет специальное поле для купона "Лабиринта".
В него нужно ввести код скидки. После этого нажмите кнопку "Применить" — это активирует кодовое слово. Вы увидите, что сумма вашего заказа уменьшилась на процент скидки. Или, если это был подарочный сертификат, в заказ добавится подарок по акции.
Как использовать промокоды при завершении оформления заказа
Код скидки можно ввести и после перехода из “Корзины” к вводу данных заказа. Внизу формы оформления заказа вы увидите надпись-ссылку "Добавить купоны".
Кликните по ней, откроется такое же окно для ввода купона, как и в “Корзине”.
Введите промокод магазина "Лабиринт" и нажмите кнопку "Применить". Купон активируется и вы получите скидку или подарок.
Желаем вам приятных бонусов и выгодных покупок!