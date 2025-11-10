Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Категории Блог
Распродажи

Промокоды в категории "Доставка готовой еды и продуктов"

ВпрокDomino's PizzaУтконосPapa JohnsАленкаKFCМаркет ДеливериТануки2 БерегаFoodbandGrow foodАшанАлло ПиццаНиямаВодовозDostavistaО'КЕЙ доставкаLevel KitchenСуши МастерTasty CoffeeВкусВиллГлобусМилтиСамокатМагнитМного лососяPizzasushiwokЯндекс ЕдаВинлабСушивёслаMETROВажная рыбаХлебпромВкусмил
%
Скидка 5% на следующий заказ (повторный клиент)
Промокод
Скидка 5% на следующий заказ (повторный клиент)
Действует доДо 10.11.2025
Применили 3 раза
Все предложения магазина
%
Скидка 5% на любой заказ, кроме пробного (новый клиент)
Промокод
Скидка 5% на любой заказ, кроме пробного (новый клиент)
Действует доДо 10.11.2025
Все предложения магазина
8%
Выгода -8% на заказ от 6590 рублей
Промокод
Выгода -8% на заказ от 6590 рублей
Действует доДо 20.12.2025
Применили 3 раза
Все предложения магазина
50%
Бытовая химия со скидкой до 50%
Скидка
Бытовая химия со скидкой до 50%
Действует доДо 31.08.2025
Применили 4 раза
Все предложения магазина
%
Скидка -25% действует при заказе от 890р
Промокод
Скидка -25% действует при заказе от 890р
Действует доДо 30.12.2025
Применили 67 раз
Все предложения магазина
%
Скидка -500 рублей от чека при заказе от 2500 рублей
Промокод
Скидка -500 рублей от чека при заказе от 2500 рублей
Действует доДо 31.12.2025
Применили 45 раз
Все предложения магазина
Блюдо в подарок по реферальной программе Милти
Скидка
Блюдо в подарок по реферальной программе Милти
Действует доДо 20.11.2025
Применили 59 раз
Все предложения магазина
%
Супер предложения в Милти! Проверяйте новую подборку на Ноябрь
Скидка
Супер предложения в Милти! Проверяйте новую подборку на Ноябрь
Действует доДо 20.11.2025
Применили 91 раз
Все предложения магазина
Пицца «Пепперони» (26 см.) или Калифорния Чиз на выбор при заказе от 1449 рублей
Промокод
Пицца «Пепперони» (26 см.) или Калифорния Чиз на выбор при заказе от 1449 рублей
Действует доДо 30.11.2025
Все предложения магазина
Пицца «Фермерская» (26 см.) или Филадельфия ролл с креветкой в подарок от 1449 рублей
Промокод
Пицца «Фермерская» (26 см.) или Филадельфия ролл с креветкой в подарок от 1449 рублей
Действует доДо 30.11.2025
Применили 18 раз
Все предложения магазина
Ролл Калифорния каппа маки в кунжуте в подарок при оформлении самовывоза
Промокод
Ролл Калифорния каппа маки в кунжуте в подарок при оформлении самовывоза
Действует доДо 22.10.2025
Применили 131 раз
Все предложения магазина
15%
Кэшбэк 15% с заказа на бонусный счет при оформлении самовывоза
Промокод
Кэшбэк 15% с заказа на бонусный счет при оформлении самовывоза
Действует доДо 22.10.2025
Применили 99 раз
Все предложения магазина
%
Выгода 300 рублей при заказе из любого магазина по коду! (Android)
Промокод
Выгода 300 рублей при заказе из любого магазина по коду! (Android)
Действует доДо 31.08.2025
Все предложения магазина
%
Выгода 300 рублей при заказе из любого магазина по коду! (iOS)
Промокод
Выгода 300 рублей при заказе из любого магазина по коду! (iOS)
Действует доДо 31.08.2025
Все предложения магазина
15%
15% скидка навынос от 599 рублей
Промокод
15% скидка навынос от 599 рублей
Действует доДо 31.08.2025
Применили 12 раз
Все предложения магазина
15%
Скидка на заказ - 15% !
Промокод
Скидка на заказ - 15% !
Действует доДо 28.08.2025
Применили 103 раза
Все предложения магазина

На этой странице собраны действующие купоны на доставку продуктов от ведущих российских сервисов. Для активации предложения достаточно перейти по ссылке, предварительно скопировав код. Если комбинация отсутствует, значит можно обойтись без нее. Чтобы использовать промокод от Delivery Club, Впрок, Domino's PIzza или другой популярной службы, не нужно регистрироваться.

Популярность сервисов доставки готовой еды, продуктов и полуфабрикатов постоянно растет. Сегодня услуги таких курьеров доступны не только в больших городах, но и в небольших населенных пунктах. Одни компании привозят продукцию собственного производства, а другие доставляют заказы, собранные в крупных магазинах. Конкуренция на этом рынке высока, поэтому организации активно используют разные маркетинговые инструменты:

  • промокоды на доставку еды;

  • бонусы за подписку;

  • скидки на разовые покупки;

  • подарки за привлечение клиентов по партнерской программе.

Все наши бонусы доступны бесплатно, без каких-либо условий.