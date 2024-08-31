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Промокоды Level Kitchen на Август

Сегодня в магазине Level Kitchen доступно 17 купонов.

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Лучшие промокоды Level Kitchen

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Промокод При заказе 4-х дней 2 в подарок (действует в Казани) NEW***
Промокод Скидка 20% на первый заказ (действует в Туапсе) NEW***
Скидка Скидки до 50% при оплате бонусными рублями не требуется
Скидка Рацион "Набор 2500" по цене от 1318 рублей за 7 блюд в день не требуется
Скидка Программа здорового питания "Хит": 4 блюда от 625 рублей в день не требуется
Скидка По купону меню Detox от 2000 рублей в день не требуется

Информация о компании Level Kitchen

Компания Level Kitchen занимается созданием рационов для правильного питания. Любой желающий может заказать их блюда с доставкой на дом. Сервис называет своей главной целью разработку продуктов из качественного сырья, чтобы ими могли питаться худеющие, профессиональные спортсмены или те, у кого нет времени самостоятельно составлять себе меню. Основатель проекта уверен, что правильное питание — залог прекрасного самочувствия. 

На сайте интернет-магазина регулярно проводятся акции, в рамках которых клиенты могут сэкономить деньги или получить кэшбэк до 5% за заказ.

Ассортимент рационов Level Kitchen

У Level Kitchen есть цех с мониторингом всех процессов на каждом этапе производства. Именно там и изготавливают один из популярных рационов для снижения веса. Каждые два дня перед завтраком клиент получает пакет со здоровой едой в герметичных лоточках, где все КБЖУ уже подсчитано. На выбор представлены планы на 2–30 дней. С примерным меню можно ознакомиться на сайте. 

Второй вид программ — на поддержание веса. Подходит тем, кто недавно сидел на дефиците калорий. В сервисе доставки представлена программа на 2000 ккал с точным расчетом БЖУ на каждый прием пищи. Меню составляется с учетом рекомендаций диетологов.

Третий вид программ в сервисе здоровой еды — на набор веса. Представлен для девушек и мужчин от 2500 до 3500 ккал. В меню много углеводов, чтобы хорошо чувствовать себя во время тренировок. План рассчитан на 7 приемов пищи в день, программа питания с полезной едой меняется еженедельно.

Акции и коды для сайта Левел Китчен

При покупке любых программ на личный счет возвращается 5% баллами. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться на сайте онлайн-магазина здорового питания и совершить покупку. До 50% от суммы покупки можно оплатить баллами при оформлении последующих заказов на веб-портале доставки еды. 

На первую покупку через ресурс действует скидка 10% по купону с кодом. Работает во всех городах, где компания предоставляет свои услуги. Чтобы получить скидку, нужно воспользоваться промокодом. Он активируется 1 раз у одного клиента. 

Бесплатная доставка действует при оформлении покупки на любую сумму через интернет-магазин. Применять на Level Kitchen промокод не нужно, регистрироваться тоже необязательно. Потребуется только выбрать подходящий рацион питания на похудение, поддержание или набор массы, указать адрес получения и оплатить покупку. Предварительно рекомендуется ознакомиться с зонами доставки.

Как активировать промокод на сайте Левел Китчен

На сайте здоровой еды Левел Китчен следует авторизоваться для получения кэшбэка. Чтобы активировать промокод, нужно следовать инструкции: 

  1. Нажать на три горизонтальные полоски, чтобы оформить заказ. 

  2. Выбрать тип программы. 

выбор рациона level kitchen

  1. Выбрать количество дней, на которое хочется приобрести рацион. 

  2. Кликнуть на кнопку «Оформить заказ». 

оформить заказ в левел китчен

  1. Найти поле «Промокод» на сайте здорового питания.

  2. Вставить код в отведенное поле. 

промокод level kitchen

  1. Нажать на зеленую стрелочку для его применения. 

Страница обновится, на ней отобразится новая стоимость рациона здорового питания со скидкой. Останется указать личные данные, адрес доставки и оплатить покупку.