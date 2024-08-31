У Level Kitchen есть цех с мониторингом всех процессов на каждом этапе производства. Именно там и изготавливают один из популярных рационов для снижения веса. Каждые два дня перед завтраком клиент получает пакет со здоровой едой в герметичных лоточках, где все КБЖУ уже подсчитано. На выбор представлены планы на 2–30 дней. С примерным меню можно ознакомиться на сайте.

Второй вид программ — на поддержание веса. Подходит тем, кто недавно сидел на дефиците калорий. В сервисе доставки представлена программа на 2000 ккал с точным расчетом БЖУ на каждый прием пищи. Меню составляется с учетом рекомендаций диетологов.

Третий вид программ в сервисе здоровой еды — на набор веса. Представлен для девушек и мужчин от 2500 до 3500 ккал. В меню много углеводов, чтобы хорошо чувствовать себя во время тренировок. План рассчитан на 7 приемов пищи в день, программа питания с полезной едой меняется еженедельно.