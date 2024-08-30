Сервис доставки еды 2 Берега — один из крупнейших в России. Компания предлагает клиентам блюда европейской и азиатской кухни собственного производства. Заказа здесь не приходится ждать долго: в зависимости от объема партии и удаленности района его привезут в течение 30–140 минут. Периодически проводятся акции, обещающие возврат денег в случае, если курьер не успеет к обещанному сроку.

Первое отделение 2 berega было открыто в 2006 году в Санкт-Петербурге. Небольшая пиццерия с услугой доставки быстро стала популярной, что побудило ее владельцев к расширению. Сегодня служба работает в 15 городах России, включая Екатеринбург, Нижний Новгород и Самару. Примечательно, что в этом списке отсутствует Москва. В период с 2011 по 2015 годы у компании был даже собственный ресторан, который могли посетить жители и гости города на Неве.

Сервисом активно пользуются как частные заказчики, так и фирмы, заботящиеся о питании своих сотрудников. На сайте 2 Берега есть бонусная программа для постоянных клиентов. Такие покупатели получают солидный кэшбэк, который можно использовать для оплаты следующих заказов. Всех гостей ожидают разовые скидки по акциям и промокодам. Ознакомиться с полным списком бонусных предложений можно здесь.

Меню

На заре своего существования компания предлагала клиентам преимущественно пиццу и роллы, но по мере укрупнения бизнеса расширялся и ассортимент. Сегодня в меню 2 Берега можно заказать:

завтраки (блины);

салаты и закуски;

пасту и пиццу;

стритфуд;

роллы и WOK;

супы;

десерты

Есть наборы пиццы и сеты роллов для больших компаний. К еде можно взять соусы и напитки. Предложения для самых маленьких собраны в детском меню. Блюда готовятся как по классическим рецептам, так и по авторским разработкам шеф-повара.

Бонусная программа «Сберегай»

При заказах на сайте и в приложении 2 berega клиент получает кэшбэк. Бонусные рубли начисляются на дополнительный счет и могут использоваться при последующих оплатах. Процент компенсации напрямую зависит от статуса пользователя — «Серебро», «Золото», «Платина» или «Эксклюзив». Уровень определяется раз в 3 месяца в зависимости от покупательской активности. При оформлении через приложение кэшбэк вдвое больше.

Бонусами можно оплатить до 50–90% чека без учета стоимости доставки. Сумма заказа должна быть не меньше установленного минимума. Баллы не сочетаются со скидками и промокодами. Бонусы не начисляются при покупке сетов и наборов, а также товаров по дисконтной цене или включающих подарок. В случае отмены заказа кэшбэк списывается со счета.

Оплата

За покупку можно рассчитаться в момент оформления заказа или при его получении. Курьеры компании 2 Берега принимают наличные рубли и карты. Если предполагается оплатить доставку крупной купюрой, желательно сообщить об этом заранее (при подаче заявки или по телефону). На сайте деньги можно внести с банковской карты Visa, MasterCard или Мир через сервис Payler, гарантирующий конфиденциальность данных. Альтернативный вариант — электронные кошельки QIWI, ЮMoney и WebMoney.

Доставка

В Санкт-Петербурге и некоторых других городах выполнение заказов производится круглосуточно и без выходных. В остальных населенных пунктах доставка осуществляется по установленному графику. Услуга оказывается бесплатно в пределах городской черты. Если сумма чека с учетом всех скидок превышает установленный лимит, может потребоваться предоплата.

Курьер 2 berega доставляет посылку по адресу, указанному клиентом в заявке. Кроме основной информации — имени, названия улицы, номера дома и квартиры, — нужно сообщить этаж и код домофона. Если есть какие-то аллергические противопоказания по продуктам, необходимо отметить это в комментарии. Если с заказом все нормально, остается рассчитаться с курьером или отметить факт получения (при предоплате).

Отказ

Клиент сервиса 2 Берега не может отказаться от заказа, если тот соответствует качеству. Продукты ненадлежащего качества можно вернуть до окончания срока годности. Деньги будут перечислены не позднее 10 дней с момента возврата. Если в партии по ошибке оказались не те блюда, клиент имеет право не принять их, потребовать замену или компенсацию за отсутствующие позиции. При неполной комплектации можно принять заказ частично, оформив при этом акт о недостаче. Оставшаяся часть по решению покупателя будет доставлена позже или возмещена материально.