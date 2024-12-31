Промокоды Foodband (Фудбэнд) на Август
Сегодня в магазине Foodband доступно 20 купонов.
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1. Пицца Пепперони 2. Ролл Калифорния Лайт 3. Ролл Шинпачи
Пицца "Пепперони" и "Ветчина и Грибы" по 30 см, роллы Калифорния Лайт и Шинпачи по 8 шт.
В сет за 990 рублей входят 4 пиццы 30 см: Пепперони, Маргарита, Аппетитная Курочка, Сливочная. Можно выбрать один из сетов и добавить его неограниченное количество раз: 4 пиццы за 990 р. вместо 2290 р.; 4 пиццы за 1390 р. вместо 2600 р. (с Мясной) 5 пицц за 1690 р. вместо 3335 р. (с Мясной и 4 Сыра).
5% при заказе от 650 р. 7% при заказе от 1300 р. 10% при заказе от 1500 р. 12% при заказе от 1700 р. 15% при заказе от 2500 р. 20% при заказе от 3500 р. 25% при заказе от 5000 р. 35% при заказе от 7000 р.
Для вас мы подготовили подарок: Мясную пиццу 30 см при заказе от 1990 р.; Мясную пиццу 40 см при заказе от 2990 р.; Две Мясные пиццы 30 см при заказе от 3990 р.
Дарим скидку на первый заказ в мобильном приложении: 5% при заказе от 745 р.; 15% при заказе от 2000 р. 25% при заказе от 3500 р.
Условия акции: Акция действует за семь дней до, в сам день рождения и семь дней после него; Укажите Ваш день рождения в Личном кабинете или назовите Оператору; Минимальная сумма заказа 745 р.; Внимание! Дату рождения можно указать только один раз, изменить ее будет нельзя.
С часа ночи до пяти утра дарим скидки: 5% при заказе от 1490 р.; 12% при заказе от 1890 р.; 20% при заказе от 2500 р.
Акция действует только при заказе через мобильное приложение, не действует на "отложенные" заказы
Акция действует только при заказе через мобильное приложение, не действует на "отложенные" заказы
Акция действует только при заказе через мобильное приложение, не действует на "отложенные" заказы
Сеты на выбор: 10 пицц 30 см + 4л морса за 4990 р. вместо 8248 р.; 10 пицц 40 см + 4л морса за 6990 р. вместо 11736 р.
Сеты на выбор: 5 пицц по 30 см за 2490 р. вместо 3453 р.; 5 пицц по 40 см за 3290 р. вместо 5135 р.; 5 пицц 30 см + 2л морса Ягодного за 2690 р. вместо 4131 р.; 5 пицц 40 см + 2л морса Ягодного за 3585 р. вместо 5813 р.
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Как вернуть товар, если обнаружено несоответствие установленным стандартам качества?
Лучшие промокоды Foodband
|Тип купона
|Описание
|Код
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|Пицца 30 см + 2 ролла за 990 рублей
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|Скидка
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|не требуется
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|2 пиццы + 2 ролла за 999 рублей
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|Сет из 3-х пицц за 999 рублей
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|Купон на скидку до 35%
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|ADM***
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|Мясная пицца в подарок
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Подробнее о службе доставки еды Foodband
Служба доставки Foodband работает с 2013 года. У нее есть собственный сайт, через который можно заказать еду на дом. Сервис доставляет продукцию круглосуточно по Москве. Клиентам предлагают разнообразную еду: пиццу, роллы, вок, поке, салаты, супы и суши. В компании работают только квалифицированные повара. Они постоянно проходят профессиональное тестирование. Особое внимание уделяется пицце, тесто для которой доходит в течение 36 часов при низкой температуре. Продукт запекается за 15 минут в настоящей итальянской печи.
Фудбэнд сотрудничают с надежными поставщиками продуктов. Поэтому на каждой коробке с пиццей размещен сертификат Ростест.
Сайт компании Foodband
При переходе на сайт компании Фудбэнд клиентам предлагаются следующие пункты меню:
Доставка и оплата — указано время работы организации, сроки доставки и ее стоимость.
Отзывы — в разделе размещены отзывы с момента основания организации и приложена форма, чтобы любой желающий смог оставить комментарий на сайте, сотрудники отвечают на каждый из них.
Новости — информация об обновлениях меню заведения, благотворительных акциях и другое.
Представленные разделы постоянно обновляются и дополняются новыми предложениями. Также клиентам предлагается установить официальное приложение компании, чтобы получать информацию об обновлениях в режиме реального времени.
Программа лояльности для клиентов заведения Foodband
Всем постоянным клиентам компании предлагается участие в программе лояльности. По ее условиям с каждого заказа начисляется до 5% от стоимости.
Бонусы не начисляются только при покупке продукции заведения через агрегаторы. Оплатить ими можно до 100% стоимости заказа. Фудбаксы сгорают, если их не использовать в течение 180 дней.
Чтобы принять участие в программе лояльности, клиенту нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте или в приложении и указать свой номер телефона. Количество фудбаксов, которое будет начислено, можно увидеть при заполнении формы на доставку.
Оплата на сайте компании Фудбэнд
Доставка компании работает круглосуточно. По Москве еду привезут бесплатно в пределах МКАД в дневное время, с 06:00 до 23:00, минимальный заказ — 645, с 23:00 до 05:59 ночная наценка — 149. Минимальная сумма заказа, включая наценку, 794 рубля.
Также есть доставка за МКАД, но минимальная сумма для заказа — 645 рублей.
Еще есть разные зоны, они указаны на карте. Например, зеленая — центр: время, за которое курьер привезет еду, — 20–35 минут. А оранжевая — самая отдаленная, для нее выделяется 50–65 минут, чтобы еда прибыла в пункт назначения.
Оплата принимается картой Visa, MasterCard, МИР и через платежные системы Apple Pay и Google Pay. Деньги также можно передать наличными курьеру или провести оплату картой через терминал.
Все финансовые операции проводятся по защищенным каналам и хранятся в зашифрованном виде. Поэтому клиентам не придется переживать, что их данные утекут в сеть и ими смогут воспользоваться мошенники.
Способы доставки заказов клиентам
Клиенты могут забрать заказ самостоятельно или оформить доставку курьером. Опцию нужно выбрать на сайте после добавления продуктов в корзину.
Предварительно перед выездом из одного из заведений сети администратор позвонит и уточнит адрес, куда нужно везти еду. Если возникнут проблемы, например курьер задержится, можно будет позвонить в службу Foodband и уточнить, где он находится.
Способы возврата продукции ненадлежащего качества
Если привезли товар ненадлежащего качества, его можно вернуть до истечения срока годности. Заказчик имеет право потребовать возврат средств или замену на продукцию надлежащего качества. Сроки повторной доставки устанавливаются компанией, она бесплатна. При ошибке компании, например вместо мясной пиццы положат Пепперони, клиент также имеет право потребовать частичного или полного возврата денежных средств. Либо продукцию можно заменить на ту, что указана в заказе.
Как на сайте Foodband применить код купона
Применение промокодов доступно для зарегистрированных и незарегистрированных пользователей. Это можно сделать по инструкции:
Нажать на актуальное предложение на этом сайте. Уникальный набор букв и символов скопируется в буфер обмена мобильного устройства или ПК, а пользователь будет перенаправлен на сайт компании.
Выбрать из представленных категорий нужную продукцию, положив ее в корзину.
Перейти к оформлению и вставить промокод в специально отведенное окно.
Кликнуть на кнопку «Применить промокод».
Страница обновится, и на ней отобразится итоговая сумма заказа с учетом дополнительной скидки. Клиенту останется дождаться звонка из компании, чтобы подтвердить информацию по доставке — адрес проживания и список блюд. Также администратор может предупредить о возможных задержках из-за загруженности заведения.