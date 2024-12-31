Служба доставки Foodband работает с 2013 года. У нее есть собственный сайт, через который можно заказать еду на дом. Сервис доставляет продукцию круглосуточно по Москве. Клиентам предлагают разнообразную еду: пиццу, роллы, вок, поке, салаты, супы и суши. В компании работают только квалифицированные повара. Они постоянно проходят профессиональное тестирование. Особое внимание уделяется пицце, тесто для которой доходит в течение 36 часов при низкой температуре. Продукт запекается за 15 минут в настоящей итальянской печи.

Фудбэнд сотрудничают с надежными поставщиками продуктов. Поэтому на каждой коробке с пиццей размещен сертификат Ростест.

Сайт компании Foodband

При переходе на сайт компании Фудбэнд клиентам предлагаются следующие пункты меню:

Доставка и оплата — указано время работы организации, сроки доставки и ее стоимость.

Отзывы — в разделе размещены отзывы с момента основания организации и приложена форма, чтобы любой желающий смог оставить комментарий на сайте, сотрудники отвечают на каждый из них.

Новости — информация об обновлениях меню заведения, благотворительных акциях и другое.

Представленные разделы постоянно обновляются и дополняются новыми предложениями. Также клиентам предлагается установить официальное приложение компании, чтобы получать информацию об обновлениях в режиме реального времени.

Программа лояльности для клиентов заведения Foodband

Всем постоянным клиентам компании предлагается участие в программе лояльности. По ее условиям с каждого заказа начисляется до 5% от стоимости.

Бонусы не начисляются только при покупке продукции заведения через агрегаторы. Оплатить ими можно до 100% стоимости заказа. Фудбаксы сгорают, если их не использовать в течение 180 дней.

Чтобы принять участие в программе лояльности, клиенту нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте или в приложении и указать свой номер телефона. Количество фудбаксов, которое будет начислено, можно увидеть при заполнении формы на доставку.

Оплата на сайте компании Фудбэнд

Доставка компании работает круглосуточно. По Москве еду привезут бесплатно в пределах МКАД в дневное время, с 06:00 до 23:00, минимальный заказ — 645, с 23:00 до 05:59 ночная наценка — 149. Минимальная сумма заказа, включая наценку, 794 рубля.

Также есть доставка за МКАД, но минимальная сумма для заказа — 645 рублей.

Еще есть разные зоны, они указаны на карте. Например, зеленая — центр: время, за которое курьер привезет еду, — 20–35 минут. А оранжевая — самая отдаленная, для нее выделяется 50–65 минут, чтобы еда прибыла в пункт назначения.

Оплата принимается картой Visa, MasterCard, МИР и через платежные системы Apple Pay и Google Pay. Деньги также можно передать наличными курьеру или провести оплату картой через терминал.

Все финансовые операции проводятся по защищенным каналам и хранятся в зашифрованном виде. Поэтому клиентам не придется переживать, что их данные утекут в сеть и ими смогут воспользоваться мошенники.

Способы доставки заказов клиентам

Клиенты могут забрать заказ самостоятельно или оформить доставку курьером. Опцию нужно выбрать на сайте после добавления продуктов в корзину.

Предварительно перед выездом из одного из заведений сети администратор позвонит и уточнит адрес, куда нужно везти еду. Если возникнут проблемы, например курьер задержится, можно будет позвонить в службу Foodband и уточнить, где он находится.

Способы возврата продукции ненадлежащего качества

Если привезли товар ненадлежащего качества, его можно вернуть до истечения срока годности. Заказчик имеет право потребовать возврат средств или замену на продукцию надлежащего качества. Сроки повторной доставки устанавливаются компанией, она бесплатна. При ошибке компании, например вместо мясной пиццы положат Пепперони, клиент также имеет право потребовать частичного или полного возврата денежных средств. Либо продукцию можно заменить на ту, что указана в заказе.