Благодаря услугам данного интернет-магазина можно заказать все необходимое, буквально не вставая с дивана. Кроме того, онлайн-ресурс предоставляет массу возможностей сэкономить.

Например, в случае суммы заказа от 3 тысяч рублей покупателю предоставляется бесплатная доставка. Если же покупка составила более 30 тысяч рублей, онлайн-магазин предлагает пользователю еще более выгодные индивидуальные условия оплаты покупки.

Специальный раздел «Суперцены недели» дает уникальную возможность получить серьезную скидку на приобретаемый товар, достигающую в отдельных случаях целых 50%.

Раздел «Акции» позволяет подобрать специальное предложение под нужный товар и купить его по сниженной цене.

В интернет-магазине есть и собственная программа лояльности — клуб Перекресток. В него входят зарегистрированные на сайте пользователи. Данная программа позволяет получать бонусные баллы за покупку продукции на онлайн-площадке, которые можно использовать для оплаты последующих заказов. Баланс карты клуба Перекресток отображается в персональном кабинете пользователя.

Промокод Впрок — еще один удобный и популярный способ получить скидку на акционные товары во время онлайн-шопинга. Рабочие дисконтные купоны можно найти на нашем сайте.