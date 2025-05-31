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Промокоды Перекресток Впрок на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Впрок доступно 27 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Впрок

Можно ли отказаться от некоторых позиций из заказа?

Может ли Vprok.ru доставить мне другие товары вместо заказанных?

Кто развозит заказы по адресам?

На какой этаж курьер Vprok.ru доставит продукты, если в доме нет лифта или он не работает?

Возможно ли оплатить покупки частично картой и частично наличными?

Лучшие промокоды Впрок

Тип купона Описание Код
Промокод -24% от 3000 рублей на первый заказ (но не более 850 рублей) VPR***
Промокод Скидка 600 рублей на первый заказ от 2000 рублей ADP***
Промокод Скидка 850 рублей от 3500 рублей на первые 3 заказа VPR***
Скидка До 7.5% кэшбэка и welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Купон на скидку 820 рублей от 3500 рублей на первые 3 заказа WLA***
Промокод По купону скидка 23% от 3000 рублей на первый заказ ADM***
Скидка Скидки до 60% при покупке больших упаковок не требуется
Скидка Комплектом дешевле: скидка до 26% не требуется
Скидка Любой заказ доставим быстро за 4 часа не требуется
Скидка Скидки до 80% на товары для животных на распродаже не требуется

Официальный сайт сети супермаркетов Перекресток Впрок

Сеть магазинов Перекресток Впрок, которая присутствует на рынке с 2017 года, имеет собственный интернет-магазин. Он позволяет сделать заказ на доставку продуктов питания и других необходимых для дома товаров. Наличие собственных складов с профессиональным холодильным оборудованием и сотрудничество с надежными поставщиками позволяет интернет-магазину Впрок снабжать своих клиентов исключительно свежей и качественной продукцией.

Благодаря регулярным акциям на многие товары предоставляются выгодные скидки. Нередко их можно получить и благодаря промокодам.

Ассортимент интернет-магазина Перекресток Впрок

В мобильном приложении или на сайте Vprok покупатели могут заказать более 55 тысяч товарных наименований, от обычных продуктов, алкоголя и деликатесов до аксессуаров для домашних питомцев и бытовой техники. Чаще всего пользователи покупают свежие овощи и фрукты, бутилированную воду, высококачественные молочные и замороженные продукты, рыбу, морепродукты, птицу, мясо, предметы личной гигиены, детские товары, бытовую химию, подарочные наборы.

При желании любой необходимый товар можно найти в обширном ассортименте продукции, воспользовавшись специальной поисковой строкой.

Как можно сэкономить на доставке продуктов Vprok

Благодаря услугам данного интернет-магазина можно заказать все необходимое, буквально не вставая с дивана. Кроме того, онлайн-ресурс предоставляет массу возможностей сэкономить.

Например, в случае суммы заказа от 3 тысяч рублей покупателю предоставляется бесплатная доставка. Если же покупка составила более 30 тысяч рублей, онлайн-магазин предлагает пользователю еще более выгодные индивидуальные условия оплаты покупки.

Специальный раздел «Суперцены недели» дает уникальную возможность получить серьезную скидку на приобретаемый товар, достигающую в отдельных случаях целых 50%.

Раздел «Акции» позволяет подобрать специальное предложение под нужный товар и купить его по сниженной цене.

В интернет-магазине есть и собственная программа лояльности — клуб Перекресток. В него входят зарегистрированные на сайте пользователи. Данная программа позволяет получать бонусные баллы за покупку продукции на онлайн-площадке, которые можно использовать для оплаты последующих заказов. Баланс карты клуба Перекресток отображается в персональном кабинете пользователя.

Промокод Впрок — еще один удобный и популярный способ получить скидку на акционные товары во время онлайн-шопинга. Рабочие дисконтные купоны можно найти на нашем сайте.

Как активировать промокод Впрок

С помощью промокода можно получить скидку уже на свой первый заказ. Для этого нужно:

  1. Выбрать купон с подходящим акционным предложением.

  2. Скопировать его промокод.

  3. Пройти на официальный сайт интернет-магазина.

  4. Положить в корзину акционный товар и открыть ее.

  5. Ввести в специальное поле промокод и активировать его.

  6. Завершить оформление покупки.

Для активации скидки важно, чтобы покупаемый товар участвовал в выбранной акции. Кроме того, срок действия промокода должен быть актуальным. В отдельных случаях условием активации дисконта является заранее установленная минимальная сумма заказа. 

За один раз можно воспользоваться лишь одним промокодом. Скидка по нему зачастую не суммируется с дисконтами по другим специальным предложениям.

Как оформить заказ продуктов

Оформить заявку на Vprok не только просто, но и быстро. Для этого требуется выполнить всего несколько несложных шагов:

  1. Открыть мобильное приложение или официальный сайт интернет-магазина. Регистрация при этом необязательна.

  2. Положить товар в корзину и открыть ее.

  3. При необходимости ввести в специальное поле свой промокод, после чего активировать его.

  4. Указать персональную и платежную информацию в форме для оформления заказа.

  5. Выбрать способы его оплаты и получения.

  6. Кликнуть по кнопке «Оформить заказ».

Доставка осуществляется только в указанные на сайте магазина регионы. Чтобы получить товар в день заказа, заявку необходимо оформить до 12:00. Минимальная сумма покупки — 1,5 тысячи рублей. Для оформления заказа на меньшую сумму нужно обратиться в колл-центр по телефону +7 495 797-57-77. Стоимость доставки зависит от ее срочности и адреса.

Расплатиться за товары можно наличными, банковской картой (MasterCard, VISA, Мир, Maestro) или бонусными баллами программы лояльности. На сайте расчет осуществляется картами MasterCard и VISA.

Непросроченные продукты питания надлежащего качества обмену или возврату не подлежат. Непродовольственную продукцию можно вернуть на протяжении первой недели с момента покупки при условии сохранности ее товарного внешнего вида, этикеток, ярлыков и товарного чека.

Также можно отказаться от заказанной продукции при ее передаче курьером. В случае предоплаты она будет возвращена.