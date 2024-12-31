Промокоды Важная рыба (Vipfish) на Август
Сегодня в магазине Важная рыба доступно 10 купонов.
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Лучшие промокоды Важная рыба
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 10% при заказе от 1999 рублей
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|Промокод
|Темпура ролл со спайси креветкой в подарок при заказе от 2499 рублей
|MZ2***
|Промокод
|Promoland Важная рыба
|СКИ***
|Промокод
|Ролл с креветкой темпура и соусом манго в подарок при заказе от 2999 рублей
|FL8***
|Промокод
|Запеченный ролл с крабом и сливочным сыром (12 шт) в подарок при заказе от 3499 рублей
|VPP***
|Промокод
|Запеченный ролл с креветкой и горгонзолой в подарок при заказе от 2799 рублей
|PFL***
|Промокод
|Запеченный ролл с крабом и сливочным сыром (12 шт) в подарок при заказе от 3599 рублей в Москве
|VRM***
|Промокод
|Ролл с креветкой темпура и соусом манго в подарок при заказе от 3099 рублей в Москве
|MNG***
|Промокод
|Темпура ролл со спайси креветкой в подарок при заказе от 2599 рублей в Москва
|PFM***
|Промокод
|Запеченный ролл с креветкой и горгонзолой в подарок при заказе от 2899 рублей в Москве
|VFM***
Подробнее о сервисе доставки Важная Рыба
Сервис VIPFish занимается доставкой блюд японской кухни, большинство которых сделано из рыбы. Работает только в Санкт-Петербурге. Еда доставляется бесплатно при условии оформления заказа на сумму от ₽1000 и нахождения в центре города. Сделать покупку можно на официальном сайте сервиса.
Получить хорошую скидку от компании Важная Рыба поможет ввод промокода или активация бесплатного купона. Все действующие скидочные предложения сервиса опубликованы на этой странице.
Ассортимент товаров сайта Важная Рыба
В Важная Рыба суши — основная позиция меню. На официальном сайте сервиса доступно несколько разновидностей этого японского блюда:
классический вариант;
сашими;
острые;
запеченные.
При этом в Важная Рыба суши далеко не единственное доступное для заказа блюдо. Помимо него, доступны супы, WOK, десерты, роллы. Особенно большой выбор по последним. Всего представлено 8 различных видов этого кушанья. Также есть авторские роллы, приготовленные по нестандартной рецептуре. На любой позиции из меню можно сэкономить с помощью промокодов VIPFish.
Акции и промокоды сервиса
В 2024 году есть несколько способов заказать блюда японской кухни с сайта VIPFish на выгодных условиях. Самый простой — это покупка во время действия скидки. Ее размер обычно составляет от 5 до 10% и распространяется на все меню сервиса. Подобные акции действуют ограниченное время, следить за их появлением можно в специальном разделе официального сайта площадки.
Также выгодно покупать на день рождения. Непосредственно на него и в течение 3 суток после цена всех блюд из меню снижается на 15%. Для того чтобы воспользоваться привилегией, необходимо указать дату рождения в личном кабинете на сайте сервиса. Важно: в дальнейшем ее уже нельзя будет изменить.
Другой способ получения выгоды — это подписка на особые предложения службы доставки, стоимость которой составляет ₽99 в месяц. Если покупатель часто заказывает японские блюда на сайте сервиса, ее точно стоит оформлять. Ведь подписавшиеся получают эксклюзивные скидки и привилегии, экономия по которым полностью компенсирует затраты, так как превышает ₽99.
Но самый удобный вариант получить дисконт — использование актуальных промокодов компании. Их главный плюс в том, что они не требуют соблюдения дополнительных условий: для получения скидки достаточно активировать код. Найти выгодные предложения можно почти всегда, чего не скажешь об акциях. Размер экономии по промокодам может составлять 30–40% от общей суммы заказа — это больше, чем по остальным промо.
Как активировать промокод Важная Рыба
Для активации кода VIPFish понадобится:
Внимательно изучить выгодные предложения сервиса с данной страницы.
Выбрать подходящий код и копировать его.
Открыть сайт службы доставки.
Добавить в корзину нужное блюдо.
На странице оформления покупки ввести код в специальное поле.
Нажать «Применить» и завершить заказ.
После выполнения этих действий стоимость добавленных в корзину блюд уменьшится. Величина скидки зависит от номинала кода, который определяется условиями акции.