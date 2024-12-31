В 2024 году есть несколько способов заказать блюда японской кухни с сайта VIPFish на выгодных условиях. Самый простой — это покупка во время действия скидки. Ее размер обычно составляет от 5 до 10% и распространяется на все меню сервиса. Подобные акции действуют ограниченное время, следить за их появлением можно в специальном разделе официального сайта площадки.

Также выгодно покупать на день рождения. Непосредственно на него и в течение 3 суток после цена всех блюд из меню снижается на 15%. Для того чтобы воспользоваться привилегией, необходимо указать дату рождения в личном кабинете на сайте сервиса. Важно: в дальнейшем ее уже нельзя будет изменить.

Другой способ получения выгоды — это подписка на особые предложения службы доставки, стоимость которой составляет ₽99 в месяц. Если покупатель часто заказывает японские блюда на сайте сервиса, ее точно стоит оформлять. Ведь подписавшиеся получают эксклюзивные скидки и привилегии, экономия по которым полностью компенсирует затраты, так как превышает ₽99.

Но самый удобный вариант получить дисконт — использование актуальных промокодов компании. Их главный плюс в том, что они не требуют соблюдения дополнительных условий: для получения скидки достаточно активировать код. Найти выгодные предложения можно почти всегда, чего не скажешь об акциях. Размер экономии по промокодам может составлять 30–40% от общей суммы заказа — это больше, чем по остальным промо.