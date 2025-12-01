Промокоды Tasty Coffee на Август 2024
Сегодня в магазине Tasty Coffee доступно 16 купонов.
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Действует на чай и кофе, кроме сортов недели и месяца, мин. сумма заказа - 1000 р.
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Лучшие промокоды Tasty Coffee
|Тип купона
|Описание
|Код
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|ADM***
|Промокод
|Скидка 10% на чай и кофе
|PRO***
|Скидка
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|не требуется
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|Пачка чая в подарок на выбор при покупке 6 пачек чая по 250 г
|не требуется
|Скидка
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|не требуется
|Скидка
|При покупке 6 пачек чая 100г в подарок -1 пачка чая в подарок
|не требуется
|Скидка
|При покупке 6 пачек кофе 250г подарок на выбор: пачка кофе или пачка чая, или аксессуар из списка
|не требуется
|Скидка
|Доставка и оплата заказов
|не требуется
|Скидка
|Электронный подарочный сертификат
|не требуется
|Скидка
|Накопительная скидка до 15% на следующие заказы
|не требуется
Tasty Coffee — магазин для фанатов кофе
Компания Tasty Coffee — это современное и технологичное производство в России по обжарке кофе с более чем десятилетним стажем. Главные принципы бренда: лучшие зерна, профессиональная обжарка, забота о клиентах, доступные цены. В приоритетах компании не просто продажа кофе, а знакомство потребителей с культурой его потребления, особенностями сортов, нюансами вкуса и т. д.
Поставка сырья осуществляется из Америки, Африки и Океании. Все лоты отбираются лично представителями компании, что исключает из цепи поставки посредников, а значит, удешевляет конечную стоимость кофе для российского потребителя. Для обжарки зерен используются ростеры Giesen, Probat, Loring — мировые лидеры в сегменте HoReCa. Более 70 сортов кофе отправляется по всей стране в виде брендированных товаров (под конкретного заказчика), индивидуальных и оптовых закупок.
Высококлассное оборудование, индивидуальный подход к отбору и обработке сырья, разнообразие вкусов — это то, что привлекает тысячи кофеманов в кофейни и магазины Tasty Coffee. Помимо прочего, для любимых клиентов компания предлагает не только бонусную программу и промоакции, но и скидки по промокодам на первую покупку, определенный сорт кофе, бренд производителя и т. д.
Что покупают в Tasty Coffee
В каталоге компании собрано более 70 сортов кофе, десятки видов черного, зеленого и «вязаного» чая, аксессуары для чайно-кофейной продукции (фильтры, кофемолки, турки). Длинный перечень товаров можно отсортировать по вкусу, степени обжарки сырья, плотности, кислотности и т. д. В отдельную категорию вынесены «Сорта недели» — лоты кофе, которые пользуются особенной популярностью у клиентов. Как правило, из моносортов это натуральный бразильский кофе серрадо и марагоджип (Никарагуа), а из смесей — «Бариста» (с нотами меда и молочного шоколада) и «Гурме» (с нотами сухофруктов и какао).
На главной странице можно найти новинки и горячие предложения со сниженными ценами на сорта, которые заканчиваются на складе. Если возникает сложность с выбором кофе, на сайте можно воспользоваться чат-поддержкой или самостоятельно вникнуть в нюансы кофейного искусства при помощи журнала о кофе, который регулярно публикует компания.
Накопительная система Tasty Coffee
В рамках бонусной программы клиенты компании Тести Кофе имеют возможность накапливать скидку на оплату последующих заказов. За каждую тысячу рублей, потраченную в интернет-магазине, клиент зарабатывает +1% к дисконту. Максимальная скидка по накопительной системе ограничена 15%.
Обратите внимание, что накопительная скидка не распространяется на аксессуары, товары, участвующие в промоакциях и реализуемые в разделах «Сорта недели» и «Сорта месяца». Размер актуальной скидки можно посмотреть в личном кабинете пользователя или при оформлении следующего заказа.
Кроме того, при покупке 6 пачек кофе фасовкой по 100 и 250 граммов клиент получает подарок от компании — эксклюзивный сорт кофе, чая или аксессуар для кофе- и чаепития.
Как оплатить заказ
Заказ из интернет-магазина Тести Кофе можно оплатить на сайте, при доставке почтой/курьерской службой или на расчетный счет (для юрлиц). К оплате принимаются наличные, платежные карты МИР, Visa, MasterCard, электронные деньги Яндекс, WebMoney и Qiwi.
Доставка заказа
Доставка заказов Почтой России по крупным городам федерации осуществляется бесплатно. В отдаленные уголки страны и за границу стоимость доставки автоматически рассчитывается в корзине при оформлении заказа.
Также для некоторых крупных городов возможна доставка курьером и в постаматы PickPoint. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам курьерской службы. Оплатить заказ можно в момент получения. На заказы, стоимость которых превышает 1000 рублей, предусмотрены скидки на доставку.
Как вернуть товар
В приоритетах компании Tasty Coffee долгосрочное сотрудничество с клиентами. Товар, который не подошел по вкусовым или иным качествам, можно обменять на другой или вернуть в магазин с возмещением средств, уплаченных за него.
Чтобы оформить возврат, необходимо связаться с менеджером компании по телефону, указанному на сайте, или по email. После небольшого анкетирования клиенту будут предоставлены подробные инструкции, как осуществить обмен или возврат.
Как воспользоваться промокодом в Tasty Coffee
Приобрести понравившийся товар с дополнительной скидкой в Тести Кофе поможет промокод. Он может давать дисконт, выраженный в рублях или процентах, бесплатную доставку, скидку на первый заказ или определенный бренд и т. д. Ключевые условия использования скидки указаны в условиях акции, в рамках которой она предоставляется. Чтобы использовать купон на скидку, необходимо:
Выбрать товар в интернет-магазине и добавить его в «Корзину».
На нашей странице из действующих предложений выбрать подходящий купон и скопировать его значение (кликнуть по коду, чтобы произошла автоматическая переадресация на страницу ритейлера).
На странице корзины опуститься в самый низ формы. И вставить значение скопированного кода в соответствующее поле, после чего нажать кнопку «Применить».
После активации кода купона сумма корзины должна пересчитаться с учетом скидки.
Закончить оформление заказа: указать способ оплаты и доставки.
Учтите, что все промокоды ограничены сроками действия и их можно использовать только один раз. Чтобы не упустить выгодные предложения от любимого кофе-шопа, добавляйте в закладки эту страницу. Наши специалисты оперативно обновляют промокоды, чтобы пользователи уже сегодня могли получить максимум выгоды от покупок в сети.