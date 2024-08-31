Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Все магазины Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Kassir.ru

Промокоды Kassir.ru (Кассир) на Август 2024

Сегодня в магазине Kassir.ru доступно 22 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
17%
Промокод
Сервисный сбор со скидкой -17%
Действует до До 31.8.2024
Применили 161 раз
Показать код
17%
Kassir.ru
Акция
До 1.2% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 31.12.2024
Применили 94 раза
Использовать скидку
50%
Промокод
Скидка 50% на концерт "Русский вечер" в Николаевском дворце (Санкт-Петербург)
Действует до До 14.8.2024
Применили 14 раз
Показать код
50%
15%
Промокод
Концерт "Классика при свечах" со скидкой 15%
Действует до До 17.8.2024
Применили 9 раз
Показать код
15%
10%
Промокод
Рок-хиты на виолончелях на крыше. ATOMIC CELLOS со скидкой 10% (Санкт-Петербург)
Действует до До 23.8.2024
Применили 12 раз
Показать код
10%
15%
Промокод
Концерт при свечах. Сергей Рахманинов со скидкой 15%
Действует до До 18.8.2024
Применили 5 раз
Показать код
15%
10%
Промокод
Скидка 10% на концерт в старинной церкви "Бах при свечах" (Санкт-Петербург)
Действует до До 30.8.2024
Применили 6 раз
Показать код
10%
40%
Промокод
Скидка 40% на шоу "Мировые Рок-хиты на Виолончелях"
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Показать код
40%
15%
Промокод
Классика при свечах: Фредерик Шопен & Ференц Лист со скидкой 15%
Действует до До 17.8.2024
Применили 12 раз
Показать код
15%
10%
Промокод
"Бах vs Рахманинов" из цикла Битва Клавиров со скидкой 10% (Санкт-Петербург)
Действует до До 12.10.2024
Применили 8 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
"Орган при свечах" со скидкой 10%
Действует до До 23.8.2024
Применили 13 раз
Показать код
10%
30%
Промокод
Алина Загитова. Ледовое шоу "Хранители Времени" со скидкой 30% (Казань)
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
Показать код
30%
10%
Промокод
Скидка 10% на органный концерт "Киномузыка при свечах"
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
Показать код
10%
10%
Промокод
Концерт "Рок-хиты на органе" со скидкой 10%
Действует до До 25.8.2024
Применили 5 раз
Показать код
10%
20%
Промокод
Скидка 20% на шоу "ЗОЛОТО АФРИКИ - ЦИРК ШАПИТО" (Оренбург)
Действует до До 11.8.2024
Применили 2 раза
Показать код
20%
40%
Промокод
Легендарные хиты РУССКОГО рока на виолончелях со скидкой 40%
Действует до До 30.8.2024
Применили 1 раз
Показать код
40%
10%
Промокод
Скидка 10% на концерт "Органные концерты в Таврическом дворце" (Санкт-Петербург)
Действует до До 15.8.2024
Применили 5 раз
Показать код
10%
2000р
Акция
Билеты на концерта Мота от 2000 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 32 раза
Использовать скидку
2000р
Акция
Летние концерты на теплоходах
Действует до До 31.8.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
2000р
Акция
Рок-мюзикл "TODD". Начало театрального сезона от 2000 рублей
Действует до До 19.9.2024
Применили 5 раз
Использовать скидку
2000р
1500р
Акция
Билеты на фестиваль МегаМикс 90-х от 1500 рублей
Действует до До 7.9.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
1500р
Акция
Музыкальный фестиваль "SUMMER SOUND"
Действует до До 11.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

22%
Промокод
Эксклюзив
Купон на скидку 22% на сервисный сбор
Действует до До 31.7.2024
Применили 1353 раза
Показать код
22%
10%
Промокод
Романтический Джаз на крыше: Fly me to the moon со скидкой 10% (Санкт-Петербург)
Действует до До 28.7.2024
Применили 1 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
Скидка 10% на концерт при свечах "Времена года" Вивальди
Действует до До 27.7.2024
Применили 14 раз
Показать код
10%
10%
Промокод
Концерт “Краски Испании”. Гитара при свечах в старинной церкви со скидкой 10% (Санкт-Петербург)
Действует до До 26.7.2024
Применили 3 раза
Показать код
10%
30%
Промокод
Музыкальный спектакль "Тайны старого кафе" со скидкой 30% (Санкт-Петербург)
Действует до До 20.7.2024
Применили 2 раза
Показать код
30%

Похожие магазины

Hidemy.name
Megagroup
Boxberry
Nethouse
Tele2
Билайн
InSales
Movavi
Fozzy
Allsoft
Reg.ru
Дом.ру
Kaspersky
Яндекс Услуги
МегаФон
МТС
Делимобиль
Yota
Amediateka

Часто задаваемые вопросы про Kassir.ru

Действуют ли скидки по промокоду Kassir на подарочные сертификаты?

Есть ли на сайте Kassir бонусная система?

Какую часть нового заказа билетов в Kassir можно оплатить бонусами?

Если билет был куплен за бонусы, а мероприятие отменилось, вернутся ли бонусы Kassir на счет?

Где на сайте Кассир найти поле для ввода промокода?

Лучшие промокоды Kassir.ru

Тип купона Описание Код
Промокод Сервисный сбор со скидкой -17% HIT***
Скидка До 1.2% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Скидка 50% на концерт "Русский вечер" в Николаевском дворце (Санкт-Петербург) AUG***
Промокод Концерт "Классика при свечах" со скидкой 15% MUS***
Промокод Рок-хиты на виолончелях на крыше. ATOMIC CELLOS со скидкой 10% (Санкт-Петербург) IMA***
Промокод Концерт при свечах. Сергей Рахманинов со скидкой 15% MUS***
Промокод Скидка 10% на концерт в старинной церкви "Бах при свечах" (Санкт-Петербург) IMA***
Промокод Скидка 40% на шоу "Мировые Рок-хиты на Виолончелях" T20***
Промокод Классика при свечах: Фредерик Шопен & Ференц Лист со скидкой 15% MUS***
Промокод "Бах vs Рахманинов" из цикла Битва Клавиров со скидкой 10% (Санкт-Петербург) KLA***

Подробнее о сайте билетного оператора Кассир ру

Сервис Kassir — онлайн-оператор по продаже электронных билетов на различные зрелищные мероприятия. Его главное достоинство — удобство: оформить заказ можно из любой точки России и в любое удобное время.

Платформа предлагает делать покупки с выгодными скидками, активировав на сайте Kassir промокод или бесплатный купон. И то, и другое позволяет снизить цену на 50% или даже больше. Все актуальные выгодные предложения компании собраны здесь.

Ассортимент сайта билетного оператора Kassir

Оператор предлагает приобрести билеты на мероприятия, проходящие в разных городах России: концерты, театральные постановки, спортивные соревнования, фестивали, цирковые представления, эстрадные шоу. Также на официальном сайте компании можно записаться на экскурсию в музей или историческое место. На все предложения оператора можно снизить цену, активировав при оформлении покупки промокод на скидку.

Как приобрести билет со скидкой на Кассир ру

Сервис дает возможность приобретать билеты с выгодными скидками. Самый простой способ сделать это — воспользоваться специальными предложениями оператора из раздела «Акции». Там представлены мероприятия, которые можно посетить по выгодной цене. Средний размер экономии — 15–20% от первоначальной стоимости билетов. Однако время от времени появляются варианты с более крупными скидками, которые могут достигать 50–60%.

На сайте билетного оператора Кассир ру действует программа лояльности. Согласно ее условиям, за все покупки начисляется кэшбэк бонусными баллами в размере 10% от суммы заказа. Но только при условии, что пользователь приобрел билеты через официальное мобильное приложение сервиса для iOS или Android. В дальнейшем с помощью накопленных бонусов можно оформлять заказы с выгодными скидками.

На площадке действуют подарочные сертификаты номиналом от 100 до 20 000 ₽. Их можно купить в специальном разделе официального сайта Кассир ру. Они не именные и действуют на предъявителя. Если потратить только часть стоимости сертификата, то оставшуюся можно израсходовать позже. Если номинала не хватает, сервис разрешает покупать с доплатой. При оформлении заказа можно пользоваться скидками.

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет предоставлена возможность делать покупки с использованием Пушкинской карты. Ее можно заказать на портале Госуслуг. Разумеется, по ней разрешается использовать только те предложения сервиса, которые стоят не дороже лимита (ну или посетить мероприятие с доплатой к балансу).

Но выгоднее всего экономить на приобретении билетов на официальном сайте оператора по промокодам сервиса Kassir. Во-первых, актуальные коды есть практически всегда. Во-вторых, они не требуют соблюдения каких-то условий. В-третьих, размер скидок по ним может превышать половину суммы заказа — это больше, чем по многим другим акциям билетного сервиса.

Как активировать на сайте Kassir промокод

Чтобы активировать на ресурсе Кассир промокод, необходимо:

  1. Внимательно изучить выгодные предложения сервиса с этой страницы.

  2. Выбрать подходящий код на скидку и скопировать его.

  3. Перейти на официальный сайт Кассир ру.

  4. Выбрать понравившееся мероприятие.

  5. Добавить билет в корзину.

  6. Ввести промокод Kassir в специальное поле и кликнуть по значку «✓».

  7. Завершить оформление покупки.

 

Активация кода на скидку в мобильном приложении оператора происходит аналогично, но со своими нюансами. В корзине нет поля для ввода промокода сервиса Kassir, оно вызывается специальной кнопкой. После нажатия на нее на экране появляется окно, куда можно вписать цифры.

Купоны Кассир активируются иначе. Чтобы оформить покупку с выгодной скидкой, необходимо выбрать подходящее предложение отсюда, а затем нажать на расположенную рядом с ним кнопку. Произойдет переход на официальный сайт оператора. Там надо выбрать интересующее мероприятие и заказать билеты на него. При переходе к оплате сумма заказа снизится в соответствии с условиями акции. Вводить промокод оператора Kassir при этом не нужно — уменьшение стоимости произойдет автоматически.

Как оформить заказ на сайте Kassir ru

Чтобы оформить заказ на сайте билетного оператора, необходимо:

  1. Выбрать организацию (театр, музей) с главной страницы или из раздела каталога.

  2. Кликнуть по ней и найти нужное мероприятие.

  3. Нажать «Купить билеты», а затем «Выбрать места» и указать место в зале (если оно предусмотрено).

  4. Кликнуть «Оформить заказ». Сообщить имя, фамилию, e-mail и телефон.

  5. Нажать «Оплатить».

После этого пользователь будет перенаправлен на страницу оплаты покупки. Она возможна тремя способами: картой, TinkoffPay и СБП. Далее на указанный клиентом e-mail пришлют электронный билет. В любое время до начала мероприятия его можно сдать обратно и вернуть деньги (это делается через поддержку оператора Кассир ру).