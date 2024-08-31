Сервис дает возможность приобретать билеты с выгодными скидками. Самый простой способ сделать это — воспользоваться специальными предложениями оператора из раздела «Акции». Там представлены мероприятия, которые можно посетить по выгодной цене. Средний размер экономии — 15–20% от первоначальной стоимости билетов. Однако время от времени появляются варианты с более крупными скидками, которые могут достигать 50–60%.

На сайте билетного оператора Кассир ру действует программа лояльности. Согласно ее условиям, за все покупки начисляется кэшбэк бонусными баллами в размере 10% от суммы заказа. Но только при условии, что пользователь приобрел билеты через официальное мобильное приложение сервиса для iOS или Android. В дальнейшем с помощью накопленных бонусов можно оформлять заказы с выгодными скидками.

На площадке действуют подарочные сертификаты номиналом от 100 до 20 000 ₽. Их можно купить в специальном разделе официального сайта Кассир ру. Они не именные и действуют на предъявителя. Если потратить только часть стоимости сертификата, то оставшуюся можно израсходовать позже. Если номинала не хватает, сервис разрешает покупать с доплатой. При оформлении заказа можно пользоваться скидками.

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет предоставлена возможность делать покупки с использованием Пушкинской карты. Ее можно заказать на портале Госуслуг. Разумеется, по ней разрешается использовать только те предложения сервиса, которые стоят не дороже лимита (ну или посетить мероприятие с доплатой к балансу).

Но выгоднее всего экономить на приобретении билетов на официальном сайте оператора по промокодам сервиса Kassir. Во-первых, актуальные коды есть практически всегда. Во-вторых, они не требуют соблюдения каких-то условий. В-третьих, размер скидок по ним может превышать половину суммы заказа — это больше, чем по многим другим акциям билетного сервиса.