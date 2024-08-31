Промокоды Kassir.ru (Кассир) на Август 2024
Сегодня в магазине Kassir.ru доступно 22 купонов.
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Подробнее о сайте билетного оператора Кассир ру
Сервис Kassir — онлайн-оператор по продаже электронных билетов на различные зрелищные мероприятия. Его главное достоинство — удобство: оформить заказ можно из любой точки России и в любое удобное время.
Платформа предлагает делать покупки с выгодными скидками, активировав на сайте Kassir промокод или бесплатный купон. И то, и другое позволяет снизить цену на 50% или даже больше. Все актуальные выгодные предложения компании собраны здесь.
Ассортимент сайта билетного оператора Kassir
Оператор предлагает приобрести билеты на мероприятия, проходящие в разных городах России: концерты, театральные постановки, спортивные соревнования, фестивали, цирковые представления, эстрадные шоу. Также на официальном сайте компании можно записаться на экскурсию в музей или историческое место. На все предложения оператора можно снизить цену, активировав при оформлении покупки промокод на скидку.
Как приобрести билет со скидкой на Кассир ру
Сервис дает возможность приобретать билеты с выгодными скидками. Самый простой способ сделать это — воспользоваться специальными предложениями оператора из раздела «Акции». Там представлены мероприятия, которые можно посетить по выгодной цене. Средний размер экономии — 15–20% от первоначальной стоимости билетов. Однако время от времени появляются варианты с более крупными скидками, которые могут достигать 50–60%.
На сайте билетного оператора Кассир ру действует программа лояльности. Согласно ее условиям, за все покупки начисляется кэшбэк бонусными баллами в размере 10% от суммы заказа. Но только при условии, что пользователь приобрел билеты через официальное мобильное приложение сервиса для iOS или Android. В дальнейшем с помощью накопленных бонусов можно оформлять заказы с выгодными скидками.
На площадке действуют подарочные сертификаты номиналом от 100 до 20 000 ₽. Их можно купить в специальном разделе официального сайта Кассир ру. Они не именные и действуют на предъявителя. Если потратить только часть стоимости сертификата, то оставшуюся можно израсходовать позже. Если номинала не хватает, сервис разрешает покупать с доплатой. При оформлении заказа можно пользоваться скидками.
Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет предоставлена возможность делать покупки с использованием Пушкинской карты. Ее можно заказать на портале Госуслуг. Разумеется, по ней разрешается использовать только те предложения сервиса, которые стоят не дороже лимита (ну или посетить мероприятие с доплатой к балансу).
Но выгоднее всего экономить на приобретении билетов на официальном сайте оператора по промокодам сервиса Kassir. Во-первых, актуальные коды есть практически всегда. Во-вторых, они не требуют соблюдения каких-то условий. В-третьих, размер скидок по ним может превышать половину суммы заказа — это больше, чем по многим другим акциям билетного сервиса.
Как активировать на сайте Kassir промокод
Чтобы активировать на ресурсе Кассир промокод, необходимо:
Внимательно изучить выгодные предложения сервиса с этой страницы.
Выбрать подходящий код на скидку и скопировать его.
Перейти на официальный сайт Кассир ру.
Выбрать понравившееся мероприятие.
Добавить билет в корзину.
Ввести промокод Kassir в специальное поле и кликнуть по значку «✓».
Завершить оформление покупки.
Активация кода на скидку в мобильном приложении оператора происходит аналогично, но со своими нюансами. В корзине нет поля для ввода промокода сервиса Kassir, оно вызывается специальной кнопкой. После нажатия на нее на экране появляется окно, куда можно вписать цифры.
Купоны Кассир активируются иначе. Чтобы оформить покупку с выгодной скидкой, необходимо выбрать подходящее предложение отсюда, а затем нажать на расположенную рядом с ним кнопку. Произойдет переход на официальный сайт оператора. Там надо выбрать интересующее мероприятие и заказать билеты на него. При переходе к оплате сумма заказа снизится в соответствии с условиями акции. Вводить промокод оператора Kassir при этом не нужно — уменьшение стоимости произойдет автоматически.
Как оформить заказ на сайте Kassir ru
Чтобы оформить заказ на сайте билетного оператора, необходимо:
Выбрать организацию (театр, музей) с главной страницы или из раздела каталога.
Кликнуть по ней и найти нужное мероприятие.
Нажать «Купить билеты», а затем «Выбрать места» и указать место в зале (если оно предусмотрено).
Кликнуть «Оформить заказ». Сообщить имя, фамилию, e-mail и телефон.
Нажать «Оплатить».
После этого пользователь будет перенаправлен на страницу оплаты покупки. Она возможна тремя способами: картой, TinkoffPay и СБП. Далее на указанный клиентом e-mail пришлют электронный билет. В любое время до начала мероприятия его можно сдать обратно и вернуть деньги (это делается через поддержку оператора Кассир ру).