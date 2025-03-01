Nethouse — платформа, предлагающая бесплатные шаблоны для сайтов и интернет-магазинов. Клиенты могут заказать услуги по поддержке и продвижению ресурса: подключение домена, автоматизацию процессов, SEO-аудит и первичную оптимизация, привлечение трафика, рекламу, надежные каналы связи с клиентами и т. д. При покупке тарифного плана или услуги можно получить скидку по действующей акции. Также компания выпускает бесплатные промокоды. При оформлении подписки сразу на несколько месяцев пользователю предоставляют льготную цену.