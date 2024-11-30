YOTA — это федеральный оператор сотовой связи, предлагающий услуги голосового общения и доступа в интернет по технологиям от 2G до 4G. В его официальном интернет-магазине можно заказать как услуги связи провайдера, так и электронику. В каталоге представлены смартфоны, планшеты, модемы и другие гаджеты. Купить их с доставкой можно, оформив заказ онлайн. Чтобы сделать товары доступнее, компания дарит кэшбэк, услуги сотовой связи и другие бонусы. Дополнительную выгоду позволяют получить акции и купоны Йота, доступные в этом разделе.