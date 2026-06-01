В приложении или на сайте thepoizon.ru: добавьте товар в корзину, перейдите к оформлению заказа и введите код в поле «Промокод». Скидка отображается в итоговой сумме до подтверждения оплаты.
Промокоды Poizon на Сентябрь 2026
На этой странице собраны актуальные промокоды ДЭВУ Poizon на Сентябрь 2026: скидка на первый заказ и купоны для действующих пользователей. Все коды проверены 13 сентября — просроченные удалены.
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Poizon
Как ввести промокод на ДЭВУ Poizon?
Есть ли промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ?
Да. Актуальный промокод на первый заказ опубликован в таблице на этой странице. Код действует однократно для нового аккаунта.
Почему промокод ДЭВУ Poizon не работает?
Три частые причины: промокод на первый заказ применяется только к новому аккаунту, код уже был использован, истёк срок действия. Проверьте условия конкретного промокода на этой странице.
Что такое ДЭВУ и чем он отличается от Poizon?
ДЭВУ — официальное русскоязычное название платформы Poizon (Dewu) для российского рынка. Сайт thepoizon.ru и приложение ДЭВУ — это одна авторизованная платформа, не посредник и не байер.
Как ДЭВУ Poizon проверяет подлинность товаров?
Каждый товар проходит проверку до отправки покупателю: ИИ-анализ и ручная экспертиза. Система проверила более 600 миллионов товаров. Сертификат проверки прилагается к заказу.
Доставляет ли ДЭВУ Poizon до двери?
На данный момент — нет. Доставка осуществляется только до пункта выдачи заказов. Срок хранения в ПВЗ — 7 дней.
Как оформить возврат в ДЭВУ Poizon?
Через личный кабинет на thepoizon.ru или в приложении: выберите заказ → «Оформить возврат» → загрузите фото → дождитесь подтверждения. Доставка при возврате — за счёт покупателя. Возврат средств — 5–14 рабочих дней.
Где найти актуальные промокоды ДЭВУ Poizon?
Актуальные промокоды пойзон на Сентябрь 2026 опубликованы на этой странице. Коды проверяются и обновляются — просроченные удаляются в день истечения срока.
Лучшие промокоды Poizon
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 12% на первый заказ по купону (макс. сумма скидки 4000 рублей)
|MGM***
|Скидка
|Балетки до 29374 рублей
|не требуется
|Скидка
|Худи из категории топ продаж от 1615 рублей
|не требуется
|Скидка
|Комбинезоны и комплекты одежды до 29014 рублей
|не требуется
|Скидка
|Сумки через плечо от 1960 рублей
|не требуется
|Скидка
|Поясные сумки и бананки от 1871 рубля
|не требуется
|Скидка
|Топ продаж ожерелья и подвески от 2406 рублей
|не требуется
|Скидка
|Продукты для гигиены полости рта от 1218 рублей
|не требуется
|Скидка
|Косметологические аппараты от 1243 рублей
|не требуется
|Скидка
|Аксессуары для смартфонов от 1604 рублей
|не требуется
Что такое ДЭВУ Poizon
ДЭВУ (Poizon) — авторизованная платформа китайского маркетплейса Dewu для покупателей из России. Сервис специализируется на оригинальных кроссовках, одежде и аксессуарах от мировых брендов: Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Gucci, Burberry и других — более 1,5 миллиона товаров от 400 брендов в каталоге. Каждый товар проходит проверку подлинности с помощью ИИ и экспертов до отправки покупателю.
Оформить заказ можно на сайте thepoizon.ru или в мобильном приложении ДЭВУ (Poizon) для iOS, Android и RuStore. Доставка осуществляется из Китая в Россию до пункта выдачи заказов.
Как сэкономить на заказах в ДЭВУ Poizon
Промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ
Новым пользователям платформа предоставляет скидку на первый заказ по промокоду. Код вводится в поле «Промокод» при оформлении заказа в приложении или на сайте thepoizon.ru — скидка применяется автоматически до подтверждения оплаты. Промокод действует однократно для одного аккаунта и не суммируется с другими акциями. Актуальный промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ опубликован в таблице выше.
Акции и скидки в приложении
Помимо промокодов, ДЭВУ Poizon предлагает бонус при регистрации нового аккаунта — средства зачисляются на бонусный счёт и применяются при оформлении заказа. Дополнительные скидки при покупке нескольких товаров и акционные предложения по категориям публикуются в разделе акций приложения. Актуальные скидки пойзон на Сентябрь 2026 также доступны в отдельной вкладке на этой странице.
Как активировать промокод ДЭВУ Poizon
Промокод применяется при оформлении заказа — в приложении ДЭВУ или на сайте thepoizon.ru.
Откройте приложение ДЭВУ или перейдите на thepoizon.ru
Выберите товар и добавьте его в корзину
Перейдите к оформлению заказа
Найдите поле «Промокод» и введите код точно, без пробелов
Убедитесь, что скидка отобразилась в итоговой сумме
Подтвердите заказ и выберите способ оплаты
Если промокод не сработал — проверьте три условия: аккаунт является новым (промокод на первый заказ не работает на действующем аккаунте), код введён без лишних символов, срок действия не истёк.
Ассортимент: что можно купить на ДЭВУ Poizon
Каталог ДЭВУ Poizon охватывает 11 категорий товаров: кроссовки и обувь, одежда, аксессуары, сумки, часы, ювелирные украшения, электроника, игрушки и коллекционные фигурки, косметика, спортивные товары и товары для дома. В ассортименте представлена продукция Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Gucci, Burberry, Supreme, Stone Island и других мировых брендов.
Каждый товар перед отправкой проходит обязательную проверку подлинности — комбинацию ИИ-анализа и ручной экспертизы. Система проверила более 600 миллионов товаров с момента запуска платформы.
Доставка и оплата ДЭВУ Poizon
Доставка. ДЭВУ Poizon доставляет товары из Китая в Россию до пунктов выдачи заказов. Доставка до двери на данный момент недоступна. Срок хранения заказа в ПВЗ — до 7 дней с момента поступления. Актуальные сроки доставки и адреса ПВЗ отображаются при оформлении заказа в приложении или на сайте.
Оплата. Заказы оплачиваются банковскими картами или через платёжные сервисы, доступные при оформлении. Способ оплаты отображается на этапе checkout в приложении или на сайте thepoizon.ru.
Возврат товара в ДЭВУ Poizon
Возврат оформляется через личный кабинет на сайте thepoizon.ru или в приложении.
Перейдите в раздел «Мои заказы» и выберите нужный заказ
Нажмите «Оформить возврат» и загрузите фото товара
Дождитесь подтверждения от службы поддержки — в течение 24 часов
Отправьте товар на указанный адрес за свой счёт
После получения склад проверяет товар в течение 72 часов
Возврат средств зачисляется в течение 5–14 рабочих дней на исходный платёжный инструмент
Доставка при возврате оплачивается покупателем. Условия возврата актуальны на дату публикации — проверяйте актуальную версию политики на странице thepoizon.ru/pages/politika-vozvrata.
Почему промокод Poizon не работает и что проверить
Если промокод не применяется при оформлении заказа, не спешите считать его недействительным. Код на скидку может не активироваться из-за условий конкретной акции, состава корзины или ограничений магазина. Перед оплатой проверьте несколько наиболее частых причин:
- Закончился срок действия промокода. У большинства кодов есть дата, до которой ими можно воспользоваться. После окончания акции промокод может перестать срабатывать, даже если его по-прежнему можно встретить в интернете.
- Не выполнена минимальная сумма заказа. Некоторые промокоды действуют только при покупке от определенной суммы. При этом стоимость доставки, сервисные сборы, бонусы или другие скидки могут не учитываться при расчете необходимого порога.
- В корзине есть товары-исключения. Купон может распространяться только на определенные категории, бренды или товары. Нередко промокоды не действуют на позиции, которые уже участвуют в распродаже или продаются по специальной цене.
- Скидка доступна только новым покупателям. Приветственный промокод или код на первый заказ не сработает, если с этого аккаунта уже совершались покупки или ранее использовалась аналогичная скидка.
- Промокод нельзя совместить с другой акцией. Магазин или сервис может запрещать одновременное применение нескольких купонов, бонусов, специальных цен или других предложений. В таком случае система обычно выбирает только один вариант скидки.
- Есть ограничения по способу оформления заказа. Некоторые промокоды работают только на сайте или, наоборот, в мобильном приложении. Условия также могут зависеть от региона, способа доставки или оплаты.
- Код уже использован или исчерпан лимит активаций. Одноразовый промокод обычно можно применить только один раз на аккаунт. У отдельных акций также бывает ограничено общее количество использований.
- Промокод введен с ошибкой или возник технический сбой. Проверьте символы в коде, удалите лишние пробелы и попробуйте ввести его повторно. Если все условия выполнены, а скидка не появилась, обновите корзину или повторите попытку позднее.
Статистика купонов Poizon на 13.09.2026
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Dataset",
"@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/poizon#dataset",
"url": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/poizon",
"name": "Статистика купонов Poizon (Сентябрь 2026)",
"alternateName": "Poizon Coupon Statistics (September 2026)",
"description": "19 активных промокодов и купонов Poizon по данным на 13.09.2026; 5 проверены за последние 24 часа; лучшая скидка — «10%».",
"creator": {
"@id": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/#organization"
},
"creditText": "По данным Hi-Tech Промокоды, https://promocodes.hi-tech.mail.ru/poizon, данные на 13.09.2026",
"temporalCoverage": "2026-09-13",
"measurementTechnique": "Ежедневная автоматическая и ручная проверка промокодов редакцией Hi-Tech Промокоды",
"license": "https://promocodes.hi-tech.mail.ru/terms-of-use",
"isAccessibleForFree": true,
"about": [
{
"@type": "Thing",
"name": "Промокоды"
},
{
"@type": "Thing",
"name": "Poizon"
},
{
"@type": "Thing",
"name": "Скидки"
}
],
"variableMeasured": [
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Активных промокодов и купонов Poizon",
"value": "19",
"description": "На странице Poizon представлено 19 активных промокодов и купонов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Промокодов проверено за 24 часа",
"value": "5",
"description": "5 из 19 купонов Poizon прошли проверку в течение последних 24 часов по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Максимальная скидка по промокоду",
"value": "10%",
"description": "Максимальная скидка по промокоду Poizon на Сентябрь 2026: 10%; проверено 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Количество промокодов",
"value": "1",
"description": "Из 19 купонов Poizon 1 — промокоды по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Количество применений топ-промокода",
"value": "543",
"description": "Промокод «10%» применили 543 раз по данным Hi-Tech Промокоды на 13.09.2026."
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Рейтинг магазина по оценкам пользователей",
"value": "5 из 5 (72 оценок)",
"description": "Средняя оценка магазина Poizon — 5 из 5 на основе 72 оценок пользователей по данным виджета на странице на 13.09.2026."
}
]
}