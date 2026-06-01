В приложении или на сайте thepoizon.ru: добавьте товар в корзину, перейдите к оформлению заказа и введите код в поле «Промокод». Скидка отображается в итоговой сумме до подтверждения оплаты.
Промокоды Poizon на Июнь 2026
На этой странице собраны актуальные промокоды ДЭВУ Poizon на Июнь 2026: скидка на первый заказ и купоны для действующих пользователей. Все коды проверены 2 июня — просроченные удалены.
Лучшие промокоды Poizon
|Тип
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 12% на первый заказ по купону
|PRO***
|Скидка
|Кроссовки от 1657 рублей
|не требуется
|Скидка
|Ботинки от 1648 рублей
|не требуется
|Скидка
|Скидка 400 рублей при покупке в приложении
|не требуется
|Скидка
|Балетки до 29374 рублей
|не требуется
|Скидка
|Худи из категории топ продаж от 1615 рублей
|не требуется
|Скидка
|Куртки и пальто от 1202 рулей
|не требуется
|Скидка
|Комбинезоны и комплекты одежды до 29014 рублей
|не требуется
|Скидка
|Сумки через плечо от 1960 рублей
|не требуется
|Скидка
|Поясные сумки и бананки от 1871 рубля
|не требуется
Что такое ДЭВУ Poizon
ДЭВУ (Poizon) — авторизованная платформа китайского маркетплейса Dewu для покупателей из России. Сервис специализируется на оригинальных кроссовках, одежде и аксессуарах от мировых брендов: Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Gucci, Burberry и других — более 1,5 миллиона товаров от 400 брендов в каталоге. Каждый товар проходит проверку подлинности с помощью ИИ и экспертов до отправки покупателю.
Оформить заказ можно на сайте thepoizon.ru или в мобильном приложении ДЭВУ (Poizon) для iOS, Android и RuStore. Доставка осуществляется из Китая в Россию до пункта выдачи заказов.
Как сэкономить на заказах в ДЭВУ Poizon
Промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ
Новым пользователям платформа предоставляет скидку на первый заказ по промокоду. Код вводится в поле «Промокод» при оформлении заказа в приложении или на сайте thepoizon.ru — скидка применяется автоматически до подтверждения оплаты. Промокод действует однократно для одного аккаунта и не суммируется с другими акциями. Актуальный промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ опубликован в таблице выше.
Акции и скидки в приложении
Помимо промокодов, ДЭВУ Poizon предлагает бонус при регистрации нового аккаунта — средства зачисляются на бонусный счёт и применяются при оформлении заказа. Дополнительные скидки при покупке нескольких товаров и акционные предложения по категориям публикуются в разделе акций приложения. Актуальные скидки пойзон на Июнь 2026 также доступны в отдельной вкладке на этой странице.
Как активировать промокод ДЭВУ Poizon
Промокод применяется при оформлении заказа — в приложении ДЭВУ или на сайте thepoizon.ru.
Откройте приложение ДЭВУ или перейдите на thepoizon.ru
Выберите товар и добавьте его в корзину
Перейдите к оформлению заказа
Найдите поле «Промокод» и введите код точно, без пробелов
Убедитесь, что скидка отобразилась в итоговой сумме
Подтвердите заказ и выберите способ оплаты
Если промокод не сработал — проверьте три условия: аккаунт является новым (промокод на первый заказ не работает на действующем аккаунте), код введён без лишних символов, срок действия не истёк.
Ассортимент: что можно купить на ДЭВУ Poizon
Каталог ДЭВУ Poizon охватывает 11 категорий товаров: кроссовки и обувь, одежда, аксессуары, сумки, часы, ювелирные украшения, электроника, игрушки и коллекционные фигурки, косметика, спортивные товары и товары для дома. В ассортименте представлена продукция Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Gucci, Burberry, Supreme, Stone Island и других мировых брендов.
Каждый товар перед отправкой проходит обязательную проверку подлинности — комбинацию ИИ-анализа и ручной экспертизы. Система проверила более 600 миллионов товаров с момента запуска платформы.
Доставка и оплата ДЭВУ Poizon
Доставка. ДЭВУ Poizon доставляет товары из Китая в Россию до пунктов выдачи заказов. Доставка до двери на данный момент недоступна. Срок хранения заказа в ПВЗ — до 7 дней с момента поступления. Актуальные сроки доставки и адреса ПВЗ отображаются при оформлении заказа в приложении или на сайте.
Оплата. Заказы оплачиваются банковскими картами или через платёжные сервисы, доступные при оформлении. Способ оплаты отображается на этапе checkout в приложении или на сайте thepoizon.ru.
Возврат товара в ДЭВУ Poizon
Возврат оформляется через личный кабинет на сайте thepoizon.ru или в приложении.
Перейдите в раздел «Мои заказы» и выберите нужный заказ
Нажмите «Оформить возврат» и загрузите фото товара
Дождитесь подтверждения от службы поддержки — в течение 24 часов
Отправьте товар на указанный адрес за свой счёт
После получения склад проверяет товар в течение 72 часов
Возврат средств зачисляется в течение 5–14 рабочих дней на исходный платёжный инструмент
Доставка при возврате оплачивается покупателем. Условия возврата актуальны на дату публикации — проверяйте актуальную версию политики на странице thepoizon.ru/pages/politika-vozvrata.