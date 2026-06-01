Промокоды Poizon на Июнь 2026

На этой странице собраны актуальные промокоды ДЭВУ Poizon на Июнь 2026: скидка на первый заказ и купоны для действующих пользователей. Все коды проверены 2 июня — просроченные удалены.

12%
Промокод
Проверено
Скидка 12% на первый заказ по купону
Действует доДо 30.06.2026
Применили 5 раз
1657Р
Скидка
Проверено
Кроссовки от 1657 рублей
Действует доДо 30.06.2026
Применили 6 раз
1648Р
Скидка
Проверено
Ботинки от 1648 рублей
Действует доДо 30.06.2026
400Р
Скидка
Проверено
Скидка 400 рублей при покупке в приложении
Действует доДо 30.06.2026
Применили 2 раза
29374Р
Скидка
Проверено
Балетки до 29374 рублей
Действует доДо 30.06.2026
1615Р
Скидка
Худи из категории топ продаж от 1615 рублей
Действует доДо 30.06.2026
1202Р
Скидка
Куртки и пальто от 1202 рулей
Действует доДо 30.06.2026
29014Р
Скидка
Комбинезоны и комплекты одежды до 29014 рублей
Действует доДо 30.06.2026
1960Р
Скидка
Сумки через плечо от 1960 рублей
Действует доДо 30.06.2026
1871Р
Скидка
Поясные сумки и бананки от 1871 рубля
Действует доДо 30.06.2026
2406Р
Скидка
Топ продаж ожерелья и подвески от 2406 рублей
Действует доДо 30.06.2026
1218Р
Скидка
Продукты для гигиены полости рта от 1218 рублей
Действует доДо 30.06.2026
1243Р
Скидка
Косметологические аппараты от 1243 рублей
Действует доДо 30.06.2026
1604Р
Скидка
Аксессуары для смартфонов от 1604 рублей
Действует доДо 30.06.2026
Часто задаваемые вопросы про Poizon

Как ввести промокод на ДЭВУ Poizon?

В приложении или на сайте thepoizon.ru: добавьте товар в корзину, перейдите к оформлению заказа и введите код в поле «Промокод». Скидка отображается в итоговой сумме до подтверждения оплаты.

Есть ли промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ?

Да. Актуальный промокод на первый заказ опубликован в таблице на этой странице. Код действует однократно для нового аккаунта.

Почему промокод ДЭВУ Poizon не работает?

Три частые причины: промокод на первый заказ применяется только к новому аккаунту, код уже был использован, истёк срок действия. Проверьте условия конкретного промокода на этой странице.

Что такое ДЭВУ и чем он отличается от Poizon?

ДЭВУ — официальное русскоязычное название платформы Poizon (Dewu) для российского рынка. Сайт thepoizon.ru и приложение ДЭВУ — это одна авторизованная платформа, не посредник и не байер.

Как ДЭВУ Poizon проверяет подлинность товаров?

Каждый товар проходит проверку до отправки покупателю: ИИ-анализ и ручная экспертиза. Система проверила более 600 миллионов товаров. Сертификат проверки прилагается к заказу.

Доставляет ли ДЭВУ Poizon до двери?

На данный момент — нет. Доставка осуществляется только до пункта выдачи заказов. Срок хранения в ПВЗ — 7 дней.

Как оформить возврат в ДЭВУ Poizon?

Через личный кабинет на thepoizon.ru или в приложении: выберите заказ → «Оформить возврат» → загрузите фото → дождитесь подтверждения. Доставка при возврате — за счёт покупателя. Возврат средств — 5–14 рабочих дней.

Где найти актуальные промокоды ДЭВУ Poizon?

Актуальные промокоды пойзон на Июнь 2026 опубликованы на этой странице. Коды проверяются и обновляются — просроченные удаляются в день истечения срока.

Что такое ДЭВУ Poizon

ДЭВУ (Poizon) — авторизованная платформа китайского маркетплейса Dewu для покупателей из России. Сервис специализируется на оригинальных кроссовках, одежде и аксессуарах от мировых брендов: Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Gucci, Burberry и других — более 1,5 миллиона товаров от 400 брендов в каталоге. Каждый товар проходит проверку подлинности с помощью ИИ и экспертов до отправки покупателю.

Оформить заказ можно на сайте thepoizon.ru или в мобильном приложении ДЭВУ (Poizon) для iOS, Android и RuStore. Доставка осуществляется из Китая в Россию до пункта выдачи заказов.

Как сэкономить на заказах в ДЭВУ Poizon

Промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ

Новым пользователям платформа предоставляет скидку на первый заказ по промокоду. Код вводится в поле «Промокод» при оформлении заказа в приложении или на сайте thepoizon.ru — скидка применяется автоматически до подтверждения оплаты. Промокод действует однократно для одного аккаунта и не суммируется с другими акциями. Актуальный промокод ДЭВУ Poizon на первый заказ опубликован в таблице выше.

Акции и скидки в приложении

Помимо промокодов, ДЭВУ Poizon предлагает бонус при регистрации нового аккаунта — средства зачисляются на бонусный счёт и применяются при оформлении заказа. Дополнительные скидки при покупке нескольких товаров и акционные предложения по категориям публикуются в разделе акций приложения. Актуальные скидки пойзон на Июнь 2026 также доступны в отдельной вкладке на этой странице.

Как активировать промокод ДЭВУ Poizon

Промокод применяется при оформлении заказа — в приложении ДЭВУ или на сайте thepoizon.ru.

  1. Откройте приложение ДЭВУ или перейдите на thepoizon.ru

  2. Выберите товар и добавьте его в корзину

  3. Перейдите к оформлению заказа

  4. Найдите поле «Промокод» и введите код точно, без пробелов

  5. Убедитесь, что скидка отобразилась в итоговой сумме

  6. Подтвердите заказ и выберите способ оплаты

Если промокод не сработал — проверьте три условия: аккаунт является новым (промокод на первый заказ не работает на действующем аккаунте), код введён без лишних символов, срок действия не истёк.

Ассортимент: что можно купить на ДЭВУ Poizon

Каталог ДЭВУ Poizon охватывает 11 категорий товаров: кроссовки и обувь, одежда, аксессуары, сумки, часы, ювелирные украшения, электроника, игрушки и коллекционные фигурки, косметика, спортивные товары и товары для дома. В ассортименте представлена продукция Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Gucci, Burberry, Supreme, Stone Island и других мировых брендов.

Каждый товар перед отправкой проходит обязательную проверку подлинности — комбинацию ИИ-анализа и ручной экспертизы. Система проверила более 600 миллионов товаров с момента запуска платформы.

Доставка и оплата ДЭВУ Poizon

  • Доставка. ДЭВУ Poizon доставляет товары из Китая в Россию до пунктов выдачи заказов. Доставка до двери на данный момент недоступна. Срок хранения заказа в ПВЗ — до 7 дней с момента поступления. Актуальные сроки доставки и адреса ПВЗ отображаются при оформлении заказа в приложении или на сайте.

  • Оплата. Заказы оплачиваются банковскими картами или через платёжные сервисы, доступные при оформлении. Способ оплаты отображается на этапе checkout в приложении или на сайте thepoizon.ru.

Возврат товара в ДЭВУ Poizon

Возврат оформляется через личный кабинет на сайте thepoizon.ru или в приложении.

  1. Перейдите в раздел «Мои заказы» и выберите нужный заказ

  2. Нажмите «Оформить возврат» и загрузите фото товара

  3. Дождитесь подтверждения от службы поддержки — в течение 24 часов

  4. Отправьте товар на указанный адрес за свой счёт

  5. После получения склад проверяет товар в течение 72 часов

  6. Возврат средств зачисляется в течение 5–14 рабочих дней на исходный платёжный инструмент

Доставка при возврате оплачивается покупателем. Условия возврата актуальны на дату публикации — проверяйте актуальную версию политики на странице thepoizon.ru/pages/politika-vozvrata.