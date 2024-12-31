На онлайн-витрине магазина HelpToMama более 20 тысяч наименований товаров для детей, среди которых есть все, в чем нуждается ребенок в первые годы жизни: от мебели до зубных щеток. Ритейлер работает напрямую с производителями и имеет все сертификаты на продаваемую продукцию.

Заказав детское питание в интернет-магазине, клиент может быть уверен в его свежести. Автоматическая система подбора заказов на складе ритейлера отгружает товар, только если до окончания срока годности осталось не менее 3 месяцев. Заказчик всегда может уточнить дату изготовления и срок годности купленного товара при подтверждении заказа оператором. На складе магазина HelpToMama соблюдается принцип товарного соседства и другие нормативы хранения продуктов в соответствии со стандартами ISO 9001:2008.

Все курьеры, доставляющие заказы клиентам по Санкт-Петербургу и ЛО, работают в штате торговой компании HelpToMama и регулярно проходят медицинский контроль. Благодаря этому клиент может быть уверен в отсутствии риска заражения малыша вирусом от игрушки и другого изделия, доставленных из магазина.

Ритейлер регулярно проводит акции, распродажи, поддерживает льготы по социальным картам и дарит промокоды на скидку.

Популярные товары интернет-магазина HelpToMama

Среди бестселлеров интернет-магазина в категории «Гигиена» непромокаемые трусики, подгузники для разного веса от YokoSun, Paddlers Baby, Cushy baby, Pampers и Huggies, а также пеленки-клеенки, влажные салфетки и многое другое.

В категории «Питание» популярностью у покупателей пользуются сухие молочные смеси Hipp, Kabrita, Nestogen, детские пюре Gerber, каши Nestle, Малютка, крем-супчики «Сады Придонья». Среди одежды в хитах продаж числятся комплекты для новорожденных, детские рукавицы, перчатки, сандалии и зимние конверты.

Покупки по картам «Детская» и «Дошкольная» в HelpToMama

В рамках программы «О социальной поддержке семей, имеющих детей» администрация Санкт-Петербурга и ЛО производит родителям региональные выплаты на карты «Детская» и «Дошкольная», которые можно потратить только на покупку товаров для нужд ребенка в отдельных магазинах города, в том числе в HelpToMama.

Владельцы таких карт имеют ряд привилегий при покупках в онлайн-магазине HelpToMama. В частности, они могут покупать отдельные товары по сниженной цене, бесплатно пользоваться услугой бесконтактной доставки и расплачиваться с курьером картой через терминал. Кроме того, при оплате заказа картой «Детская» или «Дошкольная» клиент может расплатиться комбинированным способом. При этом доля оплаты социальной картой должна составлять 50% и более, а остальную часть можно отдать курьеру наличными.

Способы оплаты

Оплатить товар можно онлайн в момент оформления заказа на сайте HelpToMama и наличными при получении. Владельцы социальных карт могут рассчитаться с курьерами через мобильный терминал при получении заказа. Наличная форма оплаты принимается только в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Также можно провести оплату по счету через любое отделение банка. При этом следует учитывать, что товар будет отдан в доставку только после поступления денег на расчетный счет продавца. Как правило, банковский перевод идет до 4 дней. Еще существует вариант оформления заказа в кредит на срок до 12 месяцев без первоначального взноса с беспроцентным периодом до 30 дней. При этом оформление кредита невозможно, если в корзине есть товары по социальной карте «Детская».

Варианты доставки

По Санкт-Петербургу и Ленинградской области интернет-магазин доставляет заказы собственной курьерской службой бесплатно при заказе от определенной суммы. При курьерской доставке доступна опция частичного выкупа. При этом если оставшаяся сумма заказа меньше необходимой для бесплатной доставки, то клиент должен оплатить транспортные услуги.

Для жителей регионов доступна платная доставка до пунктов выдачи заказа Почты России, EMS, DPD, Boxberry и OZON. При доставке до ПВЗ сторонних курьерских служб оплата товара социальной картой невозможна.

Условия возврата товара

Если полученный товар оказался бракованным, его можно вернуть, заполнив форму претензии в личном кабинете на сайте магазина. После этого с клиентом связываются операторы для согласования деталей возврата. Отказ от товара без уважительной причины возможен в течение 7 дней после вручения. При этом товар должен сохранить товарный вид, потребительские характеристики, ярлыки, заводскую упаковку и отгрузочные документы.

После поступления товара на склад ХелпТуМама и проверки его на соответствие условиям возврата продавец перечисляет деньги покупателю в течение 10 дней. При этом средства, поступившие с карты клиента, возвращаются ему на те же реквизиты. Если оплата была наличными, то в согласованное время курьер заберет товар и отдаст деньги клиенту в руки.

Что касается комплектности заказа, то содержимое посылки проверяется покупателем в присутствии курьера, после чего претензии по наличию, отсутствию и пересортице не принимаются. Средства гигиены и продукты питания не подлежат обмену и возврату согласно действующему законодательству.