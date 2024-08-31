Приобрести футболку по доступной цене поможет оформление заказа во время действия распродажи. Как правило, такие акции приурочены к сезонам. Например, в июне-июле снижается стоимость одежды с летними принтами. Средняя величина дисконта составляет 15–25%.

Второй способ получения скидок — это покупка вещей во время ликвидации. Такое мероприятие напоминает распродажу, но на него попадают футболки и свитшоты, которые не пользуются большим спросом или по которым осталось очень мало размеров. Средний размер дисконта такой же — 15–25%.

Хорошие скидки предоставляются оптовым клиентам, которые покупают от 15 футболок, свитшотов или других вещей из ассортимента ритейлера. При этом оформление заказа происходит в специальном разделе официального сайта, а не через корзину.

Еще один вариант купить футболки по специальной цене — розыгрыши. Их в магазине 2 разновидности. Одна не требует соблюдения каких-то условий — при первом посещении официального сайта пользователю предлагают крутить колесо фортуны, на секторах которого размещены различные призы (от скидки до бесплатной одежды). Другая подразумевает наличие специального кода, который дает право на участие в конкурсе, и доступна действующим клиентам компании. В остальном правила не отличаются, даже набор подарков примерно одинаковый.

Но наиболее удобный вариант получения дисконта — это промокод Принт Бар. Этот способ купить футболки с выгодной скидкой не требует выполнения сложных условий и доступен почти всегда. Цена после активации кода может уменьшиться на 30–50%, что больше по сравнению с другими акциями.