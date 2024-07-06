ELIS — российский производитель одежды с большим опытом работы в модной индустрии. Его первый магазин открылся в 1993 году, а сейчас он имеет более 240 представительств. Компания разрабатывает и производит стильные вещи для женщин под брендами ELIS и LALIS, а для мужчин — 20th LINE. Она полностью контролирует весь цикл, от создания новых моделей до их попадания в магазины, поэтому гарантирует качество и доступность своей продукции. А купоны, акции, программа лояльности и другие специальные предложения дают возможность покупать модную одежду дешевле.