Есть несколько способов сэкономить при оформлении покупки в Quicksilver и получить дополнительную скидку. Самый простой — заказ товаров из специального раздела с распродажами, который называется «Sale». Это позволяет снизить сумму покупки на 25–30%. Правда, специальные цены действуют обычно лишь на вещи не по сезону (например, весной и летом — на зимние).

Предусмотрена скидка на первую покупку, которая предоставляется всем клиентам официального магазина бренда спортивной одежды. Ее размер составляет 10% от общей стоимости заказа. Предложение действует для всех товаров из каталога компании.

Дополнительная скидка 10% на любые покупки предоставляется за оформление подписки на рекламную рассылку интернет-магазина. Для него надо ввести свой email в специальное поле внизу страницы сайта ритейлера, а затем нажать «Подписаться». Предложение действительно только для зарегистрированных покупателей.

В магазине доступны подарочные сертификаты. Они могут быть на разные суммы: 1000, 3000, 5000 или ₽10 000. С их помощью можно оплатить любую покупку в магазине бренда спортивной одежды. Использовать подарочный сертификат разрешается только один раз. Если сумма заказа меньше его номинала, остаток неиспользованных средств сгорает.

Но самый выгодный способ получить скидку — это использование промокодов Quiksilver. Во-первых, для их активации не требуется соблюдение дополнительных условий — достаточно просто ввода кода при оформлении покупки. Во-вторых, по ним предоставляются выгодные скидки (могут доходить до 30–40%). В-третьих, всегда можно найти актуальные промокоды, тогда как срок действия акций быстро заканчивается.