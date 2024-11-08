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Промокоды Quiksilver (Квиксильвер) на Август

Сегодня в магазине Quiksilver доступно 18 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Quiksilver

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Лучшие промокоды Quiksilver

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Информация о Quiksilver

Quiksilver — известный австралийско-французский бренд аксессуаров для серфинга и сноуборда. Кроме них, он предлагает качественную спортивную одежду. В России она продается через официальный интернет-магазин, где представлен весь ассортимент товаров компании. Сэкономить и снизить сумму заказа можно по бесплатному купону или бонусному промокоду Quiksilver. Все выгодные акционные предложения бренда собраны тут. Данные о скидках регулярно обновляются, поэтому тут исключительно актуальная информация.

Ассортимент магазина Квиксильвер

Магазин бренда предлагает стильную спортивную (и не только) одежду:

  • куртки;

  • ветровки;

  • толстовки;

  • джинсы;

  • рубашки;

  • футболки.

 Это только часть категорий товаров интернет-магазина. В действительности их гораздо больше. При оформлении покупки любой одежды можно использовать промокод для получения дополнительной скидки.

Как получить скидку в Квиксильвер

Есть несколько способов сэкономить при оформлении покупки в Quicksilver и получить дополнительную скидку. Самый простой — заказ товаров из специального раздела с распродажами, который называется «Sale». Это позволяет снизить сумму покупки на 25–30%. Правда, специальные цены действуют обычно лишь на вещи не по сезону (например, весной и летом — на зимние).

Предусмотрена скидка на первую покупку, которая предоставляется всем клиентам официального магазина бренда спортивной одежды. Ее размер составляет 10% от общей стоимости заказа. Предложение действует для всех товаров из каталога компании.

Дополнительная скидка 10% на любые покупки предоставляется за оформление подписки на рекламную рассылку интернет-магазина. Для него надо ввести свой email в специальное поле внизу страницы сайта ритейлера, а затем нажать «Подписаться». Предложение действительно только для зарегистрированных покупателей.

В магазине доступны подарочные сертификаты. Они могут быть на разные суммы: 1000, 3000, 5000 или ₽10 000. С их помощью можно оплатить любую покупку в магазине бренда спортивной одежды. Использовать подарочный сертификат разрешается только один раз. Если сумма заказа меньше его номинала, остаток неиспользованных средств сгорает.

Но самый выгодный способ получить скидку — это использование промокодов Quiksilver. Во-первых, для их активации не требуется соблюдение дополнительных условий — достаточно просто ввода кода при оформлении покупки. Во-вторых, по ним предоставляются выгодные скидки (могут доходить до 30–40%). В-третьих, всегда можно найти актуальные промокоды, тогда как срок действия акций быстро заканчивается.

Как активировать промокод ресурса Quiksilver

Для активации промокода бренда Quiksilver и получения дополнительной выгоды необходимо:

  1. Познакомиться с выгодными акционными предложениями отсюда.

  2. Выбрать подходящий код купона и скопировать его.

  3. Открыть сайт магазина бренда.

  4. Нажать на подходящую вещь и добавить ее в корзину.

  5. Кликнуть по изображению сумки вверху страницы.

  6. Ввести код в поле «Есть промокод?».

  7. Закончить оформление покупки.

После выполнения этих действий сумма заказа будет снижена в соответствии с ценностью активированного кода. Последняя определяется условиями акции, в рамках которой был выпущен промокод.

В некоторых случаях активация купонов в фирменном магазине бренда спортивной одежды происходит иначе. Чтобы сэкономить и получить дополнительную выгоду при покупке, нужно выбрать подходящее акционное предложение отсюда, кликнуть по нему и дождаться перехода на сайт ритейлера. Там надо просто оформить заказ любого товара из каталога. Скидка применится автоматически, вводить код при этом не потребуется.