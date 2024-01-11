Промокоды Reima (Риема) на Август
Сегодня в магазине Reima доступно 1 купонов.
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Лучшие промокоды Reima
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Reima
|СКИ***
Подробнее о бренде Reima
История бренда началась в Финляндии в 1944 году. Тогда возникла необходимость перешить военную форму в одежду для рабочих. Она должна была стать практичной и износостойкой, отличаться удобным пошивом, чтобы работать в ней было комфортно. Компания стремилась к инновациям и реализовывала их в своих продуктах, выбор товаров изменялся и трансформировался.
К моменту 75-летия бренда его продукты продавались в 70 странах мира. Сегодня организация старается сделать свое производство максимально экологичным, использует износостойкие материалы и внедряет новые технологии. Комплексный подход позволяет сделать вещи долговечными, непромокаемыми и комфортными при любой погоде. Команда Риема включает в себя 500 экспертов разных областей.
Товары продаются в крупных сетях детской одежды и фирменных магазинах во всем мире. В России оригинальную продукцию бренда можно купить на официальном сайте бренда. Чтобы экономить на покупке товаров здесь, можно участвовать в акциях и применять промокоды.
Самые популярные товары Reima
Выбор товаров включает в себя одежду и обувь для детей всех возрастов. На сайте удобная навигация, а все модели разделены по категориям:
Верх — толстовки, свитеры, футболки, майки.
Низ — брюки, спортивные брюки, комплекты, джинсы.
Верхняя одежда — комплекты, комбинезоны, куртки, пальто, полукомбинезоны.
Промежуточные слои — пижамы, нижнее белье, термобелье, флис, шерсть.
Игры под дождем — аксессуары, брюки, куртки, комплекты.
Аксессуары — носки, колготки, перчатки, рюкзаки, шапки, шарфы, горловины.
Обувь — ботинки, резиновые сапоги, кеды, кроссовки, сноубутсы, сапоги, балетки.
Одежда для новорожденных — боди, варежки, конверты, комбинезоны, носки, пинетки, шапки, Reima Baby Box.
Каждая категория товаров по-своему популярна у покупателей, но особенным спросом пользуются теплые и непромокаемые зимние вещи. Такая одежда — визитная карточка бренда. Кроме того, покупатели часто выбирают вещи для новорожденных, а Reima Baby Box покупают в качестве подарка на рождение малыша.
Актуальные товары, популярные в этом сезоне, можно найти в одноименном разделе сайта. Обычно промокоды распространяются на весь выбор товаров, но встречаются и ограниченные дисконтные предложения. Если следить за обновлением вариантов снижения цены на этой странице, то можно купить со скидкой любой товар из каталога.
Бонусная программа Reima Friends
Уже после оформления первого заказа клиент может стать членом программы лояльности бренда. Для этого ему нужно зарегистрироваться на сайте или оформить покупку в магазине. В первом случае ему понадобится указать свою персональную и контактную информацию на сайте, а во втором — заполнить анкету в магазине. Также понадобится подтвердить согласие на обработку персональных данных. После этого клиент получает пластиковую карту.
Участники программы лояльности получают от бренда дополнительные преимущества. Все покупки, сделанные с помощью карты, суммируются. В зависимости от суммы накоплений клиенту присваивается один из уровней бонусной системы. От этого зависит размер скидки и наличие дополнительных выгод. Чем больше покупок по карте совершается, тем на более лояльные условия может рассчитывать ее держатель. Переход на новый уровень происходит автоматически, как только на счету станет достаточно накоплений.
Следить за состоянием карты можно в личном кабинете клиента. Экономить можно начинать уже с первой покупки. Со скидками по программе лояльности не суммируются другие акции и промокоды.
Как оплатить заказ в Reima
Перечислить деньги за покупку можно онлайн, с использованием банковской карты Visa, Мир или MasterCard. Для онлайн-оплаты пользователь перенаправляется на авторизационный сервер банка, где нужно ввести свои данные и подтвердить платеж. Безопасность операций обеспечивается защищенным соединением. Оплатить заказ можно и при получении — наличными в пункте выдачи заказов или фирменном магазине.
Как получить посылку от Риема
Магазин предлагает несколько видов доставки посылок. Товар можно забрать в пункте самовывоза — Boxberry, PickPoint, магазине Пятерочка, получить в отделении Почты России или фирменном магазине. Доступна также курьерская доставка.
Процесс возврата товара и денег в Reima
Для возврата посылки нужно заполнить заявку, копию документа бренд вкладывает в посылку. К заполненному заявлению нужно добавить сами вещи в полной комплектации и чек о покупке. После этого товары отправляются по адресу склада бренда или ближайшего магазина. Деньги клиенту возвращаются в течение 10 дней с момента получения товара на складе.
Как в Reima применить промокод на скидку
Среди всех дисконтных предложений бренда встречаются скидочные купоны. Они содержат цифро-буквенный код. Чтобы снизить цену, его нужно дополнительно применять к заказу. Для получения скидки в таком случае понадобится:
Подобрать подходящий промокод. На этой странице собраны актуальные дисконтные предложения ритейлера. Нужно выбрать среди них код, дающий максимальную скидку на требуемую категорию товаров.
Скопировать номер. Для этого достаточно кликнуть по выбранной акции. Далее код копируется, а пользователя перенаправит в магазин, на страницу товаров, участвующих в предложении.
Перемещение товаров в список покупок. На этом этапе нужно поместить понравившиеся вещи в корзину, указав их размер и цвет. Далее нужно перейти к оформлению заказа, кликнув на соответствующую кнопку в корзине покупок.
Авторизация или регистрация. Понадобится указать адрес своей электронной почты, имя, номер телефона и другие сведения или авторизоваться через социальные сети.
Ввод промокода и применение скидки. После авторизации клиент попадает к списку покупок. В боковой части страницы, над суммой заказа, появляется поле для ввода кода купона. В него нужно вставить скопированный ранее номер, а затем применить скидку к заказу.