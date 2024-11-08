Интернет-магазин Conteshop работает с 2018 года. Белорусский бренд одежды, нижнего белья и аксессуаров предлагает клиентам более 5 категорий на сайте для их изучения и приобретения фирменной продукции.

Каждый сезон коллекции обновляются. Их отличительные черты — разнообразие моделей, используемые в изготовлении материалы и расцветки. Они выполнены специально под погодные условия — холод, тепло или высокие температуры.

Отличительные черты продукции — это демократичные цены, использование натуральных и экологически чистых материалов в производстве. Поэтому изделия гипоаллергенны и их можно покупать даже детям.

Описание наиболее популярных категорий товаров на сайте Conteshop

Для посетителей сайта бренда белорусской одежды и белья представлены следующие категории товаров:

Женщинам — самый широкий ассортимент товаров от колготок до джинс, включает в себя 11 подкатегорий с учетом разделения на коллекции.

Мужчинам — включает в себя 7 подкатегорий, но они менее разнообразны, чем для девушек.

Девочкам — сюда входит не только обычная одежда, но и тематические купальники и легинсы, например с персонажами Disney.

Мальчикам — не самая популярная категория, но есть интересные подразделы, например плавки с персонажами мультфильмов и супергеройских комиксов.

Также необходимый продукт можно найти, воспользовавшись поиском по сайту. В строку необходимо ввести наименование нужного продукта и кликнуть по значку лупы. В результатах отобразятся все доступные варианты.

Программа лояльности для клиентов сайта

Клиентам сайта Контешоп предлагается участвовать в накопительной бонусной системе. Кэшбэк доступен только для жителей России. Баллы с заказа отображаются в статистике в течение 1 часа после его оформления.

Главные условия для пользователей — иметь зарегистрированный кабинет на сайте. Также участнику не должно быть меньше 18 лет на момент создания кабинета. В ином случае он не сможет получать возврат баллами с покупок. Также выставляются ограничения: начисления недоступны при заказе с мобильных устройств.

Методы оплаты покупок в интернет-магазине

Оплата покупок в Контешопе доступна при помощи карт Visa, MasterCard, Maestro. Также можно оплатить заказ при помощи электронных кошельков ЮMoney, WebMoney, QIWI Wallet. Дополнительные способы — это интернет-банкинг и пополнение счета с баланса телефона. Оплатить покупку можно онлайн на сайте или при получении товара курьеру наличными или переводом. При дополнительном запросе выдают чеки и дополнительные документы о проведении оплаты.

Способы доставки заказов

Доставка осуществляется во все регионы страны. Можно выбрать самовывоз в одном из магазинов, доставку курьером или Почтой России. Курьер доставляет заказ до двери, а Почта России только в один из пунктов выдачи, посылку придется забирать самостоятельно. Самый быстрый способ — это курьером, если нет возможности самостоятельно посетить офлайн-магазин.

Сроки доставки варьируются в пределах 1–30 в зависимости от указанного при оформлении заказа адреса. Когда заказ будет передан в транспортную компанию или курьеру, на указанный номер телефона поступит СМС-уведомление об этом.

Доставка заказа от 2500 рублей бесплатна, меньше — 299 рублей. Если говорить о Почте России, то на ее сайте можно постоянно отслеживать местонахождение посылки.

Возврат товара продавцу одежды для взрослых и детей Conteshop

Каждый клиент может отказаться от товара до момента его передачи или после в течение 14 суток. Потребуется заполнить документ и оплатить обратную доставку продукции. Обязательные условия для товара в надлежащем виде — все его потребительские качества должны быть сохранены. Также нужно предоставить чек об оплате. Если его не будет, то оформить возврат невозможно.

Если товар ненадлежащего качества — нарушена упаковка, выявлен дефект в товаре или его не хватает, то доступно оформление возврата. Вернуть средства можно также в течение 14 дней с момента получения товара. Также потребуется заполнить форму — она находится в каждой посылке. Деньги будут возвращены в течение 10 дней с момента принятия заявления.