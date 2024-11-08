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Промокоды Conteshop (Контешоп) на Август

Сегодня в магазине Conteshop доступно 6 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Conteshop

Что нужно указать для оформления заказа на сайте магазина?

Как найти актуальные акции?

Как правильно использовать купоны, их нужно активировать?

Сколько процентов кэшбэка возвращается на счет в виде баллов?

Как узнать, собран ли заказ, если оформлял самовывоз?

Лучшие промокоды Conteshop

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Скидка Скидка 15% при заказе от 3500₽ в Conte не требуется
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Подробнее об интернет-магазине Conteshop

Интернет-магазин Conteshop работает с 2018 года. Белорусский бренд одежды, нижнего белья и аксессуаров предлагает клиентам более 5 категорий на сайте для их изучения и приобретения фирменной продукции. 

Каждый сезон коллекции обновляются. Их отличительные черты — разнообразие моделей, используемые в изготовлении материалы и расцветки. Они выполнены специально под погодные условия — холод, тепло или высокие температуры. 

Отличительные черты продукции — это демократичные цены, использование натуральных и экологически чистых материалов в производстве. Поэтому изделия гипоаллергенны и их можно покупать даже детям. 

Описание наиболее популярных категорий товаров на сайте Conteshop

Для посетителей сайта бренда белорусской одежды и белья представлены следующие категории товаров: 

  • Женщинам — самый широкий ассортимент товаров от колготок до джинс, включает в себя 11 подкатегорий с учетом разделения на коллекции.

  • Мужчинам — включает в себя 7 подкатегорий, но они менее разнообразны, чем для девушек.

  • Девочкам — сюда входит не только обычная одежда, но и тематические купальники и легинсы, например с персонажами Disney.

  • Мальчикам — не самая популярная категория, но есть интересные подразделы, например плавки с персонажами мультфильмов и супергеройских комиксов. 

Также необходимый продукт можно найти, воспользовавшись поиском по сайту. В строку необходимо ввести наименование нужного продукта и кликнуть по значку лупы. В результатах отобразятся все доступные варианты. 

Программа лояльности для клиентов сайта 

Клиентам сайта Контешоп предлагается участвовать в накопительной бонусной системе. Кэшбэк доступен только для жителей России. Баллы с заказа отображаются в статистике в течение 1 часа после его оформления. 

Главные условия для пользователей — иметь зарегистрированный кабинет на сайте. Также участнику не должно быть меньше 18 лет на момент создания кабинета. В ином случае он не сможет получать возврат баллами с покупок. Также выставляются ограничения: начисления недоступны при заказе с мобильных устройств. 

Методы оплаты покупок в интернет-магазине 

Оплата покупок в Контешопе доступна при помощи карт Visa, MasterCard, Maestro. Также можно оплатить заказ при помощи электронных кошельков ЮMoney, WebMoney, QIWI Wallet. Дополнительные способы — это интернет-банкинг и пополнение счета с баланса телефона. Оплатить покупку можно онлайн на сайте или при получении товара курьеру наличными или переводом. При дополнительном запросе выдают чеки и дополнительные документы о проведении оплаты. 

Способы доставки заказов

Доставка осуществляется во все регионы страны. Можно выбрать самовывоз в одном из магазинов, доставку курьером или Почтой России. Курьер доставляет заказ до двери, а Почта России только в один из пунктов выдачи, посылку придется забирать самостоятельно. Самый быстрый способ — это курьером, если нет возможности самостоятельно посетить офлайн-магазин. 

Сроки доставки варьируются в пределах 1–30 в зависимости от указанного при оформлении заказа адреса. Когда заказ будет передан в транспортную компанию или курьеру, на указанный номер телефона поступит СМС-уведомление об этом. 

Доставка заказа от 2500 рублей бесплатна, меньше — 299 рублей. Если говорить о Почте России, то на ее сайте можно постоянно отслеживать местонахождение посылки. 

Возврат товара продавцу одежды для взрослых и детей Conteshop

Каждый клиент может отказаться от товара до момента его передачи или после в течение 14 суток. Потребуется заполнить документ и оплатить обратную доставку продукции. Обязательные условия для товара в надлежащем виде — все его потребительские качества должны быть сохранены. Также нужно предоставить чек об оплате. Если его не будет, то оформить возврат невозможно. 

Если товар ненадлежащего качества — нарушена упаковка, выявлен дефект в товаре или его не хватает, то доступно оформление возврата. Вернуть средства можно также в течение 14 дней с момента получения товара. Также потребуется заполнить форму — она находится в каждой посылке. Деньги будут возвращены в течение 10 дней с момента принятия заявления.

Как на сайте Conteshop применить промокоды и купоны

Клиентам предлагаются для использования промокоды и купоны на сайте ритейлера. Их можно использовать согласно следующей инструкции:

  1. Нажать на действующее предложение на сайте, и уникальный набор букв и символов скопируется в буфер обмена устройства автоматически. Пользователь будет перенаправлен на сайт продавца.

  2. Выбрать из предложенных категорий товар и добавить его в корзину.

  3. Перейти к оформлению заказа. 

  4. Вставить в поле промокод.

  5. Кликнуть на кнопку «Применить промокод».

Скидка применится, и на странице отобразится итоговая стоимость заказа с учетом доставки.