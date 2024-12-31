Первый мужской костюм KANZLER был сшит 1994 году. Сегодня немецкий бренд представлен более чем 100 магазинами, открытыми в 50 городах России и за рубежом. В ассортименте марки — тысячи наименований мужской одежды в стилях Classic, Casual, Smart и Sport для создания тотал-образа на любой случай. Производитель обеспечивает 100% контроль качества и дает гарантию на изделия до 2 лет.

Для изготовления своих коллекций Канцлер подбирает самые качественные материалы немецкого производства. Предпочтение отдается натуральному хлопку, шерсти и смесовым тканям, из которых отшивается большинство изделий. При конструировании лекал дизайнеры учитывают каждую деталь, играющую роль для комфортной посадки и стиля.

Интернет-магазин KANZLER разработан с использованием умных алгоритмов, которые анализируют данные и поведение пользователей, персонализируя онлайн-витрину для каждого отдельного покупателя. Ценовая категория марки Канцлер средняя, а благодаря постоянным скидкам и промокодам можно сэкономить несколько тысяч рублей на составлении гардероба.

Популярные товары интернет-магазина

В коллекциях KANZLER есть все предметы гардероба для составления повседневного и делового образа: хлопковые, шерстяные и льняные брюки, пиджаки и костюмы, джинсы, футболки, поло, шорты, спортивная и верхняя одежда, белье и носки. В осенний и весенний период большим спросом пользуются стильные демисезонные и кожаные куртки, зимой — пуховики и пальто. В дополнение к базовым моделям часто покупают нижнее белье и носки высокого качества. Особой популярностью пользуются брендовые галстуки, ремни и подтяжки, которые нередко приобретают в подарок.

Программа лояльности интернет-магазина

Программа KANZLER-BONUS, доступная для каждого зарегистрированного клиента, подразумевает накопление бонусов с каждой покупки, которые впоследствии можно потратить на скидку до 20% при оформлении нового заказа. Кроме накопленной скидки, участники программы лояльности получают подарки в день рождения и имеют персональные привилегии.

При первом заказе клиент получает серебряную карту, с которой ему возвращается 5% бонусами за покупку товара без скидки и 2% — за приобретение изделия с дисконтом. При общих покупках на сумму от 100 тысяч рублей статус клиента вырастает до золотого, что дает право на возврат 10 и 4% в виде бонусов соответственно. При покупках на сумму от 300 тысяч рублей кэшбэк составляет 15 и 6%.

Расплатиться полученными бонусами можно в течение 100 дней с момента покупки. Срок жизни акционных баллов указывается в SMS при начислении.

Бонусы активируются в течение 30 дней после оформления покупки в интернет-магазине KANZLER. Если скидка на товар составляет 80% и более, то бонусы к оплате не принимаются.

Способы оплаты

Оплатить заказанные в интернет-магазине товары можно при получении посылки наличными или банковской картой. Рассчитаться онлайн можно при оформлении заказа и позже, до передачи посылки в курьерскую службу. Магазин принимает к оплате банковские карты Visa, MasterCard, Мир, Jcb. Транзакции осуществляются через сервис ЮKassa.

Условия доставки

Доставка осуществляется курьером до дома заказчика, до пунктов выдачи и постаматов. Транспортные услуги оказывают компании СДЭК, PickPoint и Почта России. Также клиентам доступен самовывоз из торговых залов KANZLER. Доставку можно оформить только на физические адреса квартир, частных домов и офисов.

При отказе от заказанного товара клиент должен компенсировать стоимость доставки, если изделия соответствуют заявленному артикулу и качеству. По всем возникшим вопросам можно обратиться в колл-центр по телефонам, указанным на сайте продавца.

Условия возврата

Отказаться от заказа можно в любой момент до его подтверждения специалистом колл-центра, а после — позвонив на горячую линию до момента доставки.

Если доставка уже произведена, но товар не подошел по какой-либо причине, его можно вернуть в течение 90 дней. При этом должен быть сохранен его товарный вид, потребительские свойства, ярлыки и отгрузочные документы.

Чтобы оформить отказ, нужно скачать на сайте магазина специальное заявление, распечатать его, заполнить, подписать и вместе с упакованным товаром отнести в ПВЗ СДЭК или отделение Почты России. Там необходимо оформить отправление и оплатить услугу пересылки до адреса продавца. Деньги будут возвращены в течение 10 календарных дней с момента поступления посылки с отказным товаром на склад интернет-магазина.