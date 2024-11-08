Российский бренд родился благодаря Александру Сергеевичу Логачеву. Мужчина увлекался походами и в конце 80-х годов решил самостоятельно сшить палатку и рюкзак для очередного выезда на природу. Но результат не оправдал ожиданий: ткань, используемая при пошиве, совершенно для этого не подходила, имела большой вес и промокала.

С того момента начался поиск подходящий материалов, а вскоре уже состоялся пошив первых моделей туристического снаряжения под заказ. В 1993 году компания изменила сферу своей деятельности и стала специализироваться на оптовых поставках ткани другим производителям. А в начале 2000-х годов образ бренда снова изменился: с появлением у основателя детей он решил сменить специализацию компании и занялся производством детской одежды. Предпосылкой к этому стало отсутствие на российском рынке доступных и качественных товаров. Детская одежда для активных игр на природе российского производства быстро промокала и изнашивалась, а импортные модели стоили дорого. Эти нишу семья Логачевых и решила осваивать.

Сегодня детская одежда и обувь компании известна не только в России и СНГ, но и в других странах. Линейка постоянно расширяется, а при пошиве используются прочные, износостойкие и непромокаемые ткани. Они дарят ребенку свободу движения и возможность играть на улице при любой погоде. Стоимость товаров ниже, чем у импортных аналогов, а промокоды и акции помогают дополнительно экономить на покупках.

Самые популярные товары бренда OLDOS

В магазине представлена одежда, аксессуары и обувь для детей разных возрастов. Это куртки, пуховики, джинсы, штаны, толстовки, свитеры, юбки, платья, нательное белье, пляжная коллекция, ботинки, босоножки и другие категории товаров. Отдельно представлены взрослые коллекции, где есть вещи для подростков. В категории аксессуаров представлены головные уборы, рюкзаки, зонты, средства для ухода и другие вещи.

Чтобы покупатели могли быстро найти нужный товар, все модели отсортированы. В главном меню сайта есть 2 основные категории — мальчикам и девочкам. В каждом разделе предусмотрены подкатегории по типу вещей. Выбор товаров бренда включает сотни моделей в разных расцветках на каждый сезон. Несмотря на такое разнообразие предложений, некоторые отдельные категории товаров бренда пользуются большей популярностью, чем другие.

Чаще всего покупатели выбирают одежду и обувь для маленьких детей, а среди одежды разных сезонов предпочитают зимнюю. Она хорошо дышит, не парит и не пропускает влагу. В одежде Олдос можно играть в активные игры в дождь и слякоть, не переживая, что ребенок промокнет. Покупатели чаще всего выбирают удобные спортивные и повседневные модели обуви. Она отличается анатомическим кроем, не стесняющим движений и обеспечивающим комфорт.

OLDOS Клуб — программа лояльности для постоянных клиентов

Покупатели магазина могут экономить, начиная с первой покупки. Для этого им достаточно присоединиться к клубу Олдос, зарегистрировавшись на сайте и оформив заказ. После этого на специальный счет в личном кабинете будут начисляться баллы, каждый из которых приравнивается к рублю.

За регистрацию пользователь получает 300 бонусов, а за первый заказ — еще 500 баллов. При последующих покупках предусмотрен кэшбэк в размере 5–15%, в зависимости от общей суммы накоплений на счете. Чтобы перейти на максимальный уровень программы лояльности и получать наибольшее количество баллов, достаточно сделать покупку на сумму от 25 тыс. рублей.

Участники программы лояльности могут накапливать бонусы как при заказе товаров на сайте, так и при покупке в оффлайн-магазинах. Баллами можно оплатить до 50% от стоимости товаров. Еще одна выгода бонусной системы — возможность применять бонусы вместе с промокодами и акциями. Это позволяет получить максимальную экономию.

Оплата заказов

Оплатить покупку можно в пункте самовывоза при получении, отдав деньги курьеру или внеся предоплату на сайте. В последнем случае можно использовать карты VISA, Мир и MasterCard. Понадобится ввести номер карты, срок ее действия и другие данные, после чего пользователь будет переадресован на авторизационный сервер, где нужно будет ввести проверочный код.

Доставка товаров в OLDOS

Покупатели могут забирать посылки в магазинах и пунктах выдачи почтовых служб либо заказывать курьерскую доставку. Весь список актуальных способов транспортировки откроется на этапе оформления заказа после выбора города.

Как вернуть неподошедшие товары

Для возврата товара он не должен быть в употреблении. Вернуть вещи можно в течение 14 дней с момента покупки, отправив их по адресу одного из складов или фирменных магазинов.