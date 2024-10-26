История бренда Lassie началась с небольшого семейного бизнеса по производству детской зимней одежды на западе Финляндии в 1949 году. За пару десятилетий компания серьезно расширилась, а в 1980-х годах марку выкупил самый известный в Финляндии бренд одежды — Reima. К началу нового тысячелетия компания уверенно вышла на мировой рынок, в том числе открыв представительство в России.

В основе дизайна и производства одежды Lassie лежат потребности и безопасность детей, поэтому в ее производстве используются материалы Lassietec, Suprafill и Rainwear, которые обладают водо- и ветронепроницаемыми, а также грязеотталкивающими свойствами. Все изделия разрабатываются с учетом функциональности, до мельчайших деталей, а готовые образцы проходят испытания в лабораторных условиях и повседневном использовании. Помимо применения инновационных технологий, в коллекциях Lassie реализованы уникальные дизайнерские проработки, благодаря чему модели хорошо сидят и красиво смотрятся.

Цены на изделия доступны каждой семье. А для тех, кто хочет сэкономить бюджет, на сайте магазина постоянно действуют распродажи, акции и предлагаются промокоды на скидку.

Популярные товары онлайн-магазина

Среди самых популярных товаров онлайн-магазина числятся комбинезоны, конверты, куртки, брюки, пальто и комплекты. Также востребована детская одежда из флиса, ботинки, резиновые сапоги, сноубутсы, шапки-шлемы, бини, шарфы и другие аксессуары. Особой популярностью в демисезонный период пользуются модели из материала Softshell с защитой от ветра и влаги. Хиты продаж последней недели можно посмотреть на главной странице магазина.

Бонусная система

В рамках программы лояльности клиенты получают скидки, размер которых зависит от суммы и процента выкупа за последние 2 года. При покупках от 10 тысяч рублей и 30% выкупа скидка составит 3%, от 50% — 5%, от 70% — 7%. При заказах от 40 тысяч рублей и 30% выкупа скидка составит 5%, от 50% — 7%, от 70% — 10%. При покупках от 70 тысяч рублей и 30% выкупа скидка составит 7%, от 50% — 10%, от 70% — 12%. Участники бонусной системы Lassie могут приобретать товары по сниженным ценам из ограниченного ассортимента, недоступного для незарегистрированных пользователей. Информацию о проводимых акциях и индивидуальные промокоды участники получают по email.

В программе лояльности не принимают участие клиенты, не зарегистрированные на сайте. Чтобы заказ участвовал в программе, клиенту нужно войти на сайт под своим логином и паролем.

Способы оплаты

Оплатить заказ, сделанный в интернет-магазине Лесси, можно наличными в момент получения. Также доступен расчет платежными картами VISA International, MasterCard Worldwide и Мир. Оплата происходит через защищенный сервер Сбербанка. Все данные карты при этом зашифрованы и не сохраняются на сервере интернет-магазина.

Варианты доставки

Продукция бренда Lassie отправляется по всей России. Стоимость и сроки оказания транспортных услуг зависят от населенного пункта и выбранного способа получения. Курьерская доставка осуществляется в согласованное с курьером время и место в течение 3–10 рабочих дней с момента отправления заказа. Она доступна более чем в 100 городах России. Возможность выбора такой доставки отображается в корзине при оформлении заказа.

В момент получения посылки клиент вправе открыть упаковку и проверить комплектность и соответствие товаров заказанным. Курьер может подождать 15 минут, в течение которых клиент должен оплатить посылку или отказаться от нее. Частичный выкуп позиций из заказа не предусмотрен. Срок хранения заказа на складе курьерской службы составляет 14 дней.

При выборе в качестве способа доставки Почты России посылка отправляется до ближайшего почтового отделения в срок от 1 до 4 недель с момента отправки. Заказ хранится в отделении 30 дней, 5 из которых бесплатно. При получении заказа на почте наложенным платежом клиент дополнительно оплачивает сбор в размере 2% от суммы заказа, но не менее 50 руб. После оплаты можно вскрыть посылку и проверить наличие товара, а при каких-либо несоответствиях — составить акт о расхождениях в присутствии работников почтового отделения.

Условия возврата

Процедура возврата покупки в интернет-магазин Лесси регламентируется законом РФ «О защите прав потребителя». При отказе от товара надлежащего качества покупателю возвращается только стоимость покупки. Расходы на доставку и обратную пересылку не компенсируются.

При отказе от бракованного товара или пересортице покупателю возмещается полная стоимость заказа, включая все транспортные расходы, при наличии чека, подтверждающего затраты покупателя. Клиенту необходимо заполнить письменное заявление о возмещении и отправить его сначала на адрес онлайн-магазина, а потом приложить к возвращаемому товару.

Возврат уплаченных денег производится в течение 10 календарных дней с момента поступления товара на склад онлайн-магазина. Средства возвращаются на банковскую карту, с которой была произведена оплата, или почтовым переводом на реквизиты, указанные в заявлении на возврат.