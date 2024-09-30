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Промокоды Nike (Найк) на Август

Сегодня в магазине Nike доступно 14 купонов.

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Promoland Nike
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Скидки до 50% на женскую одежду
Действует до До 30.9.2024
Применили 2 раза
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Скидки до 30% на женскую обувь
Действует до До 30.9.2024
Применили 2 раза
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Скидки до 30% на мужскую обувь
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Применили 4 раза
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Промокод
Скидки до 40% на мужскую одежду
Действует до До 30.9.2024
Применили 2 раза
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Скидка 15% на одежду, обувь и аксессуары
Действует до До 28.8.2024
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Скидки до 40% на обувь Nike для детей
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Специальное предложение в Август от Nike
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Промокоды и скидки для участников программы лояльности Nike
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Правила приёма заказов в Nike
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Часто задаваемые вопросы про Nike

Должна ли моя карта поддерживать международные транзакции?

Можно ли оплатить заказ с нескольких счетов? Например, с карты и кошелька PayPal?

Должен ли заказ пройти таможенное оформление?

Кто оплачивает налоги и сборы?

Как вернуть неподошедший товар?

Лучшие промокоды Nike

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Nike СКИ***
Промокод Скидки до 50% на женскую одежду не требуется
Промокод Скидки до 30% на женскую обувь не требуется
Промокод Скидки до 30% на мужскую обувь не требуется
Промокод Скидки до 40% на мужскую одежду не требуется
Скидка Скидка 15% на одежду, обувь и аксессуары PRO***
Скидка Скидки до 40% на обувь Nike для детей не требуется
Скидка Специальное предложение в Август от Nike не требуется
Скидка Промокоды и скидки для участников программы лояльности Nike не требуется
Скидка Правила приёма заказов в Nike не требуется

Официальный интернет-магазин спортивной одежды и обуви Nike

Американская компания Nike — это крупнейший производитель спортивной одежды и обуви, в сеть в которого входят бренды Nike, Converse, Jordan. Каждый бренд имеет свой оригинальный стиль: Найк прививает страсть к спорту, Converse создает уличный стиль, Jordan ориентирован на баскетбольную культуру. Все они объединены общей миссией по созданию экологичных товаров с уникальным дизайном, которые помогают расширять человеческий потенциал.

История компании началась 50 лет назад с производства кроссовок. Сегодня фирменные магазины Nike работают по всему миру, а тысячи клиентов совершают покупки в сети и через приложение Nike. Каждый покупатель может стать участником бонусной программы, использовать промокод на скидку при покупке продукции компании, оставить отзыв о спортивных товарах бренда, получить приоритетный доступ к новым коллекциям спортивной обуви и одежды.

Nike поддерживает стремление людей к активному образу жизни и предлагает достигать поставленных фитнес-целей с приложением «Тренировочный клуб». Здесь можно найти бесплатные тренировки, отслеживать свой прогресс и делиться результатами с сообществом спортсменов. Для мотивации на беговые успехи создано приложение «Беговой клуб»: здесь можно участвовать в еженедельных соревнованиях при сопровождении тренера на каждом этапе пути.

Члены клуба Nike могут персонализировать свои кроссовки в уникальной цветовой гамме и материалах, получают приоритетный доступ к новинкам магазина, а также специальные предложения и бонусы за успехи в спортивной карьере в течение года.

Ассортимент магазина

Ассортимент товаров в официальном магазине Nike охватывает спортивную одежду, обувь и аксессуары. Каталог разделен на категории: новые поступления, мужская коллекция (спортивная обувь, спортивная одежда, одежда и обувь по видам спорта), женская коллекция, детская коллекция, раздел распродажи, коллекции по видам спорта. В отдельный раздел каталога выделены товары бренда Jordan.

Каждый клиент в своем приложении может создавать индивидуальный каталог, отмечая одежду и обувь, соответствующую его предпочтениям, благодаря чему алгоритм приложения будут формировать персонализированные подборки спортивных вещей.

Клиенты официального интернет-магазина Найк могут купить все: кроссовки, носки, шорты и брюки, футболки, платья, жилеты и пуховики, рюкзаки, кепки по самым выгодным ценам. Для получения скидок также можно использовать промокоды от Nike. Доставка покупок осуществляется по всему миру, а срок возврата товаров осуществляется в течение 60 дней (в зависимости от региона).

Скидки и промокоды в Найк

Купить кроссовки и одежду Найк по скидке в официальном магазине можно несколькими путями:

  • зарегистрироваться в официальном приложении Nike и получать приоритетные уведомления о начале распродаж;

  • использовать эксклюзивные предложения и промокоды Найк на скидку при оформлении заказа;

  • получать купоны на скидку в честь дня рождения;

  • покупать качественную обувь и одежду по самым выгодным ценам в рамках акций, проводимых официальным магазином;

зарабатывать бонусы и награды Nike Member Awards.

Как активировать промокод

Nike промокод — это гарантированная возможность получить скидку на качественную спортивную одежду и обувь в официальном магазине бренда. Действие промокода распространяется на все спортивные товары магазина, попадающие под акцию. Также промокод может давать бесплатную доставку или скидку на нее, если этого оговорено условиями акции. Чтобы активировать промокод Nike, необходимо:

  1. На нашем сайте посмотреть список акций, в рамках которых выпущены купоны Найк. Выбрать подходящий промокод и скопировать его значение (кликнуть по нему).

  2. Если не произойдет автоматическая переадресация на официальный магазин, вернуться на сайт Nike.

  3. Из каталога товаров добавить в корзину те позиции, которые попадают под условия активации промокода Найк на скидку.

  4. На странице оплаты развернуть специальное поле для ввода кода купона (кликнуть по стрелке).

  5. Вставить скопированный промокод Найк в открывшееся поле и нажать «Применить».

  1. Убедиться, что купон Найк на скидку сработал, закончить оформление покупки: указать адрес доставки и форму оплаты за товар.

Почему скидка на товары Nike может не сработать:

  • срок действия купона истек;

  • промокод Найк уже был активирован;

  • в корзине находятся товары, не участвующие в акции, в рамках которой был выпущен промокод.

Если все условия активации промокода соблюдены, а скидка не работает, рекомендуется связаться со службой клиентской поддержки компании Nike.