Американская компания Nike — это крупнейший производитель спортивной одежды и обуви, в сеть в которого входят бренды Nike, Converse, Jordan. Каждый бренд имеет свой оригинальный стиль: Найк прививает страсть к спорту, Converse создает уличный стиль, Jordan ориентирован на баскетбольную культуру. Все они объединены общей миссией по созданию экологичных товаров с уникальным дизайном, которые помогают расширять человеческий потенциал.

История компании началась 50 лет назад с производства кроссовок. Сегодня фирменные магазины Nike работают по всему миру, а тысячи клиентов совершают покупки в сети и через приложение Nike. Каждый покупатель может стать участником бонусной программы, использовать промокод на скидку при покупке продукции компании, оставить отзыв о спортивных товарах бренда, получить приоритетный доступ к новым коллекциям спортивной обуви и одежды.

Nike поддерживает стремление людей к активному образу жизни и предлагает достигать поставленных фитнес-целей с приложением «Тренировочный клуб». Здесь можно найти бесплатные тренировки, отслеживать свой прогресс и делиться результатами с сообществом спортсменов. Для мотивации на беговые успехи создано приложение «Беговой клуб»: здесь можно участвовать в еженедельных соревнованиях при сопровождении тренера на каждом этапе пути.

Члены клуба Nike могут персонализировать свои кроссовки в уникальной цветовой гамме и материалах, получают приоритетный доступ к новинкам магазина, а также специальные предложения и бонусы за успехи в спортивной карьере в течение года.