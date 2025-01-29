Оригинальный, утонченный, женственный стиль – это то, что отличает одежду Zarina от других торговых марок. Каждая модель создается по современным лекалам в сочетании с оригинальными деталями, что делает одежду бренда стильной и хорошо узнаваемой.

Бренд создает коллекции для дома, праздничных событий, повседневных встреч, спорта, рабочих будней и т. д. В одежде Zarina каждая женщина ощущает себя комфортно, женственно и привлекательно.

Сегодня компания Zarina входит в состав Melon Fashion Group с разветвленной сетью дистрибуции по России и ближнему зарубежью. Также качественную, стильную и недорогую одежду бренда можно заказать в интернет-магазине. Это удобно и экономно, так как для онлайн-заказов можно применить промокод, скидку по акции или другой бонус от компании.

Бестселлеры Zarina

В огромном ассортименте одежды Zarina можно подобрать наряд для деловой встречи, праздничного ужина, повседневных дел и т. д. А все топовые модели, которых осталось на складе считанные единицы, собраны в отдельный раздел каталога «Успей купить!». Здесь публикуются бестселлеры марки, среди которых, в зависимости от сезона, можно найти: стеганые пальто, блузы из хлопка, вискозные свитера, трикотажные брюки, костюмы из экокожи, жилеты оверсайз и прочие актуальные предложения.

В интернет-магазине также можно найти эксклюзивные коллекции вечерних платьев, элегантных брючных костюмов, кашемировых пальто – все они вынесены в отдельный раздел каталога Limited Edition. Здесь же публикуются лукбуки с нарядами и идеями стильных образов.

Программа лояльности Zarina Club

Zarina Club – это накопительная бонусная система, в рамках которой клиент получает бонусные баллы за каждую совершенную покупку в торговой сети. Чтобы стать участником клуба, необходимо зарегистрироваться на сайте и оформить виртуальную карту.

Количество баллов, начисляемых за покупки, зависит от статуса клиента (Prime, Priority, Star). Баллы активируются в течение двух недель с момента начисления: 1 бонус = 1 потраченный рубль. Накопленными баллами можно оплатить до 30% стоимости покупок.

Оплата товаров

Оплатить заказанные товары можно наличными или банковской картой.

Безналичный расчет доступен при оплате на сайте или при получении заказа у курьера (уточняйте о доступности данной функции у перевозчика). К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, CUP, Мир. Владельцы карты Халва от Сбербанка могут воспользоваться услугой по оформлению рассрочки на оплаченный заказ. Условия кредитования будут зависеть от суммы рассрочки.

Наличный расчет доступен для оплаты при получении заказа у курьера, в точках торговой сети, почтоматах или почтовых отделениях.

Доставка посылок Зарина

Чтобы получить заказанный товар, необходимо при оформлении покупки на сайте Zarina выбрать один из способов доставки:

Почтой России: стоимость услуги зависит от региона доставки и стартует от 350 рублей. Срок получения посылки – до двух недель. В отделении почты посылка может находиться бесплатно до 15 дней.

До постамата: стоимость – от 200 рублей, без возможности частичного выкупа или примерки.

Курьером: стоимость – от 270 рублей, без возможности частичного выкупа или примерки. Получение товара осуществляется в указанную дату и время.

Курьером (с примеркой): по Москве услуга оказывается в день выкупа заказа, если он оформлен до 12:00 (стоимость – 500 рублей). Для регионов доставка с примеркой возможна при выкупе от 10 единиц продукции бренда (стоимость – от 300 рублей). Данный вид доставки позволяет частично выкупать товары из заказа.

Самовывоз: при наличии товара на складе оформленный заказ можно получить через 5 часов после оформления. Срок хранения товаров – 2 дня. Услуга оказывается бесплатно. Список торговых точек, осуществляющих выдачу заказов, указан на сайте. Минимальная стоимость заказа для оформления бесплатной доставки – 3000 рублей.

Возврат неподошедшего товара

В зависимости от того, как был приобретен товар, происходит его возврат. Если при оформлении заказа был выбран способ доставки «самовывоз из торговой точки», то возврат продукции производится в тот же магазин в течение двух недель с даты покупки. К возвращаемому товару необходимо приложить чек и накладную.

Сотрудники сети осматривают товар, после чего оформляют возврат: клиент заполняет бланк возврата и указывает реквизиты для зачисления денежных средств. Денежное возмещение приходит в течение 10 дней с даты заявления.

Во всех остальных случаях возврат товаров осуществляется любой службой доставки на адрес магазина-склада. В посылку необходимо вложить копию паспорта, чек и заявление на возврат. При поступлении товаров на склад они проходят визуальную оценку на соответствие требованиям, после чего оформляется денежное возмещение по заявлению. Услуги обратной доставки не подошедших товаров оплачивает покупатель.