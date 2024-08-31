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Промокоды Elyts (Элитс) на Август 2024

Сегодня в магазине Elyts доступно 23 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Elyts

Можно ли оплатить бонусами по программе лояльности товар со скидкой?

Как влияет отмена или возврат товара на бонусный счет?

В какой пропорции списываются баллы при оплате заказа?

Лучшие промокоды Elyts

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Скидка Программа Приведи друга не требуется
Скидка GUCCI-роскошь в каждой детали не требуется
Скидка Бесплатная доставка заказов не требуется
Скидка Скидка 2% при оплате онлайн не требуется

Elyts — премиум-бутик одежды, обуви, аксессуаров

Концептуальный магазин дизайнерской одежды Elyts объединил на полках своих прилавков коллекции более чем 400 модных брендов: Liu Jo, YSL, Peserico, Emporio Armani и других как именитых дизайнеров, так и молодых, подающих надежды талантов из мира моды. Сегодня в онлайн-магазине тысячи единиц одежды, обуви, аксессуаров премиум-класса, качество и подлинность которых подтверждены сертификатами. 

В основе философии бренда — забота об имидже клиента и безупречный сервис. Для удобства покупателей сервис компании продуман до мелочей: бесплатная доставка для постоянных клиентов, собственное мобильное приложение, возможность примерки товаров в центрах выдачи заказов, бесплатные консультации специалистов, простая система обмена и возврата продуктов, брендированная упаковка и т. д.

За ассортимент бренда отвечают профессиональные байеры, которые следят за последними модными тенденциями, актуализируя ассортимент под модные тренды. Дополнительный бонус от компании — программа лояльности, реферальная система заработка и скидки по промокодам на первую покупку и акционный ассортимент. Более того, постоянные клиенты могут воспользоваться услугой обмена старых вещей на скидку. Для этого достаточно лишь отдать ненужные вещи курьеру. Об остальном позаботится компания Элитс.

Популярные товары в Elyts 

Каталог онлайн-магазина Elyts разбит на 3 раздела (мужчинам, женщинам и детям), в которых собрано 11 основных категорий: «Новинки», «Бренды», «Одежда», «Обувь», «Сумки», «Аксессуары», «Plus Size», «Подарки», «Спорт», «Дом» и «Скидки». Здесь можно найти коллекции базовой, спортивной, люксовой одежды и обуви, декор для интерьера дома, аксессуары премиум-качества. Ассортимент онлайн-магазина постоянно обновляется: к каждому сезону добавляются капсульные и круизные коллекции в соответствии с веяниями моды.

На главной странице каталога публикуются бестселлеры сезона: платья и кардиганы для женщин, джемперы и брюки для мужчин, свитшоты для детей. Также здесь можно найти рекомендации стилистов для офисного дресс-кода или вечеринки. Тем, кто не знает, как получить скидку на первый заказ, или теряется в выборе обновки, всегда доступна консультация менеджеров компании в онлайн-чате.

Программы лояльности Elyts 

Согласно правилам программы лояльности «Кэшбэк» каждый зарегистрированный пользователь имеет право на оформление виртуальной бонусной карты, чтобы получать баллы за совершенные покупки. Накопленными баллами можно рассчитываться за покупки в онлайн-магазине, оплачивая до 50% от стоимости. Сумма кэшбэка зависит от статуса клиента: чем больше покупок совершено в магазине, тем большая сумма зачисляется на счет покупателя. Статус Premium присваивается зарегистрированным клиентам, совершившим покупки в магазине, и дает 5% кэшбэка (плюс 10% на день рождения). Статус Gold при сумме заказов более 300 тысяч рублей дает 10% и бесплатную доставку. Статус Platinum при покупках на сумму более 1 млн рублей дает 15% кэшбэка с бесплатной доставкой.

Бонусы начисляются в соотношении 1 бонус = 1 рубль в течение 20 дней после оформления покупки. Для подтверждения статуса карты необходимо ежегодно совершать покупки в сети Элитс. Баланс бонусов можно отслеживать в личном кабинете пользователя.

Для клиентов компании также разработана реферальная система «Приведи друга». По условиям программы клиент может получить уникальную ссылку для привлечения новых покупателей. Новые пользователи, совершившие покупку, по ссылке получают скидку 5%. Так же, как и клиент, отправивший партнерскую ссылку. Баллы за партнерские покупки начисляются в течение 14 дней с момента оплаты заказа. 

Оплата товаров

Оплатить товары, заказанные в магазине Elyts, можно наличными и платежными банковскими картами при доставке курьером или самовывозе из пунктов выдачи заказов. Безналичный расчет через платежные системы Visa, MasterCard, PayPal, Apple Pay, Яндекс.Касса допустимы при оплате на сайте. При безналичном расчете клиент получает привилегию — ускоренную доставку с комплектацией посылки вне очереди.

Доставка покупок

Получить заказанный товар из магазина Elyts можно при помощи служб доставки СДЭК, DHL и курьеров Элитс. Стоимость будет зависеть от суммы заказа и региона доставки. Держателям карты лояльности Gold и Platinum данная услуга предоставляется бесплатно. Сроки доставки — 1–2 дня и до 7 дней в удаленные регионы РФ.

Если клиент после примерки отказывается от всего заказа, то доставка должна быть им оплачена в размере 350 или 500 рублей (в зависимости от региона).

Доставка и примерка товаров в пунктах самовывоза — бесплатно.

Возврат товаров

В течение 14 дней с момента выкупа товара клиент имеет право вернуть или обменять неподошедший товар. При условии сохранения его товарных характеристик, бирок, фирменной упаковки, отсутствия следов носки и при наличии чека об оплате. Возврат осуществляется через курьера или почтовую службу (услуги обратной доставки оплачивает клиент), к товару прилагается чек и заполненное заявление на возврат.

При курьерской доставке клиент может примерить покупку и вернуть заказ полностью или частично. При полном отказе от посылки курьерская доставка оплачивается клиентом.

Как воспользоваться промокодом от Elyts

Гарантированно получить дополнительную скидку на покупки в Elyts можно по действующему промокоду. Скидочный купон может давать дисконт на первую покупку, доставку, бренд, коллекцию и прочие товары, указанные в условиях акции. Чтобы активировать купон на скидку, необходимо:

  1. Выбрать актуальный промокод из списка, опубликованного на этой странице.

  2. Скопировать код купона.

  3. Выбрать товары в магазине Элитс, подходящие под условия акции, и добавить их в корзину.

  4. Вставить скопированное значение промокода в соответсвующее поле. Нажать кнопку «Применить».

  1. Убедиться, что скидка сработала: сумма заказа должна уменьшиться на дисконт, указанный в купоне на скидку.

  2. Закончить оформление заказа.

Обратите внимание, что активировать промокод можно только один раз и только в период проведения акции. Чтобы не упустить возможность экономного шопинга, заходите на нашу страницу перед покупкой и выбирайте подходящий промокод.