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Промокоды Baon (Баон) на Август

Сегодня в магазине Baon доступно 7 купонов.

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Promoland Baon
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Скидка 12% +1000 бонусов при регистрации в программе лояльности
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Применили 9 раз
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Действует до До 31.12.2024
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Скида 10%!
Действует до До 31.12.2024
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Лимитированная коллекция BAON "Why Not?"
Действует до До 28.3.2025
Применили 2 раза
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Скидки до 35% на новую коллекцию AW'23-24
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Скидки до 57% на лимитированную коллекцию BAON x LAMODA
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Применили 6 раз
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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Скидка 12% + 1000 бонусов при регистрации в программе лояльности
Действует до До 31.3.2024
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Лучшие промокоды Baon

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Baon СКИ***
Промокод Скидка 12% +1000 бонусов при регистрации в программе лояльности ADP***
Промокод Скида 10% на заказ ADM***
Промокод Скида 10%! ADM***
Скидка Лимитированная коллекция BAON "Why Not?" не требуется
Скидка Скидки до 35% на новую коллекцию AW'23-24 не требуется
Скидка Скидки до 57% на лимитированную коллекцию BAON x LAMODA не требуется

Подробная информация о магазине Baon

Интернет-магазин Baon — это сайт по продаже женской, мужской и детской одежды. На официальном портале шведской торговой марки находится свыше 5000 позиций, доставка которых доступна по всей России, Беларуси и Казахстану. Ее главная концепция — использование в продукции натуральных материалов: льна, шерсти, хлопка, вискозы и льна. 

Регулярно для новых и постоянных клиентов проводятся распродажи со скидками до 50%. А чтобы покупатели всегда были в курсе последних предложений, на этой странице размещены действующие купоны и промокоды для активации в Baon.

Ассортимент товаров на сайте Baon

Особой популярностью на сайте интернет-магазина Baon пользуется верхняя одежда. В большом разделе находятся пуховики с натуральными наполнителями, куртки, плащи, ветровки и пальто. Их можно отсортировать по размеру, цене, цвету, сезону и наличию в офлайн-магазинах или на портале. 

Второй по популярности — раздел Sale. Здесь размещено более 2000 товаров из разных категорий для женщин, мужчин и детей, а на сезонных распродажах часто можно купить вещи за полцены. Для него регулярно публикуются новые промокоды со скидками.
Третий раздел, который клиенты интернет-магазина часто посещают, — новинки на предстоящий сезон. Для него не предусмотрены специальные скидочные предложения, но распространяются другие по купонам и промокодам Баон. Например, дисконт при оплате онлайн или бонусами.

Акции и промокоды магазина Baon

Наибольшей популярностью пользуется акция с сезонными распродажами, которые проходят каждые 3 месяца. Например, осенью распродается летняя коллекция вещей, а весной — зимняя. Здесь действуют специальные скидки, которые достигают 20–50%. 

При онлайн-оплате заказа клиентам предоставляют скидку в 5% на всю сумму покупки. Для этого достаточно на странице оплаты выбрать пункт «Онлайн» — и дисконт применится автоматически. Останется ввести данные карты и подтвердить денежное списание с нее. 

Также на портале есть своя программа лояльности. При каждой покупке на счет зарегистрированного пользователя начисляются бонусы. Их можно списать при оплате товаров из новой и старой коллекции. Кэшбэк бонусами — до 10% за каждую единицу продукта.

Как активировать промокод на сайте

Для активации промокода на сайте не нужно регистрироваться. Достаточно нажать на предложение — и уникальный код скопируется в буфер обмена, а клиент будет перенаправлен в интернет-магазин.

Чтобы активировать код купона Баон, следует придерживаться инструкции: 

  1. Кликнуть по понравившемуся товару. 

  1. Выбрать цвет и размер. 

  2. Нажать кнопку «Добавить в корзину». 

  1. Выбрать пункт «Оформить заказ».

  1. Под кнопкой «Оформить заказ» найти «Промокод».

  2. Вставить скопированный промокод на скидку в отведенное поле. 

  3. Нажать на кнопку «Применить». 


После того как уникальный код купона будет применен, отобразится новая стоимость заказа с учетом скидки. Клиенту останется указать контактные данные, способ доставки и оплаты. Подробная информация о покупке будет отправлена на электронную почту.