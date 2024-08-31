Промокоды Baon (Баон) на Август
Сегодня в магазине Baon доступно 7 купонов.
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Лучшие промокоды Baon
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Baon
|СКИ***
|Промокод
|Скидка 12% +1000 бонусов при регистрации в программе лояльности
|ADP***
|Промокод
|Скида 10% на заказ
|ADM***
|Промокод
|Скида 10%!
|ADM***
|Скидка
|Лимитированная коллекция BAON "Why Not?"
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 35% на новую коллекцию AW'23-24
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 57% на лимитированную коллекцию BAON x LAMODA
|не требуется
Подробная информация о магазине Baon
Интернет-магазин Baon — это сайт по продаже женской, мужской и детской одежды. На официальном портале шведской торговой марки находится свыше 5000 позиций, доставка которых доступна по всей России, Беларуси и Казахстану. Ее главная концепция — использование в продукции натуральных материалов: льна, шерсти, хлопка, вискозы и льна.
Регулярно для новых и постоянных клиентов проводятся распродажи со скидками до 50%. А чтобы покупатели всегда были в курсе последних предложений, на этой странице размещены действующие купоны и промокоды для активации в Baon.
Ассортимент товаров на сайте Baon
Особой популярностью на сайте интернет-магазина Baon пользуется верхняя одежда. В большом разделе находятся пуховики с натуральными наполнителями, куртки, плащи, ветровки и пальто. Их можно отсортировать по размеру, цене, цвету, сезону и наличию в офлайн-магазинах или на портале.
Второй по популярности — раздел Sale. Здесь размещено более 2000 товаров из разных категорий для женщин, мужчин и детей, а на сезонных распродажах часто можно купить вещи за полцены. Для него регулярно публикуются новые промокоды со скидками.
Третий раздел, который клиенты интернет-магазина часто посещают, — новинки на предстоящий сезон. Для него не предусмотрены специальные скидочные предложения, но распространяются другие по купонам и промокодам Баон. Например, дисконт при оплате онлайн или бонусами.
Акции и промокоды магазина Baon
Наибольшей популярностью пользуется акция с сезонными распродажами, которые проходят каждые 3 месяца. Например, осенью распродается летняя коллекция вещей, а весной — зимняя. Здесь действуют специальные скидки, которые достигают 20–50%.
При онлайн-оплате заказа клиентам предоставляют скидку в 5% на всю сумму покупки. Для этого достаточно на странице оплаты выбрать пункт «Онлайн» — и дисконт применится автоматически. Останется ввести данные карты и подтвердить денежное списание с нее.
Также на портале есть своя программа лояльности. При каждой покупке на счет зарегистрированного пользователя начисляются бонусы. Их можно списать при оплате товаров из новой и старой коллекции. Кэшбэк бонусами — до 10% за каждую единицу продукта.
Как активировать промокод на сайте
Для активации промокода на сайте не нужно регистрироваться. Достаточно нажать на предложение — и уникальный код скопируется в буфер обмена, а клиент будет перенаправлен в интернет-магазин.
Чтобы активировать код купона Баон, следует придерживаться инструкции:
Кликнуть по понравившемуся товару.
Выбрать цвет и размер.
Нажать кнопку «Добавить в корзину».
Выбрать пункт «Оформить заказ».
Под кнопкой «Оформить заказ» найти «Промокод».
Вставить скопированный промокод на скидку в отведенное поле.
Нажать на кнопку «Применить».
После того как уникальный код купона будет применен, отобразится новая стоимость заказа с учетом скидки. Клиенту останется указать контактные данные, способ доставки и оплаты. Подробная информация о покупке будет отправлена на электронную почту.