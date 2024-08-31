Baon предлагает больше 5000 товаров, которые доставляют по всей России. Сегодня 80% ассортимента составляет одежда в стиле casual и всего 20% — спортивная, хотя 20 лет назад все было наоборот. В магазине регулярно обновляется ассортимент, на который можно получить скидку до 50%.

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